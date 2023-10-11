Ольмо перейдет в «Барсу» летом 2024-го, скорее всего. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60-65 млн евро (Sport Bild)

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Sport Bild, Ольмо почти наверняка покинет «РБ Лейпциг» этим летом. Наиболее вероятен переход полузащитника в «Барселону».

Ранее сообщалось, что представители «блауграны», включая Хави, встречались с Ольмо во время чемпионата мира  в Катаре, убеждая его присоединиться к клубу.

Минувшим летом Дани Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года. Сообщается, что сумма отступных по контракту испанца составляет 60-65 миллионов евро и может быть активирована в 2024-м, однако для «Барселоны» эта сумма может быть ниже.

Подробную статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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21 комментарий

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Gt99
Какой смысл несут новости, которые заканчиваются на «скорее всего» ?
+19
-2
+17
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Никита Никулин
Ответ gukmamop
а деньги откуда будут?
Лапорту продадут
+21
-4
+17
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SaH4r.
Ответ Кирилл
А с чего это вдруг МС возьмет и отдаст Бернарду ?) А Ольмо - свой воспитанник, который хочет доказать что будет полезен своему родному клубу )
у него отступные 50 млн будут летом, он специально на этом настоял ради Барсы
+10
-4
+6
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gukmamop
а деньги откуда будут?
+11
-7
+4
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SaH4r.
Бернарду лучше
+4
-3
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Чёрный тюльпан
Интересно, сколько ещё ТО Хави будет ждать покупки ему Субименди.
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Молодой Френки
Очень сомнительно. Он атакующий полузащитник. На это место метит Фермин Лопес. Да и в целом с полузащитой в этом аспекте проблем нет. Скорее купят опорника нежели атакующего полузащитника.
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arlovski
два года никак не уйдёт. за 60-65 млн его надо ещё и ленточкой повязать

человек даже 50% матчей в старте не выходит
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Кирилл
Ответ SaH4r.
Бернарду лучше
А с чего это вдруг МС возьмет и отдаст Бернарду ?)

А Ольмо - свой воспитанник, который хочет доказать что будет полезен своему родному клубу )
+5
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NartApsua
Ответ SaH4r.
Бернарду лучше
Это да. Но он дороже. К тому же не факт, что Сити отпустит. Да и зарплата будет очевидно больше, чем у Ольмо. Ну и играет он правее. Там есть уже Рафинья, Ямал, Ферран. А слева один арендованный Феликс.
Ольмо ещё и свой, воспитанник. Потому наверняка и зарплату себе урежет и часть трансфера сам оплатит. В общем всё, как мы в Барселоне любим)
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фк кабинет
Ответ Куприн
Феликса похоже покупать не планируют
Нет денег на Феликса тем более он сейчас хорошо играет,а Атлетико скидку делать не будет.
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Тухель
На кой хрен этот травмат нужен? Притом он очередной атакующий полузащитник. Лучше бы опорника искали.
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Куприн
Феликса похоже покупать не планируют
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Ислам Исламов
Ответ gukmamop
а деньги откуда будут?
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andr d
Ответ gukmamop
а деньги откуда будут?
Я готов смской скинуть
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