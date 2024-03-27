Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Сборная Испании по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд товарищеские матчи (сборные) Эмерик Лапорт соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Эмерик Лапорт пошутил о стычке с Винисиусом Жуниором в матче Испании и Бразилии.

Товарищеская игра сборных на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 3:3.

В одном из эпизодов матча между игроками команд возник конфликт, в ходе которого Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в поясницу. Экс-игрок «Ман Сити» развернулся и оттолкнул бразильца руками, после чего между ними завязалась перепалка.

В юмористическом аккаунте в твиттере появилось видео эпизода с ироничной подписью: «Я просто хочу играть в футбол» и несколькими плачущими эмодзи. Напомним, на пресс-конференции перед матчем вингер «Реала» и сборной Бразилии заплакал, говоря о расизме.

«Может быть, он хотел потанцевать?» – написал защитник сборной Испании, ответив на твит с видеороликом.

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50 комментариев
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Тут нужен какой-нить Рой Кин ради одного единственного, но действенного подзатыльника, дабы усмирить выскочку раз и навсегда
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+78
винисиусу пора заканчивать играть в футбол, он должен возглавить ООН!
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+48
Ситуация доведена до абсурда, я считаю. Винисиуса уже настолько занесло, что он скоро будет обвинять в расизме всех, кто будет отнимать у него мяч. И самое главное - никто не ставит этого парня на место.
+41
-2
+39
Ответ Фарт это мое
винисиусу пора заканчивать играть в футбол, он должен возглавить ООН!
я думаю с его талантами что там ООН, он может стать ведущим дом два
+29
-1
+28
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Тут нужен какой-нить Рой Кин ради одного единственного, но действенного подзатыльника, дабы усмирить выскочку раз и навсегда
Я бы предложил Костолома, но Вини за яйца схватить не выйдет..
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Тяжелый случай. Необходим месячный прием звездюлина три раза в день
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Винисиус самый мерзкий персонаж в футболе на моей памяти. Никто себя так еще не вел, особенно в Реале, где встречались неприятные типы
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фу какое к нему отвращение! Пепе цветочек оказался возле этого уголька.
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Я думаю тут 100% расизм!
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это расизм
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Тут нужен какой-нить Рой Кин ради одного единственного, но действенного подзатыльника, дабы усмирить выскочку раз и навсегда
Жаль, что нельзя Винни Джонса подписать на пару четвертьфиналов. Он бы, в свои 59, усмирил своего недоделанного недотёзку.
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Ох найдется на него свой Рой Кин. Сломает его пополам.
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Вини своими выходками перестает быть жертвой, скорее- провокатор и скандалист. Ну и манией величия совсем не обделён, скорее наоборот ).
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Я офигеваю с мерзости винисиуса, когда его уже остудят? Охреневший #######
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Тут нужен какой-нить Рой Кин ради одного единственного, но действенного подзатыльника, дабы усмирить выскочку раз и навсегда
После встречи с Кином или Джонсом, Вини быстро бы выучил три слова: мой белый господин.
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Винисиус самый гнусный провокатор в современном футболе
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Лапорт 👏
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Ответ NickN
Ситуация доведена до абсурда, я считаю. Винисиуса уже настолько занесло, что он скоро будет обвинять в расизме всех, кто будет отнимать у него мяч. И самое главное - никто не ставит этого парня на место.
Так попробуй этого чудика на место поставить...Там будет столько воплей после этого..А после этих соплей тебя еще и главным расистом на земле сделают)
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Сначала ведёт себя неподобающе, а потом плачет. У нас во дворе даже девочки так не вели себя))
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Ответ Real_v_dushe
Два левых пенальти в ворота Бразилии, бразильцы заявили, что больше не будут играть товарняки без ВАР, но сайт волнуют лишь дешёвые набросы в сторону Винисиуса. И, да, Морате объясняли это, а он этого делал вид, что не понимает.
Точно такой же левый и в ворота испанцев. Португальский арбитр оказался выдумщиком.
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Огрести он хотел фэйсом об тейбл, давно и постоянно напрашивается.
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Найден новый синоним к слову "мерзость"
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не, он хотел банан...
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так это же обычная стычка после борьбы
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а потом начинает плакать финисиус
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Как-то вы нехорошо Лапорта назвали
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Ответ gPk
Так попробуй этого чудика на место поставить...Там будет столько воплей после этого..А после этих соплей тебя еще и главным расистом на земле сделают)
И все-таки Испания - это не США или Британия. Там такой истерии нет, как и культуры отмены в целом. Пока что очень адекватная реакция. Ну кроме истории с Рубиалесом.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Mbest77
В итоге такого сына вырастил 👍
Вот и Винисиусу лучше в отцы податься
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Ответ Кирилл Дубасов
Комментарий удален модератором
В итоге такого сына вырастил 👍
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