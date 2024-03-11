Форвард «Факела» Марков после 2:0 со «Спартаком»: «В «Лужниках» было худшее поле в моей жизни» 

Евгений Марков раскритиковал качество газона в «Лужниках».

Форвард « » высказался после выездного матча Мир со « » (2:0).

«Поле, которое было у нас дома в первом круге против «Спартака» [2:0] – лучшее, что я видел.

А вот в «Лужниках», в игре против красно-белых, было худшее поле в моей жизни! За 29 лет игры в футбол это худшее поле, что я видел», – сказал .

«Факел» придавил «Спартак» – сделал «Лужники» домашними. И на поле, и на трибунах

«Спартак» просто опозорился. Других слов нет