«Баварии» интересен Камарда. За 16-летним форвардом «Милана» также следят «Ман Сити», «Арсенал», «ПСЖ», «Интер» и «Юве»

Теги Бавария Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Франческо Камарда Футбол

Форвард «Милана» Франческо Камарда может перейти в «Баварию».

Мюнхенцы интересуются 16-летним игроком юношеской сборной Италии U17.

Ранее сообщалось, что за Камардой также следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус».

В текущем сезоне Серии А нападающий принял участие в 2 матчах, проведя на поле в общей сложности 12 минут.

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15 комментариев
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Еще один Долларума. Как же везет Милану на таких «воспитанников» Еще ничего не показал, примавера не в чет. Там зажигали такие монстры как Мастур Кутроне и где они сейчас. Теперь требует ЗП 2 ляма, контракт 2+1, подписной бонус 1 лям и комиссия агенту 10 лям. Отлично😂👍 Если с подписным бонусом ладно, клуб может на это пойти, то ЗП 2 ляма для юниора про которого только пишут и ничего еще не показал во взрослом уровне и толком даже не играл это лютый бред. В той же Боруссии есть свой вундеркинд Мукоко, и он не вы#######я и получал до 18 летия 200 тыс. Комиссия вообще без комментариев. Если Милан прогнется то это.плохо и для уважения тоже. Если сейчас такие требования то что будет потом. Да уж пацан может легко так угробить свою карьеру не начав. Надеюсь все это утятина, если нет фанаты Камарде устроят веселую жизнь, разочаровал парень, он должен угомонить агента и сейчас рватся в команду. Вот ксли будет яркий дебют полноценный, ровный и стабильный сезон, Голден бой и пр вот тогда еще можно ставить такие условия. А сейчас чисто на шуме решили бабла срубить, когда игрок даже еще не играл
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Как мне нравятся эти новости - может перейти потому что им интересуются) А по факту спортс набросил в очередной раз. Ему недавно стукнуло 16 и не подписали его только потому, что летом это можно сделать до 2027 года, а сейчас только до 2026. Но принципиальная договоренность есть. И у 16 летних игроков по правилам не может быть агентов и нельзя никакие комиссионные. Да и вообще парень фоткается с одним из лидеров Курвы, да и батя его, вроде, тоже. Так что все это спекуляции, о чем, кстати, родители с возмущением и заявили - после таких набросов только гнобят парня.
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Ответ Darren&K
Еще один Долларума. Как же везет Милану на таких «воспитанников» Еще ничего не показал, примавера не в чет. Там зажигали такие монстры как Мастур Кутроне и где они сейчас. Теперь требует ЗП 2 ляма, контракт 2+1, подписной бонус 1 лям и комиссия агенту 10 лям. Отлично😂👍 Если с подписным бонусом ладно, клуб может на это пойти, то ЗП 2 ляма для юниора про которого только пишут и ничего еще не показал во взрослом уровне и толком даже не играл это лютый бред. В той же Боруссии есть свой вундеркинд Мукоко, и он не вы#######я и получал до 18 летия 200 тыс. Комиссия вообще без комментариев. Если Милан прогнется то это.плохо и для уважения тоже. Если сейчас такие требования то что будет потом. Да уж пацан может легко так угробить свою карьеру не начав. Надеюсь все это утятина, если нет фанаты Камарде устроят веселую жизнь, разочаровал парень, он должен угомонить агента и сейчас рватся в команду. Вот ксли будет яркий дебют полноценный, ровный и стабильный сезон, Голден бой и пр вот тогда еще можно ставить такие условия. А сейчас чисто на шуме решили бабла срубить, когда игрок даже еще не играл
Это только МЮ может высыпать ноунеймам огромные деньги. Нынешнее руководство Милана послало Доллара и Чалханыча куда подальше, хотя игроки они действительно неплохие.

