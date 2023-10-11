Ольмо перейдет в «Барсу» летом 2024-го, скорее всего. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60-65 млн евро (Sport Bild)

Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Sport Bild, Ольмо почти наверняка покинет « » этим летом. Наиболее вероятен переход полузащитника в «Барселону».

Ранее сообщалось, что представители «блауграны», включая Хави, встречались с Ольмо во время чемпионата мира в Катаре, убеждая его присоединиться к клубу.

Минувшим летом продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года. Сообщается, что сумма отступных по контракту испанца составляет 60-65 миллионов евро и может быть активирована в 2024-м, однако для «Барселоны» эта сумма может быть ниже.

Подробную статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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