Украина вышла на Евро в 4-й раз подряд и сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу Сборная Исландии по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы в Германии.

Команда Сергея Реброва одолела Исландию (2:1) и успешно преодолела этап стыковых матчей.

Украина вышла на Евро в 4-й раз подряд. Последний пропущенный чемпионат был в 2008 году.

На Евро-2024 она сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией. Первый матч – 17 июня.

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162 комментария
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На характере, конечно.
2 раза гореть и 2 раза вытащить. Заслуженно, что бы кто не говорил и как бы не относился.
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+138
Сначала Грузия, теперь Украина. Это просто праздник какой-то! Красавцы!
+106
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+95
Поздравлю Украину. Смотрел оба ее матча в стыках . Украинцы имеют характер , однозначно. И еще важнее , по ходу матчей, особенно в концовках - умеют прибавлять . Это важное качество им поможет на Евро.
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-6
+72
Ответ Кема Кемов
Комментарий удален модератором
А если ещё и поляки пройдут, страшно представить, что будет.
+65
-12
+53
Одна надежда на Уэльс у вас осталась, да?))))
+67
-15
+52
Матч ТВ: Неси ключи, у нас отмена
+46
-8
+38
удачи на Евро!
+41
-4
+37
Ответ Старик Стариканов
МатчТВ не покажет евро ,скриньте
Покажут повтор евро 2008
+36
-2
+34
Прекратите троллить зетников. Я устал лайкать
+36
-6
+30
Ответ andyon
Одна надежда на Уэльс у вас осталась, да?))))
С Грузией не вышло...припекало сильно.
С Украиной тоже. Желчь вылили впустую.
Подозреваю, Роберт Левандовский поедет на свой очередной Евро...
+32
-7
+25
Украину и Россию будут разводить в плей-офф?
+38
-14
+24
Ответ sintenced
Сначала Грузия, теперь Украина. Это просто праздник какой-то! Красавцы!
За Казахстан обидно, но там просто перегорели ребята
+26
-3
+23
Украина походу во всех возрастах прошла на форумы. И молодежка на ОИ сыграет и U-19 сегодня на Евро пробились.
+25
-2
+23
МатчТВ не покажет евро ,скриньте
+25
-8
+17
Ответ Anh Tran
На характере, конечно. 2 раза гореть и 2 раза вытащить. Заслуженно, что бы кто не говорил и как бы не относился.
Молодцы конечно. Но с таким составом должны были обе игры спокойно решать. Очень, очень натужно играет Украина.
+16
-1
+15
смотрел игру с исландиней - украина крута!
полагаю поборется за первое место в группе...
+21
-6
+15
Молодцы ребята, просто красавцы!! Порадовали!
+18
-5
+13
Ответ Кема Кемов
Комментарий удален модератором
Зэтники в глубокой депрессии))))
+15
-4
+11
Браво!👏👏👏. Молодцы. Поздравляю сборную Украины с заслуженной победой и выходом на чемпионат Европы 2024. Хороший был матч👌.
+13
-2
+11
Будем объективны - Судаков самый талантливый украинский игрок со времен Шевы.
Шахтер наварит будь здоров.
+12
-2
+10
Должны выходить в плей-офф из такой группы. Команда играющая. Легионеров в Европе полно.
+12
-2
+10
Как же хорошо проветрились ветки после такого события, одно удовольствие читать. А то какой-то молью пахло…
+10
-1
+9
Браво!!!
+12
-3
+9
по силам и из группы выйти, играть по факту с соседями им за 2ое место - Румынией и Словакией.
+9
-2
+7
Ответ Ilyas Saduov
Комментарий удален модератором
Это все, что остаётся делать? Только бессильную злобу вымещать?
+10
-3
+7
Ответ Nikolay Kavcic
Комментарий удален модератором
В Москве тем временем потепление ожидается раньше выходных! Ну и кайф, соскучились уже )
+10
-3
+7
Поздравляю сборную Украины и самих Украинцев с выходом. Очень талантливая сборная у вас конечно и будет интересно на неё посмотреть на ЧЕ. Ну и молодцы конечно, что после гола проходного все-таки смогли разницу сделать. второй тайм прям ну козырный такой, ну и видно было, что хотят до овертайма закончить. Молорики в общем
+8
-1
+7
Юношеская сборная Украины U17 сыграет на Евро-2024

Юношеская сборная Украины U19 сыграет на Евро-2024

Олимпийская сборная Украины сыграет на Олимпийских играх 2024

Национальная сборная Украины сыграет на Евро-2024!

Браво 💪
+8
-1
+7
Ответ Atsuktuvas
Украина походу во всех возрастах прошла на форумы. И молодежка на ОИ сыграет и U-19 сегодня на Евро пробились.
U 17 сыграет на Евро,U21 лидирует в группе 6 побед в 6 матчах
+6
0
+6
Молодцы. Болел за них.
+10
-4
+6
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