ЦСКА не обсуждает продление контракта с Федотовым: «Странный «инсайд». Действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА опровергли переговоры о продлении контракта с Владимиром Федотовым.

Ранее появилась информация, что ЦСКА подпишет новое соглашение с главным тренером по схеме «2+1».

«Странный «инсайд», неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему. У Владимира Валентиновича действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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6 комментариев
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Ответ Rosberg005
А зря. С таким составом еще норм держит команду. Хотя иногда игра команды вызывает тошнотворные рефлексы, но очки при этом добываются
хорош уже гнобить игроков, тоже кс взяли дурную привычку ныть об "ущербности игрок и гениальности ГТ", нормальный состав у ЦСКА, не хуже, чем и соперников... обыгрывать разные Оренбурги и Сочи должны и с этим составом...
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И в очередной раз Metaratings, которые дали этот "инсайд", показывают что их "новостям" про ЦСКА грош цена просто )

Что с зп Дивеева и Кругового в ЦСКА писали чушь про выше 2 млн у каждого, что сейчас решили придумать про продление при действующем контракте )
+7
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+6
Ответ Rosberg005
А зря. С таким составом еще норм держит команду. Хотя иногда игра команды вызывает тошнотворные рефлексы, но очки при этом добываются
Очки добываются? У Федотова всего 11 побед в 28 матчах сезона, это провал с любым составом, а у ЦСКА состав вполне себе конкурентноспособный, а был бы еще лучше, если бы не сам Федотов.
+4
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А зря. С таким составом еще норм держит команду. Хотя иногда игра команды вызывает тошнотворные рефлексы, но очки при этом добываются
+7
-6
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