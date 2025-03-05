Тульский «Арсенал» не платит зарплату игрокам 2,5 месяца («Чемпионат»)

В тульском «Арсенале» футболисты не получают зарплату.

По информации «Чемпионата», клуб Мелбет Первой лиги не платит игрокам 2,5 месяца.

«Пока позитивных подвижек не предвидится. В команде не понимают, как это может быть в клубе, который ставит перед собой амбициозные задачи, а еще сделал кучу трансферов этой зимой», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Арсенал » занимает 9-е место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги, набрав 30 очков после 22 туров.