ЦСКА не обсуждает продление контракта с Федотовым: «Странный «инсайд». Действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален»
В ЦСКА опровергли переговоры о продлении контракта с Владимиром Федотовым.
Ранее появилась информация, что ЦСКА подпишет новое соглашение с главным тренером по схеме «2+1».
«Странный «инсайд», неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему. У Владимира Валентиновича действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
Что с зп Дивеева и Кругового в ЦСКА писали чушь про выше 2 млн у каждого, что сейчас решили придумать про продление при действующем контракте )