Форвард «Факела» Марков после 2:0 со «Спартаком»: «В «Лужниках» было худшее поле в моей жизни» 

Теги Спартак Лужники премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Евгений Марков стадионы Футбол

Евгений Марков раскритиковал качество газона в «Лужниках».

Форвард «Факела» высказался после выездного матча Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Поле, которое было у нас дома в первом круге против «Спартака» [2:0] – лучшее, что я видел. 

А вот в «Лужниках», в игре против красно-белых, было худшее поле в моей жизни! За 29 лет игры в футбол это худшее поле, что я видел», – сказал Марков.

«Факел» придавил «Спартак» – сделал «Лужники» домашними. И на поле, и на трибунах

«Спартак» просто опозорился. Других слов нет

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35 комментариев
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Ответ Toha1090
Клоун, продолжает защищать свою выгребную яму. Спартак проиграл в Воронеже по делу, но это не отменяет того, что на таком поле играть нельзя
Просто троллит, расслабься
+31
-9
+22
Клоун, продолжает защищать свою выгребную яму. Спартак проиграл в Воронеже по делу, но это не отменяет того, что на таком поле играть нельзя
+50
-28
+22
Хорошо приложил!
+32
-15
+17
Ответ дон Рэба
Калифы на час. Пусть хлебнут славы, дело житейское. Но зачем откровенную дичь пороть про поле?
наверно имеют право, сколько было разговоров про поле в первом круге) ребята за мкадом затаили обиду) но по факту спартак слабее даже факела сейчас
+14
-2
+12
Ответ bedLaM
Да их там целый клуб
спартак уже и клоунам проигрывает?))
+14
-3
+11
Ответ Toha1090
Клоун, продолжает защищать свою выгребную яму. Спартак проиграл в Воронеже по делу, но это не отменяет того, что на таком поле играть нельзя
Да их там целый клуб
+13
-8
+5
Поле и правда было не фонтан ) В трансляции было видно как мяч прыгал и скакал...
+5
0
+5
у факела интересная команда) бородатый - царь леонид(ну реально топовый мужик), мелкий с лева русский роберто карлос( но не с таким ударом конечно)
+5
-3
+2
Жека умеет в троллинг!!!
+7
-5
+2
Ответ Александр Васильев
спартак уже и клоунам проигрывает?))
Разным,давно и постоянно)))
+2
0
+2
Где комент от Заремы?
+2
-1
+1
Это смотря с какой целью рассматривать! Кал пинать или в футбол играть!
+1
0
+1
Ответ Роман Крылов
Сарказм высшего уровня !
Скорее низшего...
+2
-1
+1
Ответ Александр Васильев
спартак уже и клоунам проигрывает?))
Ну это факт
0
0
0
Ответ Toha1090
Клоун, продолжает защищать свою выгребную яму. Спартак проиграл в Воронеже по делу, но это не отменяет того, что на таком поле играть нельзя
доложите уровень тряски?
+4
-4
0
Ответ shapor
Хорошо приложил!
Скорее, выcрал что-то непонятное
+2
-2
0
Ответ HCBV
Просто троллит, расслабься
Так пусть лучше троллил свой газон и кто за него отвечал
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Ответ Игорь Макаров
Где комент от Заремы?
Терпение, еще не вечер, как говорится ;) Видимо, она пока ищет возможность набросить на Зенит. Если не найдет подходящей идеи под теорию газпромовского заговора, то план Б - наедет на нынешний менеджмент Спартака ;)
0
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
наверно имеют право, сколько было разговоров про поле в первом круге) ребята за мкадом затаили обиду) но по факту спартак слабее даже факела сейчас
Речь не о Спартаке, а вменяемости. Чтобы не быть обиженками - просто постелите нормальное поле. В Ростове же оно есть.
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Ответ shapor
Хорошо приложил!
воронежцы слегка поплыли,тут и стебутся и корону картонную поправляют, а на деле к коцу 2 тайма, на 2 гола был один удар в створ, впрочем Спартак был ужасен, это так
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Факелоны просто тотально деклассировали Спартак: на поле, в интервью, везде ))
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А вот это было обидно. Молодец, Марков!
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уже даже Марков пнул Спартак
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В "лучшем городе мира" не нашлось нормальных агрономов, бгг))
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Кстати, хорошая отмазка для рыжего физрука - нужно брать на вооружение👨‍🦰
+2
-2
0
Это ты еще давеча в Тушино не был))
+3
-3
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