ЦСКА не обсуждает продление контракта с Федотовым: «Странный «инсайд». Действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален»

В ЦСКА опровергли переговоры о продлении контракта с Владимиром Федотовым.

Ранее появилась информация, что подпишет новое соглашение с главным тренером по схеме «2+1».

«Странный «инсайд», неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему. У Владимира Валентиновича действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален», – написал директор ЦСКА по коммуникациям .