Жозе Моуринью: «Я единственный тренер с двумя финалами еврокубков за последние два года. Добиться подобного с клубом без истории в Европе – это нечто особенное»

Жозе Моуринью напомнил, что участвовал в двух финалах еврокубков подряд.

В 2022 году « » под руководством португальца выиграла Лигу конференций, а год спустя уступила в финале .

«Кажется, что этого не было. Люди, говоря обо мне, обычно вспоминают то, что произошло 15, 12, 10, 8 лет назад. И это правда. В Европе много отличных тренеров, и отличные тренеры обычно работают в лучших командах, у которых больше возможностей играть в финалах.

За последние годы у меня три финала: один с « » и два с «Ромой». Если сосредоточиться на последних двух сезонах, то я единственный тренер с двумя финалами еврокубков. Смотрю на это с юмором, но в то же время с гордостью, потому что когда ты добиваешься чего-то подобного с клубом, у которого нет истории в еврокубках, то понимаешь, что это было нечто особенное.

Но в этом сезоне меня в финале не будет. Надеюсь, что в следующем смогу сказать, что я единственный, у кого три финала за четыре года», – сказал экс-тренер «Ромы».