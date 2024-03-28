«Баварии» интересен Камарда. За 16-летним форвардом «Милана» также следят «Ман Сити», «Арсенал», «ПСЖ», «Интер» и «Юве»

Форвард «Милана» Франческо Камарда может перейти в «Баварию».

Мюнхенцы интересуются 16-летним игроком юношеской сборной Италии U17.

Ранее сообщалось, что за также следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус».

В текущем сезоне Серии А нападающий принял участие в 2 матчах, проведя на поле в общей сложности 12 минут.