Мостовой против совмещения Карпина: «Такого в мире нигде нет. Должен тренировать либо клуб, либо сборную»

Александр Мостовой считает, что совмещать работу в сборной и в клубе нельзя.

Помимо сборной России, является главным тренером « ».

« хочет продлить контракт с Карпиным? Я вообще никак не отношусь к этому. Я твердо стою на своей позиции, в отличии от многих, я не меняю своего мнения. Совмещать посты нельзя, и точка. Я против этого.

Опять-таки, такого в мире нигде нет. Да, ситуация непростая у нас, но тренер должен тренировать либо клуб, либо сборную. К чему это неопределенность?» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до 31 июля 2024 года.