Убыток «Рубина» в 2022 году – 1,2 млрд рублей. В 2021-м была прибыль в 543 млн

Теги Рубин премьер-лига Россия бизнес Первая лига деньги Футбол

«Рубин» потерял более 1 миллиарда рублей за 2022 год.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность клуба, чистый убыток казанского клуба по итогам прошлого года составил 1,2 млрд рублей. Отметим, что 2021 год «Рубин» завершил с прибылью в размере 543 млн рублей

Выручка клуба в 2022 году снизилась на 21,6% и составила 2,47 млрд рублей, прочие доходы, включая доходы от трансферов и призовые выплаты достигли 2,75 млрд рублей, что на 35,6% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

При этом зарплатная ведомость «Рубина» уменьшилась на 31% (1,35 млрд рублей). На 20% возросли управленческие расходы клуба (367 млн рублей), коммерческие расходы выросли в 15 раз (71,3 млн рублей), а прочие расходы – в 2,5 раза (4,2 млрд рублей).

По итогам 2022 года «Рубин» занял 14-е место по убыткам среди компаний Татарстана.

В сезоне-2021/22 казанцы вылетели из Премьер-лиги, в по итогам сезона-2022/23 вернулись в Мир РПЛ.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ leftdefender
В РФ любой клуб убыточен так или иначе.
В РФ каждый год сотни миллиардов в трубу выкидывают. Удивительная страна.
+40
-3
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Прочие - 4,2 миллиарда?
Вот это лесопилку организовали
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leftdefender
В РФ любой клуб убыточен так или иначе.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
У других убытки я думаю, что не меньше. Классную вертикаль дядя Вова построил. Причем во всех областях своей деятельности))
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Ответ AlKRD
Прочие - 4,2 миллиарда? Вот это лесопилку организовали
По статье "прочие расходы" формы 2 баланса идёт амортизация трансферов. И остаток амортизации списывают при продаже игрока.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Птюч, Ёж.
В РФ каждый год сотни миллиардов в трубу выкидывают. Удивительная страна.
Почему в трубу? Показывают видимость. В трубу они людей кидают, а уж на спортклуб копейка найдется. Для них все затраты на спорт чистая профанация, но зато люди в ладоши хлопают
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Отрицательный рост ! Классика РФ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NottinghamForest
Мне бы так. ЗП 1 млн. Убыток компании несколько млрд
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Зюбин
Три спорткомплекса с бассейнами, спортзала и можно было построить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван1984
А сколько за Хвичу выручили?? За которого тут щас все топят...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куй Бышевец
значит скоро конец без проигрышной серии Рубина, лимит исчерпан 🤗
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Valik Slovo
Не только в рф
ну почему же, есть клубы которые зарабатывают на трансферах, кто то хотя бы в ноль выходит. Но там стараются, потому что им никто из бюджета просто так не дает.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Михаил Зюбин
Три спорткомплекса с бассейнами, спортзала и можно было построить
на Ак Барс Арене и так можно сделать бассейн, зачем что то строить))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий