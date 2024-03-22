Мостовой против совмещения Карпина: «Такого в мире нигде нет. Должен тренировать либо клуб, либо сборную»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой считает, что совмещать работу в сборной и в клубе нельзя.

Помимо сборной России, Валерий Карпин является главным тренером «Ростова».

«РФС хочет продлить контракт с Карпиным? Я вообще никак не отношусь к этому. Я твердо стою на своей позиции, в отличии от многих, я не меняю своего мнения. Совмещать посты нельзя, и точка. Я против этого.

Опять-таки, такого в мире нигде нет. Да, ситуация непростая у нас, но тренер должен тренировать либо клуб, либо сборную. К чему это неопределенность?» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до 31 июля 2024 года.

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну да, сборная же сейчас готовится к выступлению на Евро, а дальше отбор на ЧМ. Обязательно нужен тренер свободный от клуба.
+88
-3
+85
У кого-то хватает способности тренировать две команды, а кого-то не хватает даже одну тренировать.
+73
-3
+70
Ответ Геральи из Ривии
А Кальцоне?
А сколько он чеканит?
+59
-4
+55
Главный тренер Неаполя передаёт дяде Саше пламенный привет)
+42
-2
+40
Какая нафик разница в нынешнее время? Тем более Валера очень достойные результаты показал до санкций, команда его уважает. А то что считает Мостовой, ну никому это всерьёз неинтересно )
+17
-1
+16
Что за бред, Саша? К чему Карпин должен тренировать сборную? У нас идёт подготовка к турниру какому-то? По большому счету сборную можно и не собирать в ближайшее время
+13
-2
+11
А Кальцоне?
+11
-2
+9
Ответ Геральи из Ривии
А Кальцоне?
С ветчиной и грибами?😄
+10
-1
+9
Ответ Сектор Джаза
Главный тренер Неаполя передаёт дяде Саше пламенный привет)
А вы уверены, что он знает про Неаполь?))
+9
-2
+7
Ответ Russian Horse
А сколько он чеканит?
🤣
+6
-1
+5
Я твердо стою на своей позиции - все ########, а я - Д’Артаньян!
+7
-2
+5
Ответ Бацька
Что за бред, Саша? К чему Карпин должен тренировать сборную? У нас идёт подготовка к турниру какому-то? По большому счету сборную можно и не собирать в ближайшее время
Надо собирать. Сборная всегда должна быть готова к официальным играм, как и армия к войне. Чтоб потом локти не кусать.
+10
-5
+5
Должен тренировать клуб, а сборную я - добавил Мостовой
+4
0
+4
Тренер Наполи передает привет
+4
-1
+3
Если вспомнить недавнюю историю, то В.Карпин начал тренировать сборную, не покидая пост гл.тренера "Ростова", но потом понял, что такое совмещение не принесёт ничего хорошего ни сборной, ни клубу. Но после отстранения сб.России от международных турниров, возможность совмещения стала реальной ввиду изменения задач и целей гл.команды страны. После отмены запрета в сборной, естественно, будет тренер только сборной.Так что всё просто.
+4
-1
+3
Ответ zanuda59
Надо собирать. Сборная всегда должна быть готова к официальным играм, как и армия к войне. Чтоб потом локти не кусать.
Да ну ладно, ближайшие пару лет официальных матчей на горизонте нет, а как замячат, то можно и собирать. Состав то всяко уже другой будет. Сейчас то нафига. Чистый пиар что она вообще существует.
+2
0
+2
«И освободит местечко уже для меня», добавил Мостовой
+2
0
+2
Да дайте ему Спартак наконец то
+2
0
+2
Ответ zanuda59
У кого-то хватает способности тренировать две команды, а кого-то не хватает даже одну тренировать.
Жирный намёк
+2
-1
+1
Ответ lus
Дайте Александру Владимировичу кого-нибудь уже потренировать!
Мне кажется,что он может хорошо тренировать детей,где особо ещё не нужно учить тактики,а нужно показывать,как бить по воротам,чеканить мяч,поправлять технику...,я серьезно.Это уровень Мостового как тренера.
+1
0
+1
он тебе должен что ли ? еще с гишпании ?
+1
0
+1
В период отстранения совмещение вполне логично, тут царь не прав ...
+1
0
+1
Но объяснить у него мозгов нет,почему нельзя совмещать.Вот в мире такого нет и точка,это главный аргумент у него.Как капризное дитя.
+1
0
+1
Две зарплаты за пол-работы...да любой эстонец согласится на раз ! Особенно если не болтать настораживающее ни РФ ни ЕС
+1
0
+1
Обрезали интервью: а на свободное место возьмите меня , сказал Саня ..
+1
0
+1
и добавил: "либо Я"
+1
0
+1
Пусто у царя в голове. Забыл, что Карпин уходил из Ростова из-за сборной и сказал, что когда начнутся официальные игры, опять уйдет.
+1
0
+1
Как всегда: "А Баба Яга против"... Всегда уважал Мостового как футболиста. Как тренера ещё не видел.
+1
0
+1
С учетом того что сборная- «невыездная» по части офиц матчей и турниров , какая разница - с совмещением работает гл.тренер или нет? Не актуально.
+1
0
+1
Говори по русски чего хочешь...
— Отдайте мне ФК«Ростов»! Обещаю помыть голову и много чеканить!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий