В 2009-м «Рубин» опрокинул «Барсу» Гвардиолы в ЛЧ. Вспоминаем все матчи российских клубов на «Камп Ноу»

Было две сенсации.

В октябре 2024 года «Рубин» отметил 15-летие первой в истории клуба победы в Лиге чемпионов. Все мы прекрасно помним тот матч – казанцы сенсационно обыграли на выезде действующего обладателя трофея, великолепную «Барселону» Пепа Гвардиолы.

Этой весной «Барселона» в отличной форме и очень хочет снова выиграть Лигу чемпионов – даже без поддержки трибун «Камп Ноу», который пока на реконструкции. Зато оказаться на легендарном стадионе можно благодаря игре «Сокровища Каталонии» , которую «Рубин» сделал совместно с FONBET. В игре можно вспомнить все обстоятельства легендарной победы, разыскивая артефакты на поле стадиона «Камп Ноу». Главный приз игры – поездка на обновленный стадион «Барсы» в сезоне-2025/26.

А в этом материале мы вспоминаем победу «Рубина» и другие матчи российских клубов на «Камп Ноу».

«Саша, ты зачем их разозлил на второй минуте?!» Рязанцев быстро вколотил голешник, а затем «Рубин» героически оборонялся

20 октября 2009 года – навсегда в истории «Рубина». Команда Курбана Бердыева дебютировала в ЛЧ с поражения от киевского «Динамо», затем последовали домашние 1:1 с «Интером» Жозе Моуринью – будущим обладателем трофея.

А дальше ожидались две игры с «Барселоной». Той самой «Барсой», которая в том году выиграла все турниры с Лионелем Месси, Хави и Андресом Иньестой в составе.

Вряд ли кто-то мог представить, что казанцы наберут в противостоянии с такой машиной аж четыре очка.

Но это случилось. И три из них – на «Камп Ноу».

Вратарь Сергей Рыжиков в 2024-м вспоминал, что перед той самой игрой думал о том, как бы не пропустить больше пяти голов: «Перед выходом на поле Семак сказал: «Серый, чего у тебя коленки трясутся? Ты их перебинтуй, чтобы не тряслись».

Не сказал бы, что тряслись. Но волнение было, конечно. Что мы обыграем «Барсу», я не верил. Надеялся, извиняюсь за выражение, на то, чтобы не обосраться. Семь мячей бы не получить. Очень уж не хотел пропускать семь – лишь бы не опозориться».

Первый мог залететь уже на первой минуте: Иньеста выскочил на Рыжикова, но казанцев спас рискованный и чистый подкат Кристиана Ансальди в собственной штрафной. А затем последовал мгновенный ответ «Рубина»: Александр Рязанцев пальнул с 35 метров – и мяч вонзился в сетку. Больше всего такой неожиданности испугался Рыжиков: «У меня в мыслях было: «Саша! Что ты делаешь! Почему так рано! Зачем ты их разозлил на второй минуте?!»

Дальше каталонцы перешли в наступление. Один только Златан Ибрагимович нанес в два раза больше ударов, чем «Рубин». Но 24:3 по ударам и 11:1 по угловым привели лишь к 1:2 на табло.

Златан все же не ушел без гола – на 48-й минуте принял мяч в штрафной и хлестко пробил из под защитника.

Но через 25 минут организованный автобус Бердыева дождался своего шанса: Алехандро Домингес подхватил мяч в центре поля и разрезающий передачей вывел Гекдениза Карадениза к воротам – турок выдал забег жизни и вновь вывел казанцев вперед.

А дальше пришлось терпеть: Златан попал в перекладину, Яя Туре сотряс штангу, но «Рубин» все-таки удержал сенсационный счет.

Бердыев после матча объективно подвел итог: «У «Барсы» было много моментов, у нас – везения. Но большую часть игрового времени мы правильно перестраивались. Возникали серии эпизодов, когда «Барселона» начинала просто навешивать в штрафную, что для ее игры совершенно нехарактерно. Вскрыть нашу оборону хозяева не могли, вот и посылали мяч верхом в расчете на удачу. Правда, было и другое: несколько раз мы неправильно перестраивались, что моментально приводило к осложнениям у наших ворот».

