«Факел» сыграет с «Оренбургом» со зрителями, но «с усиленными мерами безопасности» 

Александр Гусев объявил, что матч «Факела» пройдет с усиленными мерами безопасности.

Игра с « » состоится в Воронеже 31 марта в рамках 22-го тура Мир ,

«Хочу сообщить, что матч пройдет со зрителями на трибунах. Но, как вы наверняка понимаете, с усиленными мерами безопасности. Поэтому призываю вас прийти на стадион за несколько часов до начала матча, чтобы не создавать очередей и облегчить работу всем задействованным службам.

Давайте поможем нашей любимой команде показать красивый футбол и добиться положительного результата! Но при этом сделаем все, чтобы каждый из нас чувствовал себя в этот день в максимальной безопасности. Отнеситесь с пониманием к действиям правоохранительных органов в день матча, к вводимым ограничениям на парковку транспорта и к другим мерам. Они необходимы для всех нас», – написал губернатор Воронежской области.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 140 человек, среди которых есть дети.





