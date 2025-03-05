«Пари НН» встретится с «Краснодаром». Приходите поддержать нижегородцев в домашнем матче!

В 20-м туре Мир РПЛ «Пари НН» принимает «Краснодар».

Матч пройдет в пятницы, 7 марта, в 18:00 на стадионе «Нижний Новгород».

Нижегородцы после 19 туров идут на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. Быки же находятся на 3-м месте, обладая 40 очками.

Игра будет посвящена живописи в рамках культурной концепции «Твори и побеждай». Гостей стадиона ждут мастер-классы от художников по рисованию открыток к 8 марта на стилобате (сектор D) и выставка картин Индустриальный Нижний Новгород от городских художников (сектор С).

Также в течение всего времени на стилобате будут размещены художники, которые в реальном времени будут рисовать все происходящее на стадионе. Затем эти картины будут разыграны на аукционе. Нижегородцы, приходите на стадион!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .