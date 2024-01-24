Азар сыграл в гольф с экс-болбоем, которого пнул в 2013-м: «Плюс завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями»

Теги Челси премьер-лига Англия Суонси Эден Азар болбои Футбол

Эден Азар опубликовал фото с бывшим болбоем «Суонси», которого он пнул в 2013-м.

В январе того года бельгиец, выступавший за «Челси», разозлился на 17-летнего Чарли Моргана, не спешившего отдавать ему мяч, и ударил его ногой, за что получил красную карточку.

Сегодня теперь уже бывший полузащитник выложил несколько снимков с Морганом и подписал их так: «Плюс завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг».

Фото: instagram.com/hazardeden_10

Морган является одним из основателей бренда люксовых алкогольных напитков Au Vodka. В 2022-м он был включен в список богатейших людей по версии Sunday Times. Его доля в бизнесе составляет 40 млн фунтов стерлингов.

10 лет назад Азар ударил болбоя «Суонси». Сейчас тот самый парень основал собственный бренд и сколотил приличное состояние

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20 комментариев
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Ответ Михаил Опякин
Неплохой карьерный пинок получился
учитывая что его батя миллионер и совладелец кстати Суонси
+32
0
+32
Фотка в стиле роналду и месси-огонь!!!)))
+28
-1
+27
Неплохой карьерный пинок получился
+15
-2
+13
Помню этого мелкого гаденыша, в крыску не хотел отдавать мяч и потом притворился мертвым) Азара тогда костерили, но провокатор заслужил порицания ничуть не меньше
+7
-2
+5
Ответ Заборостроитель
Что-то фотки больно мультяшные, "generative fill" постарался?😀
Явно же Эден встретился, потому что ему заплатили за рекламу этой водки
+5
0
+5
Ответ alesel
Схуднул
Тренироваться перестал видимо :))
+3
0
+3
Да, вот только Азар не пинал его. Мяч пнул который боллбой обхватил руками, но сцену этот парень устроил такую будто ему там с ноги Азар в лицо пнул.
+2
0
+2
Что-то фотки больно мультяшные, "generative fill" постарался?😀
+1
0
+1
Больше поражает, что Азар ещё не весит 150кг
+1
0
+1
Схуднул
+1
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По мячу тогда Азар ударил, а болбой сам провоцировал
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Мало кто знает что этот легендарный пинок Азара вправило мозги этому мелкому.
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Там наверное было: привет, узнаешь меня? Бармен, бокал моему другу!
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кто ещё с кем сыграл
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Азар не пнул мальчика а точно попал по мячу, но этот гнилой начал стимулировать и крутится по земле. И тогда он был на пару см ниже Азара
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