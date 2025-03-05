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Каррагер о словах про Кубок Африки: «Я был неуклюж в формулировках. Некоторые континентальные турниры не находят отклика у участников голосования «Золотого мяча». Это не мнение, а факт»

Джейми Каррагер объяснил свои слова о Кубке Африки.

Напомним, экс-защитник «Ливерпуля» заявил, что Мохамеду Салаху сложно претендовать на звание лучшего в мире, так как сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня.

«У меня очень четкое мнение о футболе, я люблю поспорить, и это никогда не изменится. Но, будучи экспертом, я не хотел бы, чтобы обо мне говорили как о невежественном человеке, которому не хватает уважения, так что моей целью не было оскорбить клуб, игрока, страну, континент, международный турнир.

Я бы сказал, что моя ошибка была в том, что я был неуклюж в формулировках, описывая Кубок Африки как не самый крупный турнир. Я пытался объяснить, за какие достижения Мо Салах может выиграть «Золотой мяч», и почувствовал, что не только Кубок Африки, но и Азиатские игры, Золотой кубок КОНКАКАФ, в меньшей степени Кубок Америки, считаются крупными турнирами на своих континентах. Но некоторые из них не находят отклика у людей, которые участвуют в голосовании «Золотого мяча», и это было не мнение, а факт, если посмотреть на то, кто выигрывал «Золотой мяч» за последние 40 или 50 лет.

Да, я активно выступал за то, чтобы Салах стал первым после Джорджа Веа африканским игроком, выигравшим «Золотой мяч», и мне следовало быть намного аккуратнее в выражениях, так что да, я учту это. Но если вы посмотрите на Евро и другие [европейские] турниры, то увидите, что некоторые из них находят более сильный отклик у тех, кто участвует в голосовании «Золотого мяча», будь то журналисты, тренеры или капитаны сборных.

Давайте не будем забывать, что раньше обладателем «Золотого мяча» обязательно становился лучший футболист года в Европе, так что, возможно, есть перекос в пользу Евро или европейского футбола. Это может быть одной из причин.

У меня определенно нет цели оскорблять людей, я знаю, что делал это в прошлом по отношению к разным игрокам или командам, но это определенно был не тот случай, и я надеюсь, что теперь ситуация улажена», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoКубок Африки
logoДжейми Каррагер
logoКубок КОНКАКАФ
logoЛиверпуль
logoАзиатские игры
logoМохамед Салах
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