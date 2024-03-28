«В «Зените» нет игрока, который на голову сильнее всех. Играл бы Халк, назвал бы его». Лепехин о петербуржцах

Теги Зенит премьер-лига Россия Халк Константин Лепехин Футбол

Константин Лепехин считает, что в «Зените» нет ярко выраженных звезд.

«Трудно назвать любимого футболиста нынешнего «Зенита». Играл бы Халк, назвал бы его. Нет такого футболиста в «Зените», который на голову сильнее всех.

Понятно, что все бразильцы хорошо играют. У меня завышенные ожидания от петербуржцев, поэтому и нет такого футболиста, который мог бы меня удивить», — сказал экс-защитник «Зенита».

После 20 туров сине-бело-голубые лидируют в Мир РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

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9 комментариев
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Можно отметить Вендела , Барриоса, Клаудинье
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Ответ salemgaraev27@mail.ru
Можно отметить Вендела , Барриоса, Клаудинье
Согласен. Как по мне Вендел когда мотивирован и выкладывается с большим отрывом лучший футболист РПЛ монстр, топ игрок. Закидоны по поводу опозданий с отпуска и прочее - по этому он и в Зените, так бы, думаю, в любом из пяти лучших клубах топ 3 чемпионатов Европы играл.
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Чтобы выигрывать Чемпионат звезды особо и не нужны.
Достаточно, чтобы в Зените было как можно больше таких же стабильных и трудолюбивых игроков как Сантос и Барриос.

Да, Вендел и Клаудиньо могут выдать красоту в отдельном матче, но на длинной дистанции "плоского" чемпионата, на первый план выходят другие качества.

«Нападение выигрывает матчи, защита выигрывает титулы»
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Халк действительно сильный футболист. Сколько он голов об Дзюбу забил.
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Как же все недооценивают Барриоса. Все 5 лет что он в Зените - это абсолютно незаменимый игрок.
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И это хорошо: нет зависимости.
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В Зенит нет тренера в первую очередь...
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Ответ AdekvaT
Согласен. Как по мне Вендел когда мотивирован и выкладывается с большим отрывом лучший футболист РПЛ монстр, топ игрок. Закидоны по поводу опозданий с отпуска и прочее - по этому он и в Зените, так бы, думаю, в любом из пяти лучших клубах топ 3 чемпионатов Европы играл.
Монстр он только для уровня пешеходной рпл, в Европе с такой скоростью он даром никому не нужен, а не то, что за 30 млн. "В России изобрели новый вид спорта - спортивная ходьба с мячом" (Михаил Задорнов, начало 2000-х))))
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Ответ -ALF-
Как же все недооценивают Барриоса. Все 5 лет что он в Зените - это абсолютно незаменимый игрок.
Потому что он в атаке полный ноль, абсолютный ноль. Даже какой-нибудь Баринов или Зобнин в 100 раз полезнее в атаке. Он просто цепная собака и всё. Этого мало, что быть топом.
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