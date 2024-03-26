Товарищеские матчи. Испания против Бразилии, Германия играет с Нидерландами, Франция – с Чили, Англия – с Бельгией, Португалия в гостях у Словении

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Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч в Мадриде.

Также во вторник Англия играет с Бельгией, Германия – с Нидерландами, Португалия – со Словенией, Франция – с Чили, Египет – с Хорватией.

Товарищеские матчи

Мальта – Беларусь 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 марта, 21.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча

 

Венгрия – Косово 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
26 марта, 21.00, «Пушкаш Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 58 Собослаи, 2:0 – 86 Надь.
ВенгрияДибус, Болла (Него, 68), Ланг, Салаи, Дардаи, Надь (Мочи, 88), Стайлз (Ванча, 84), Газдаг (Кляйнхайслер, 46), Надь (Шафер, 46), Собослаи, Адам (Варга, 46).
КосовоМурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Рудани (Хадерджонай, 71), Бериша (Ррахмани, 83), Рашица, Муслия (Целина, 65), Жегрова (Бютюки, 64), Идризи (Лошай, 83), Мурики (Рашани, 64).
Предупреждения:
Ррахмани (74), Алити (80), Бериша (81), Хадерджонай (87), Войвода (90+1).

 

Норвегия – Словакия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
26 марта, 21.00, «Уллеволл»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 18 Серлот, 1:1 – 87 Дуда.
НорвегияНюланд, Рюэрсон, Айер, Эстигор, Бьеркан (Меллер Вольф, 62), Бобб (Нуса, 62), Эльюнусси (Торстведт, 62), Эдегор (Берг, 79), Берге, Серлот, Холанд (Ларсен, 62).
СловакияРодак, Томич, Дьомбер, Оберт, Де Марко (Ганцко, 46), Куцка, Грошовски (Лоботка, 56), Бенеш (Дуда, 46), Гараслин (Тупта, 56), Дюриш, Боженик (Сауэр, 83).
Предупреждения:
Дьомбер (65), Эстигор (87).

 

Чехия – Армения 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
26 марта, 22.00, «Генерали Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 14 Севикян, 1:1 – 45+1 Крейчи, 2:1 – 77 Хоры.
ЧехияКоварж, Габриэл (Доудера, 46), Влчек, Гранач, Крейчи, Юрасек, Барак (Лингр, 73), Соучек, Садилек (Провод, 64), Шик (Хоры, 73), Гложек (Юрасек, 64).
АрменияЧанчаревич, Чалишир (Сперцян, 46), Ароян, Мкртчян (Muradyan, 90), Арутюнян, Оганесян, Арутюнян (Аванесян, 81), Давидян, Селараян (Ранос, 73), Севикян (Серобян, 81), Бриаско (Миранян, 73).
Предупреждения:
Ароян (16), Садилек (48), Селараян (55), Провод (86).

 

Колумбия – Румыния 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
26 марта, 22.30, «Метрополитано»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Кордоба, 2:0 – 35 Арьяс, 3:0 – 79 Асприлья, 3:1 – 84 Хаджи, 3:2 – 90+3 Тэнасе.
КолумбияВаргас, Муньос (Арьяс, 45), Лукуми, Куэста, Мохика, Хамес (Кинтеро, 73), Лерма, Арьяс (Карраскаль, 67), Риос, Диас (Борре, 67), Кордоба (Асприлья, 74).
РумынияМолдован, Рациу, Буркэ, Дрэгушин (Неделчару, 46), Опруц (Сореску, 87), Станчу (Ман, 78), Марин (Тэнасе, 78), Марин, Моруцан, Михэилэ (Хаджи, 56), Алибек (Дрэгуш, 57).
Предупреждения:
Марин (10), Кордоба (74), Марин (77), Лерма (85).

 

Кот-д`Ивуар – Уругвай 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
26 марта, 22.30, «Болларт-Делелис»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 9, автогол Оливера, 1:1 – 77 Виньяс, 2:1 – 84 Дуэ.
Кот-д`ИвуарФофана, Синго, Коссуну, Агбаду, Конан, Сери (Кейта, 73), Кессиэ, Лазар (Думбия, 83), Пепе (Аденгра, 63), Бамба (Конате, 73), Диаките (Дуэ, 83).
УругвайМеле, Оливера, Касерес, Винья, Вальверде, де ла Крус (де Арраскаэта, 46), Угарте, Нандес (Родригес, 90), Родригес (Бентанкур, 46), Пельистри (Каноббио, 46), Виньяс.
Предупреждения:
Сери (65), Нандес (65), Коссуну (90+7), Угарте (90+7).

