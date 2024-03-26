УЕФА не отстранит «МЮ» от ЛЕ, если «Ницца» квалифицируется в турнир. Рэтклифф владеет французским клубом с 2019-го (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» не отстранят от Лиги Европы из-за связей с «Ниццей».

, выкупивший 25% акций « » в декабре прошлого года, является владельцем «Ниццы» с 2019 года. Французский клуб претендует на попадание в Лигу Европы, на данный момент занимая 5-е место в таблице Лиги 1.

По данным Daily Mail, «МЮ» ведет переговоры с об урегулировании данного вопроса.

Сообщается, что в случае квалификации обоих клубов в «Юнайтед» будет допущен до участия в турнире, если до 3 июня предоставит доказательства отсутствия административных связей с «Ниццей». При этом отмечается, что на данный момент связи между клубами крайне незначительны.