Украина вышла на Евро в 4-й раз подряд и сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы в Германии.

Команда Сергея Реброва одолела Исландию (2:1) и успешно преодолела этап стыковых матчей.

вышла на Евро в 4-й раз подряд. Последний пропущенный чемпионат был в 2008 году.

На Евро-2024 она сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией. Первый матч – 17 июня.