 

Австрия – Турция 5:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Эрнст Хаппель»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Шлагер, 1:1 – 25, пенальти Чалханоглу, 2:1 – 44 Грегорич, 3:1 – 48 Грегорич, 4:1 – 59, пенальти Грегорич, 5:1 – 78, пенальти Баумгартнер.
АвстрияШлагер, Пош, Данзо (Данилюк, 88), Вебер, Мвене (Прасс, 70), Лаймер (Чам, 88), Шлагер, Баумгартнер (Виммер, 82), Шмид (Вайманн, 81), Зайвальд, Грегорич (Энтруп, 82).
ТурцияЧакыр, Мюльдюр, Айхан, Демирал, Озкаджар (Челик, 78), Чалханоглу (Юксек, 87), Кахведжи (Акгюн, 61), Озджан (Кекчю, 61), Гюлер (Омюр, 78), Актюркоглу (Йылмаз, 62), Йылдыз.
Предупреждения:
Чалханоглу (31), Шлагер (74), Гюлер (74), Пош (80), Кекчю (80).

 

Словения – Португалия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Стожице»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 72 Гнезда-Черин, 2:0 – 80 Элшник.
СловенияОблак, Стоянович, Карничник, Блажич, Бийол (Дркушич, 87), Янжа, Ловрич (Вербич, 67), Гнезда-Черин, Элшник, Шпорар (Целар, 67), Шешко (Горенц-Станкович, 87).
ПортугалияДиогу Кошта, Диогу Далот, Пепе (Антониу Силва, 46), Инасиу, Данилу Перейра, Жоау Канселу (Жота Силва, 88), Отавио (Франсишку Консейсау, 46), Рубен Невеш (Жоау Невеш, 89), Витинья, Жоау Феликс, Роналду.
Предупреждения:
Янжа (17), Стоянович (50), Жоау Канселу (50), Франсишку Консейсау (65).

 

Германия – Нидерланды 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Дойче банк Парк»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Верман, 1:1 – 11 Миттельштедт, 2:1 – 85 Фюллькруг.
Германиятер Стеген, Рюдигер, Та, Миттельштедт (Раум, 79), Кроос, Гюндоган (Фюрих, 59), Андрих (Гросс, 59), Виртц (Мюллер, 73), Киммих (Хенрихс, 79), Хавертц (Фюллькруг, 73), Мусиала.
НидерландыВербрюгген, Думфрис, ван Дейк, Аке, де Лигт, Блинд (Симонс, 89), Схаутен (де Рон, 75), Верман (Виффер, 89), Рейндерс (Тимбер, 66), Мален (Гакпо, 75), Депай (Вегорст, 75).
Предупреждения:
Блинд (17), Андрих (53), Кроос (66).

 

Ирландия – Швейцария 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Авива-Стэдиум»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 23 Шакири.
ИрландияБазуну, Коулмэн, О`Ши, Коллинз, Омобамиделе (Доэрти, 57), Смодич (Сайкс, 79), Брэйди (О`Дода, 79), Каллен (Азаз, 87), Найт (Смоллбоун, 57), Фергюсон, Джонстон (Ида, 57).
ШвейцарияМвого, Видмер (Мбабу, 65), Шер (Омерагич, 80), Эльведи, Джемерт, Джака (Фройлер, 46), Сьерро (Закария, 65), Эбишер, Шакири (Окафор, 76), Амдуни, Ндойе (Кутеса, 65).
Предупреждения:
Видмер (59), Эльведи (75), Коулмэн (85).

 

Англия – Бельгия 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Уэмбли»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 11 Тилеманс, 1:1 – 17, пенальти Тоуни, 1:2 – 36 Тилеманс.
АнглияПикфорд, Конса, Данк, Стоунз (Гомес, 10), Чилуэлл, Райс, Фоден, Беллингем, Майну (Мэддисон, 74), Боуэн (Гордон, 80), Тоуни (Уоткинс, 80).
БельгияЗельс, Кастань, Вертонген, Дебаст (Фас, 83), Теате (Вранкс, 71), Тилеманс (Менье, 71), Мангаля (Опенда, 82), Онана, Троссард (Лукебакио, 60), Доку, Лукаку (Батшуайи, 83).
Предупреждения:
Гомес (67), Мэддисон (90+1).

 

Шотландия – Северная Ирландия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Хэмпден Парк»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 32 Брэдли.
ШотландияГанн, Паттерсон, Купер, Тирни, Хендри, Робертсон (Фергюсон, 37), Макгинн (Армстронг, 78), Кристи (Шенкленд, 78), Мактоминей, Гилмор (Маклин, 70), Дайкс (Адамс, 70).
Северная ИрландияПикок-Фаррелл, Брэдли (Смит, 83), Хьюм, Макнейр, Тоул, Бэллард, Спенсер, Прайс (Макменамин, 83), Маккэнн (Томпсон, 87), Чарльз, Рид (Мадженнис, 57).
Предупреждения:
Маккэнн (21), Гилмор (55).

 

Люксембург – Казахстан 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Stade de Luxembourg»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Садыбеков, 1:1 – 24 Родригеш, 2:1 – 45 Синани.

 

Франция – Чили 3:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 марта, 23.00, «Оранж Велодром»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Нуньес, 1:1 – 18 Фофана, 2:1 – 25 Коло-Муани, 3:1 – 72 Жиру.
ФранцияМеньян, Клосс (Кунде, 11), Конате, Салиба, Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Камавинга (Гендузи, 44), Жиру, Мбаппе, Коло-Муани.
ЧилиБраво, Исла, Лихновски, Диас, Суасо, Эчеверрия, Павес, Нуньес, Боладос, Варгас (Бреретон, 67), Давила, Осорио, Санчес.

