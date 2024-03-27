Украина вышла на Евро в 4-й раз подряд и сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией
Сборная Украины выступит на чемпионате Европы в Германии.
Команда Сергея Реброва одолела Исландию (2:1) и успешно преодолела этап стыковых матчей.
Украина вышла на Евро в 4-й раз подряд. Последний пропущенный чемпионат был в 2008 году.
На Евро-2024 она сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией. Первый матч – 17 июня.
2 раза гореть и 2 раза вытащить. Заслуженно, что бы кто не говорил и как бы не относился.
С Украиной тоже. Желчь вылили впустую.
Подозреваю, Роберт Левандовский поедет на свой очередной Евро...
полагаю поборется за первое место в группе...
Шахтер наварит будь здоров.
Юношеская сборная Украины U19 сыграет на Евро-2024
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Браво 💪