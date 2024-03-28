«Баварии» интересен Камарда. За 16-летним форвардом «Милана» также следят «Ман Сити», «Арсенал», «ПСЖ», «Интер» и «Юве»
Форвард «Милана» Франческо Камарда может перейти в «Баварию».
Мюнхенцы интересуются 16-летним игроком юношеской сборной Италии U17.
Ранее сообщалось, что за Камардой также следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус».
В текущем сезоне Серии А нападающий принял участие в 2 матчах, проведя на поле в общей сложности 12 минут.
Камарда ноунейм, ничего не показал во взрослом футболе. Леау получает 5.5 млн, Эрнандес 4.5
Милан примет правильное решение
В конце сойдутся на промежуточном значении и пожмут руки, типа отказался от 2 миллионов ради одного, какой молодец. Смотрите, новый бандьера