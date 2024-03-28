Убыток «Рубина» за год сократился почти в 5 раз — до 236 млн рублей («РБ Бизнес»)

Теги Рубин премьер-лига Россия бизнес деньги Футбол

Убыток «Рубина» в 2023 году сократился в 4,9 раза и составил 236,4 млн рублей.

Об этом говорится в финансовой отчетности клуба, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на «РБ Бизнес».

Годом ранее казанцы зафиксировали убыток в 1,16 млрд рублей.

Выручка «Рубина» за отчетный период сократилась на 13% и составила 2,14 млрд рублей. Большую часть доходов клуба составили спонсорские контракты — 1,9 млрд рублей. 

Почти в 2 раза возросли доходы от продажи прав на трансляцию матчей — до 178 млн рублей. Также более чем в 2 раза возросла выручка от продажи билетов и абонементов и составила 45,9 млн рублей. Продажа сувенирной продукции принесла клубу еще 9,6 млн рублей.

Расходы на трансферы и агентские выплаты возросли на 65% и составили 832,8 млн рублей. Траты на оплату труда сотрудников увеличились на 23% — до 1,77 млрд рублей.

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5 комментариев
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уберите агентов и не будет убытков в футболе
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+8
Ответ Виктор Краснодар
уберите агентов и не будет убытков в футболе
Есть такое, но Рубин не слабо пострадал от приостановлений контрактов
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Итого Ак Барс и Рубин на двоих только привезли убыток больше чем в пол миллиарда рублей. Спасибо.)
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Помню, классик сказал
- Что вы воруете с убытков – воруйте с прибылей!
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Во гребут!!!
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