Роман Шаронов вспоминал: «Мы неделю готовились. Бердыев все нам подробно объяснял и на фишках, и на видео. Каждый знал свой маневр».

А это рассказ Рыжикова: «Месси играл справа. На его фланг Курбан Бекиевич определил двоих – Кристиана Ансальди и Виталия Калешина. Мы все время сзади играли, так что Виталику назад отходить и не приходилось. Некуда! Позади уже были ворота.

Кстати, в раздевалку тренер зашел позже всех. Видимо, флэш-интервью давал. А у нас стояла гробовая тишина. Все так устали, что не было сил говорить. «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!» – сказал Бердыев. И все сразу оживились, принялись кричать».

Гвардиола после поражения не скупился на комплименты сопернику: «Рубин» действовал очень аккуратно и точно в защите. У Казани вообще сильная оборона, соперники – чемпионы России, если вы помните. И мы в конце концов играли здорово, прилично двигались. Конечно, надо было выигрывать. Увы, не получилось. Однако матч «Барселона» провела хороший, я настаиваю на этом. Ничего не остается, как поздравить с победой нашего соперника. У «Рубина» сильный тренер, и вообще это очень хорошая команда».

Уже через две недели команда Бердыева сдержала «Барсу» в Казани – 0:0. «Рубин» вышел в плей-офф Лиги Европы, а каталонцев в полуфинале ЛЧ выбил тот самый «Интер» Моуринью.

В следующем году жребий вновь свел «Рубин» и «Барсу» в одну группу: еще одна ничья дома (1:1) и первое поражение на «Камп Ноу» (0:2). На этот раз каталонцы справились даже резервным составом, а Месси хоть и появился на 63-й минуте, но так казанцам за четыре матча и не забил. Более того, «Рубин» стал единственным клубом, против которого Лео сыграл больше одного матча и не набрал ни одного результативного действия.

«Стоичков пообещал накидать мешок голов». ЦСКА победил Гвардиолу-игрока – и впервые ворвался в топ-8 ЛЧ

Задолго до «Рубина» неожиданную победу с «Камп Ноу» увез и ЦСКА. Это случилось еще в ноябре 1992-го – в первом розыгрыше Лиги чемпионов. Формат тогда был совсем непривычным: ЦСКА и «Барса» встретились в 1/8 финала, но победитель проходил не в четвертьфинал, а в этап с двумя группами по четыре команды. Дальше победители групп встречались сразу в финале.

Та «Барселона» тоже была действующим обладателем трофея. Команда Йохана Кройффа сначала увезла из «Лужников» ничью – благодаря голу Чики Бегиристайна, который в будущем станет ключевой фигурой в тренерской карьере Гвардиолы.

Сам Пеп тоже играл тогда против ЦСКА – как и Рональд Куман, Христо Стоичков, Микаэль Лаудруп и Андони Субисаррета.

А вот ЦСКА после победы в последнем чемпионате СССР лишился почти всех лучших игроков: за рубеж уехали игроки, которые забили в чемпионском сезоне 44 гола из 57. Осталась в основном молодежь под руководством тренера Геннадия Костылева, которая и сама особо не верила в успех.

Перед ответной игрой президент ЦСКА Виктор Мурашко пообещал футболистам по 25 тысяч марок за победу. «Может, долларов?» – предложил кто-то из игроков. – «Ладно», – махнул рукой Мурашко. Тогдашний начальник ЦСКА Анатолий Коробочка вспоминает: «Ребята засмеялись: «Да хоть сто тысяч. Все равно мы их не обыграем». С таким настроением и отправились в Барселону».

25 тысяч долларов – это примерно 10 годовых зарплат тогдашних игроков ЦСКА. После победы отдавать пришлось в течение трех лет – и то не в полном объеме.

