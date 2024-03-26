УЕФА не отстранит «МЮ» от ЛЕ, если «Ницца» квалифицируется в турнир. Рэтклифф владеет французским клубом с 2019-го (Daily Mail)

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА УЕФА бизнес Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» не отстранят от Лиги Европы из-за связей с «Ниццей».

Джим Рэтклифф, выкупивший 25% акций «МЮ» в декабре прошлого года, является владельцем «Ниццы» с 2019 года. Французский клуб претендует на попадание в Лигу Европы, на данный момент занимая 5-е место в таблице Лиги 1.

По данным Daily Mail, «МЮ» ведет переговоры с УЕФА об урегулировании данного вопроса.

Сообщается, что в случае квалификации обоих клубов в Лигу Европы «Юнайтед» будет допущен до участия в турнире, если до 3 июня предоставит доказательства отсутствия административных связей с «Ниццей». При этом отмечается, что на данный момент связи между клубами крайне незначительны.

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17 комментариев
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На всякий случай -10 очков Эвертону
+66
-8
+58
Лучше наказать Лудогорец
+48
-19
+29
Ответ creat1ve
Комментарий удален модератором
Да не, коммент все еще актуален)
+19
-5
+14
УЕФА: Связи между клубами есть, но обнаружить их не удалось.
+11
0
+11
Ответ Н.Ф.
Связи между клубами есть, но они крайне незначительны.
Неакцентированный наступ
+9
-1
+8
А должны? Хозяева клуба по прежнему глейзеры же
+3
0
+3
Все равны, но кто-то ровнее:)
+9
-7
+2
Это другое, понимать надо!
+1
0
+1
Если уж Ред Булл и Ред Булл не снимали, то здесь вообще такой вопрос стоять не должен
+1
0
+1
Связи между клубами есть, но они крайне незначительны.
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Да? А жаль, в топку эту ЛЕ
0
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Надо МЮ в ЛК переводить.
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коррупция непобедима
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучше наказать Лудогорец
Комментарий удален модератором
Ответ creat1ve
Комментарий удален модератором
Ты о чем? Тут некоторые шутки 5 летний давности до сих пор вспоминают и им заходит . Для больших любителей футбола такое сойдёт, им и Зарема сойдёт...
0
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0
Ответ Barsik
Неакцентированный наступ
https://www.rusfootball.info/pliga/1146504733-vladimir-moskalev-ne-postavil-penalti-za-udar-fernando-po-licu-driussi-foto.html

Как, например, вот тут.
+1
-1
0
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