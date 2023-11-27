Убыток «Рубина» в 2022 году – 1,2 млрд рублей. В 2021-м была прибыль в 543 млн

«Рубин» потерял более 1 миллиарда рублей за 2022 год.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность клуба, чистый убыток казанского клуба по итогам прошлого года составил 1,2 млрд рублей. Отметим, что 2021 год «Рубин» завершил с прибылью в размере 543 млн рублей

Выручка клуба в 2022 году снизилась на 21,6% и составила 2,47 млрд рублей, прочие доходы, включая доходы от трансферов и призовые выплаты достигли 2,75 млрд рублей, что на 35,6% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

При этом зарплатная ведомость «Рубина» уменьшилась на 31% (1,35 млрд рублей). На 20% возросли управленческие расходы клуба (367 млн рублей), коммерческие расходы выросли в 15 раз (71,3 млн рублей), а прочие расходы – в 2,5 раза (4,2 млрд рублей).

По итогам 2022 года « » занял 14-е место по убыткам среди компаний Татарстана.

В сезоне-2021/22 казанцы вылетели из Премьер-лиги, в по итогам сезона-2022/23 вернулись в Мир РПЛ.

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