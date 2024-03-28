«В «Зените» нет игрока, который на голову сильнее всех. Играл бы Халк, назвал бы его». Лепехин о петербуржцах

Константин Лепехин считает, что в «Зените» нет ярко выраженных звезд.

«Трудно назвать любимого футболиста нынешнего « ». Играл бы , назвал бы его. Нет такого футболиста в «Зените», который на голову сильнее всех.

Понятно, что все бразильцы хорошо играют. У меня завышенные ожидания от петербуржцев, поэтому и нет такого футболиста, который мог бы меня удивить», — сказал экс-защитник «Зенита».

После 20 туров сине-бело-голубые лидируют в Мир , опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.