С деньгами тогда было очень туго. В Барселону клуб полетел за счет «Эспаньола», куда ранее перешли несколько армейцев. С большими приключениями на первый массовый выезд отправились и фанаты ЦСКА – на многотысячный «Камп Ноу» набралось аж 20 болельщиков армейцев.

И уже за полчаса игры они увидели два гола «Барселоны». Казалось, сбывался прогноз Стоичкова.

«Перед игрой к нам зашли наши бывшие футболисты, после чемпионского сезона перешедшие в «Эспаньол»: Галямин, Корнеев, Кузнецов, – вспоминал Коробочка, смотревший матч из вип-ложи «Камп Ноу». – Игорь Корнеев передал игрокам ЦСКА, что в подтрибунном помещении встретил звезду «Барселоны» Христо Стоичкова и тот пообещал: «Сейчас накидаем вам мешок голов».

Поначалу они нас прилично возили, но, второй раз перейдя центр поля, мы забили и счет стал 1:2. Я подумал: «Так бы и осталось, главное – не проиграть позорно».

Результат превзошел все ожидания: на 57-й минуте Денис Машкарин зажег 2:2, а еще через три минуты вышедший на замену Дмитрий Карсаков положил победный гол пяткой.

Российские болельщики узнали о чуде на «Камп Ноу» только из утреннего выпуска «Вестей»: матч не транслировали ни по ТВ, ни по радио. Времени были такими, что представителей ЦСКА даже не оказалось на жеребьевке группового этапа: в победу особо не верили, поэтому и билетов не заказали.

Дальше играть пришлось на немецких стадионах, так как «Лужники» не соответствовали требованиям. УЕФА выделил деньги на аренду стадионов в Бохуме и Берлине, а «Реал» по воспоминаниям тренера Костылева даже оплатил один из тренировочных сборов.

«В тот момент мы все были молодыми ребятами. Нам всем было по 19-20 лет, – вспоминал автор одного из голов Машкарин. – Казалось, что еще таких «Барселон» будет очень много в нашей карьере, но как показала практика, нет».

ЦСКА пробился в топ-8 лучших клубов Европы, но на групповом этапе уже обошлось без чудес: две ничьих в шести турах и последнее место в группе.

«Спартак» и «Локо» очков не набрали, хотя тоже пободались

В марте 1994-го «Барселона» вновь приняла на «Камп Ноу» москвичей, но на этот раз «Спартак» в группе ЛЧ. Валерий Карпин открыл счет уже на третьей минуте, однако еще одной сенсации не случилось: Стоичков, Куман и Ромарио довели до разгромных 5:1. Правда, четыре гола залетели только после 75-й минуты – до этого спартаковцы удерживали ничью.

Еще ближе к победе «Спартак» оказался на «Камп Ноу» в 2012-м: до 72-й минуты москвичи вели 2:1, но затем Месси прибил дублем (3:2).

В обоих случаях «Спартак» из группы не вышел, а «Барса» финишировала первой.

Еще один раз каталонцы принимали москвичей в 2002-м – и тогда пришлось помучаться с золотым составом «Локомотива» Юрия Семина. Исход матча решил единственный гол Франка де Бура, влетевший только на 76-й минуте.

Несмотря на поражение, «Локомотив» с Сергеем Овчинниковым, Вадимом Евсеевым, Сергеем Игнашевичем и Дмитрием Лоськовым вышел из группы вслед за «Барсой». Но формат тогда предполагал два групповых этапа – и во втором «Локо» уже посыпался.

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Еще раз перенестись в славное прошлое можно в игре «Сокровища Каталонии» , которую «Рубин» и FONBET выпустили в честь победы на «Камп Ноу». Победитель поедет на обновленный стадион «Барсы» в сезоне-2025/26, когда завершится реконструкция арены.

Фото: Gettyimages /David Ramos / Stringer, Phil O’Brien – EMPICS / Contributor, John Walton – EMPICS / Contributor, Jasper Juinen / Staff; East News /AP Photo/David Ramos, AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Cesar Rangel; fcbarcelona.cat

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