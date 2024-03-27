Жозе Моуринью: «Я единственный тренер с двумя финалами еврокубков за последние два года. Добиться подобного с клубом без истории в Европе – это нечто особенное»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Лига Европы УЕФА Лига Конференций УЕФА Фабрицио Романо Футбол

Жозе Моуринью напомнил, что участвовал в двух финалах еврокубков подряд.

В 2022 году «Рома» под руководством португальца выиграла Лигу конференций, а год спустя уступила в финале Лиги Европы.

«Кажется, что этого не было. Люди, говоря обо мне, обычно вспоминают то, что произошло 15, 12, 10, 8 лет назад. И это правда. В Европе много отличных тренеров, и отличные тренеры обычно работают в лучших командах, у которых больше возможностей играть в финалах.

За последние годы у меня три финала: один с «Манчестер Юнайтед» и два с «Ромой». Если сосредоточиться на последних двух сезонах, то я единственный тренер с двумя финалами еврокубков. Смотрю на это с юмором, но в то же время с гордостью, потому что когда ты добиваешься чего-то подобного с клубом, у которого нет истории в еврокубках, то понимаешь, что это было нечто особенное.

Но в этом сезоне меня в финале не будет. Надеюсь, что в следующем смогу сказать, что я единственный, у кого три финала за четыре года», – сказал экс-тренер «Ромы».

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17 комментариев
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Лига Конференций - элитный турнир, в котором такие глыбы, как Ман Сити, Реал, Бавария, Интер не одержали ни одной победы за последние три сезона. Браво, Жозе!
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Выглядит просто жалко. Раньше он троллил тех кто воспринимает ЛЕ всерьёз, а теперь второсортную Лигу Конференций возводит в статус абсолюта. По остальным критериям в Роме полный провал. И даже Де Росси справляется в разы лучше)
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Ну вот, вроде именитый тренер, достижений куча, но обязательно, когда рот свой открывает, надо кого-нибудь обоcpaть. Отвратная личность.
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Ну накинул, без истории... У Ромы финал КЕЧ в 80-е и финал КУЕФА в 90-е
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Как удачно вернули кубок Интертото
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Моуриньо победитель !!!
Великий тренер
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