 

Египет – Хорватия 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
26 марта, 23.00, «New Administrative Capital Stadium»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Рабиа, 1:1 – 21 Влашич, 1:2 – 57 Петкович.
ЕгипетГабаски, Хани, Рабиа, Абдельмонем, Хамди, Трезеге, Тауфик (Кока, 46), Аттиа, Magdi Kafsha, Мармуш, Мохамед.
ХорватияЛабрович (Котарски, 46), Станишич, Вида, Понграчич, Гвардиол (Юранович, 60), Модрич (Пашалич, 60), Брозович (Ковачич, 46), Влашич, Маер, Пьяца, Петкович.
Предупреждение:
Рабиа (27).

 

Испания – Бразилия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 марта, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 12, пенальти Родри, 2:0 – 36 Ольмо, 2:1 – 40 Родриго.
ИспанияУнаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Ольмо, Уильямс, Ямаль, Мората.
БразилияБенто, Данило (Ян Коуто, 46), Фабрисио Бруно, Лукас Бералдо, Венделл, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс (Андре, 46), Гомес (Перейра, 46), Рафинья (Эндрик, 46), Винисиус Жуниор, Родриго.
Предупреждения:
Ле Норман (34), Лапорт (42), Бруно Гимараэс (42).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

105 комментариев
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В матче Франция и Чили будет минута молчания в честь теракта в крокус сити.Хороший жест только вместе можно победить терроризм
+13
0
+13
Ответ сларк
Родриго>юмал
Ямалу 16 и он лучший на поле)))
+5
-1
+4
Винисиуса вижу чаще, чем жену. Спасибо спортсру!
+4
0
+4
Ахах Словения тоже унижает португалок
+5
-2
+3
Мадридские бездари позорят сборную. Это не политпроект с ручными судьями
+8
-5
+3
сити как обычно… Необычные травмы в сборной, а потом в клубе в основе выйдут
прям по заветам сафа
+3
0
+3
Мартинес гений, заруинит лучшее португальское поколение ради балласта!:)) Siuuuu!:))
+5
-2
+3
Нет, ну какое полное дно Рональду.
Сравните Португалию с ним, и без него.
Игрок даже не нулевой, а чисто отрицательный.
Помогает соперникам своим вредным присутствием на поле.
+3
0
+3
Без криштика разносят крепких Шведов и забивают 👋 голов, с криштиком проигрывают скромной Словении и не забивают!:))
+5
-2
+3
Арабского скакуна вообще зачем вызывают в сборную? Чтобы в меньшинстве играть?
+6
-3
+3
Германия : Нидерланды
Роббен будет?
+4
-1
+3
Пенальти не было 🤦‍♂️
+5
-3
+2
Испанию как всегда тащат воспитанники Барсы
+6
-4
+2
Требую пенку для португальцев
Иначе неделю еще будем видеть истерику
+4
-2
+2
Пока вы смотрите всякие Бразилии, Англии, Бельгии и Испании, там идёт воистину мощнейшее дерби в рамках отбора к отборам на ЧМ:
Британские Виргинские острова - Американские Виргинские острова
В первом матче сыграли 1-1, сейчас в ответном 0-0 к последней минуте.
+2
0
+2
Ответ сларк
Юмал позорище каталания
Меня в прошлый забанили с формулировкой «нельзя искажать имена футболистов» это упражняется в алфавите -0 реакции
+5
-3
+2
Германия – Нидерланды европейская классика!
+2
0
+2
Каталонцы тащат
+4
-3
+1
За Португалию! За 880 гол Криша!
+4
-3
+1
Ответ Игорь Климов
Сколько там этот Португалец7 голов в первом тайме забил, или опять как якорь для сборной?
Так пенок же не было, откуда голам взяться:))
+6
-5
+1
испанцы раз в 55 лет обыгрывают кудесников, с последней победы только 30 лет прошло, пожалуй тут ничья
+2
-1
+1
Ответ 777-mego
Арабского скакуна вообще зачем вызывают в сборную? Чтобы в меньшинстве играть?
Есть такая должность - свадебный генерал
+3
-2
+1
Унижают с Винисиуса бгг. Будет ныть на весь мир
+6
-5
+1
Ответ Роман
Бегунки бчкашные посмотрят хотя бы как настоящие мадридские мастера играют.
Из мадридских мастеров на поле только Карвахаль, остальных мадридских игроков даже не видно было на поле, пока вратарь не ошибся.
+2
-1
+1
Лихтенштейн забил Латвии на первой же минуте ))
Товарка конечно, но все же )
+1
0
+1
Я как олдовый фанат португалии прошу немедленно выкинуть кринжа из сборной
+2
-1
+1
Ответ Игорь Климов
Сколько там этот Португалец7 голов в первом тайме забил, или опять как якорь для сборной?
Холланд пропал на поле
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Лихтенштейн и Латвия - это для него просто мечта, для набивания статистики)
+2
-1
+1
Это не пенальти
+5
-4
+1
Старый верблюд вышел вообще на поле? Бгг
+3
-2
+1
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