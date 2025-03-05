Эрмосо стала лауреатом премии «8 женщин, 8 причин». Она присуждается женщинам, которые борются за улучшение жизни и равенство

Дженнифер Эрмосо получила испанскую государственную награду.

Футболистка сборной Испании стала одним из лауреатов премии 8M. 8 Mujeres, 8 Motivos («8 женщин, 8 причин»), которая присуждается женщинам, которые борются за улучшение жизни и равенство.

Награда вручается делегацией правительства Испании в Мадриде. На нее могут претендовать женщины, родившиеся, проживающие или работающие в столице Испании. В этом году премия вручалась второй раз.

«Я горжусь этими небольшими изменениями для женщин, которые сделают мир проще в будущем. И пусть это станет ориентиром для женщин из Мадрида, чтобы в будущем произошли необходимые изменения, которые позволят им жить лучше», – сказала Эрмосо, участвовавшая в церемонии по видеосвязи.

Напомним, после финала женского чемпионата мира-2023 экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы.

В феврале этого года суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.