Убыток «Рубина» за год сократился почти в 5 раз — до 236 млн рублей («РБ Бизнес»)

Убыток «Рубина» в 2023 году сократился в 4,9 раза и составил 236,4 млн рублей.

Об этом говорится в финансовой отчетности клуба, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на «РБ Бизнес».

Годом ранее казанцы зафиксировали убыток в 1,16 млрд рублей.

Выручка « » за отчетный период сократилась на 13% и составила 2,14 млрд рублей. Большую часть доходов клуба составили спонсорские контракты — 1,9 млрд рублей.

Почти в 2 раза возросли доходы от продажи прав на трансляцию матчей — до 178 млн рублей. Также более чем в 2 раза возросла выручка от продажи билетов и абонементов и составила 45,9 млн рублей. Продажа сувенирной продукции принесла клубу еще 9,6 млн рублей.

Расходы на трансферы и агентские выплаты возросли на 65% и составили 832,8 млн рублей. Траты на оплату труда сотрудников увеличились на 23% — до 1,77 млрд рублей.