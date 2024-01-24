Азар сыграл в гольф с экс-болбоем, которого пнул в 2013-м: «Плюс завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями»

Эден Азар опубликовал фото с бывшим болбоем «Суонси», которого он пнул в 2013-м.

В январе того года бельгиец, выступавший за « », разозлился на 17-летнего Чарли Моргана, не спешившего отдавать ему мяч, и ударил его ногой, за что получил красную карточку.

Сегодня теперь уже бывший полузащитник выложил несколько снимков с Морганом и подписал их так: «Плюс завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг».

Фото: instagram.com/hazardeden_10

Морган является одним из основателей бренда люксовых алкогольных напитков Au Vodka. В 2022-м он был включен в список богатейших людей по версии Sunday Times. Его доля в бизнесе составляет 40 млн фунтов стерлингов.

10 лет назад Азар ударил болбоя «Суонси». Сейчас тот самый парень основал собственный бренд и сколотил приличное состояние