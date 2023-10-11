Ольмо перейдет в «Барсу» летом 2024-го, скорее всего. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60-65 млн евро (Sport Bild)
Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации Sport Bild, Ольмо почти наверняка покинет «РБ Лейпциг» этим летом. Наиболее вероятен переход полузащитника в «Барселону».
Ранее сообщалось, что представители «блауграны», включая Хави, встречались с Ольмо во время чемпионата мира в Катаре, убеждая его присоединиться к клубу.
Минувшим летом Дани Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года. Сообщается, что сумма отступных по контракту испанца составляет 60-65 миллионов евро и может быть активирована в 2024-м, однако для «Барселоны» эта сумма может быть ниже.
Подробную статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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А Ольмо - свой воспитанник, который хочет доказать что будет полезен своему родному клубу )
Ольмо ещё и свой, воспитанник. Потому наверняка и зарплату себе урежет и часть трансфера сам оплатит. В общем всё, как мы в Барселоне любим)