Камарда ноунейм, ничего не показал во взрослом футболе. Леау получает 5.5 млн, Эрнандес 4.5
Милан примет правильное решение
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Ответ gPk
А в чем я не прав?)Перспективный паренек с талантом..Зачем ему на невыгодных условиях продлевать контракт с ними?Чтобы что?Сидеть без трофеев ?
Ты не прав м.... уже тем что здесь. Зачем здесь свое время тратишь на желчь, я тебя знаю, не лучше ли идти в ветку любимых клубов и турниров и там спокойно обсуждать с ребятами. Но нет тебе обязательно надо сюда. Это говорит о тебе как о человеке. Я не смотрю Бундеслигу или Лигу 1 и меня там нет, я не трачу время на ненависть и хейт. Был бы ты критиком тогда другое дело, нужны свои критики, но ты ведь не критик верно😂 Ты знаешь кто ты избавь себя и других
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Забавно,что в чемпионский сезон зарплата Леао была 1 млн евро,а этот требует 2 ляма,ну бог ему судья и дорога в Ман Сити.Не случись эпидемии травм и не сыграй он 15 минут за основу,об этом молодом человеке никто бы и не знал.
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Ответ kaka10
Это только МЮ может высыпать ноунеймам огромные деньги. Нынешнее руководство Милана послало Доллара и Чалханыча куда подальше, хотя игроки они действительно неплохие. Камарда ноунейм, ничего не показал во взрослом футболе. Леау получает 5.5 млн, Эрнандес 4.5 Милан примет правильное решение
Надеюсь а то ситуация совсем уж бредовая. Подобные условия ставят молодые игроки которые хоть чего то добились во взрослом уровне. А этот парень даже не играл еще толком, пару выходов недавно не считается. Пиоли его выпустил иза эпидемий травм. И то пару раз мяча коснулся
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Ответ gPk
Правильно футболисты делают..Понимают что с нынешним середняком миланом шансов нет ни на что..Поэтому и остается компенсировать отсутствие перспектив с трофеями огромными деньгами)))
С#####ь не.....я, это ветка Милана, ты перепутал остановку или станцию
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Ответ Darren&K
Еще один Долларума. Как же везет Милану на таких «воспитанников» Еще ничего не показал, примавера не в чет. Там зажигали такие монстры как Мастур Кутроне и где они сейчас. Теперь требует ЗП 2 ляма, контракт 2+1, подписной бонус 1 лям и комиссия агенту 10 лям. Отлично😂👍 Если с подписным бонусом ладно, клуб может на это пойти, то ЗП 2 ляма для юниора про которого только пишут и ничего еще не показал во взрослом уровне и толком даже не играл это лютый бред. В той же Боруссии есть свой вундеркинд Мукоко, и он не вы#######я и получал до 18 летия 200 тыс. Комиссия вообще без комментариев. Если Милан прогнется то это.плохо и для уважения тоже. Если сейчас такие требования то что будет потом. Да уж пацан может легко так угробить свою карьеру не начав. Надеюсь все это утятина, если нет фанаты Камарде устроят веселую жизнь, разочаровал парень, он должен угомонить агента и сейчас рватся в команду. Вот ксли будет яркий дебют полноценный, ровный и стабильный сезон, Голден бой и пр вот тогда еще можно ставить такие условия. А сейчас чисто на шуме решили бабла срубить, когда игрок даже еще не играл
Наивно в нынешнее время ждать безоговорочной верности цветам. Игрок супер-перспективный, интерес есть, понятно, что агент будет максимально накручивать шум и цифры вокруг, в этом и для клуба интерес есть.
В конце сойдутся на промежуточном значении и пожмут руки, типа отказался от 2 миллионов ради одного, какой молодец. Смотрите, новый бандьера
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Ответ Schiaff1no
Наивно в нынешнее время ждать безоговорочной верности цветам. Игрок супер-перспективный, интерес есть, понятно, что агент будет максимально накручивать шум и цифры вокруг, в этом и для клуба интерес есть. В конце сойдутся на промежуточном значении и пожмут руки, типа отказался от 2 миллионов ради одного, какой молодец. Смотрите, новый бандьера
Хорошо бы😂😂😂 Ну про верности цветам, не совсем так мрачно как рисуешь. Есть игроки для которых это не пустой звук, просто их куда меньше чем раньше. И такие требования дают уже заявив о себе, никто бы в Милане не обиделся если б он стартанул ярко, цена выросла резко и он попросил об условиях. А тут и дебюта еще нет полноценного. В академиях Реала и особенно Барсы бегают мега таланты как пишут, что то не слышал таких требований от них, хотя клубы в разы богаче Милана сейчас. Или они есть и я пропустил и Камарда с них берет пример?☺
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Ответ Е.Р.
По старой доброй традиции он перейдет в Интер Вот Какан смылся от туда, и скоро в ближайшем матче с Мылом будет праздновать 20-ое Скудетто Надо на этот матч ему капитанскую повязку выдать
19+1 картоное
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