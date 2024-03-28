«В «Зените» нет игрока, который на голову сильнее всех. Играл бы Халк, назвал бы его». Лепехин о петербуржцах
Константин Лепехин считает, что в «Зените» нет ярко выраженных звезд.
«Трудно назвать любимого футболиста нынешнего «Зенита». Играл бы Халк, назвал бы его. Нет такого футболиста в «Зените», который на голову сильнее всех.
Понятно, что все бразильцы хорошо играют. У меня завышенные ожидания от петербуржцев, поэтому и нет такого футболиста, который мог бы меня удивить», — сказал экс-защитник «Зенита».
После 20 туров сине-бело-голубые лидируют в Мир РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.
Достаточно, чтобы в Зените было как можно больше таких же стабильных и трудолюбивых игроков как Сантос и Барриос.
Да, Вендел и Клаудиньо могут выдать красоту в отдельном матче, но на длинной дистанции "плоского" чемпионата, на первый план выходят другие качества.
«Нападение выигрывает матчи, защита выигрывает титулы»