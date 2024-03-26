Товарищеские матчи. Испания против Бразилии, Германия играет с Нидерландами, Франция – с Чили, Англия – с Бельгией, Португалия в гостях у Словении
Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч в Мадриде.
Также во вторник Англия играет с Бельгией, Германия – с Нидерландами, Португалия – со Словенией, Франция – с Чили, Египет – с Хорватией.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 26 марта, 21.00, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 26 марта, 21.00, «Пушкаш Арена»
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Венгрия –
Дибус, Болла (Него, 68), Ланг, Салаи, Дардаи, Надь (Мочи, 88), Стайлз (Ванча, 84), Газдаг (Кляйнхайслер, 46), Надь (Шафер, 46), Собослаи, Адам (Варга, 46).
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Косово –
Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Рудани (Хадерджонай, 71), Бериша (Ррахмани, 83), Рашица, Муслия (Целина, 65), Жегрова (Бютюки, 64), Идризи (Лошай, 83), Мурики (Рашани, 64).
- Предупреждения:
- Ррахмани (74), Алити (80), Бериша (81), Хадерджонай (87), Войвода (90+1).
- Дата проведения
- 26 марта, 21.00, «Уллеволл»
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Норвегия –
Нюланд, Рюэрсон, Айер, Эстигор, Бьеркан (Меллер Вольф, 62), Бобб (Нуса, 62), Эльюнусси (Торстведт, 62), Эдегор (Берг, 79), Берге, Серлот, Холанд (Ларсен, 62).
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Словакия –
Родак, Томич, Дьомбер, Оберт, Де Марко (Ганцко, 46), Куцка, Грошовски (Лоботка, 56), Бенеш (Дуда, 46), Гараслин (Тупта, 56), Дюриш, Боженик (Сауэр, 83).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.00, «Генерали Арена»
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Чехия –
Коварж, Габриэл (Доудера, 46), Влчек, Гранач, Крейчи, Юрасек, Барак (Лингр, 73), Соучек, Садилек (Провод, 64), Шик (Хоры, 73), Гложек (Юрасек, 64).
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Армения –
Чанчаревич, Чалишир (Сперцян, 46), Ароян, Мкртчян (Muradyan, 90), Арутюнян, Оганесян, Арутюнян (Аванесян, 81), Давидян, Селараян (Ранос, 73), Севикян (Серобян, 81), Бриаско (Миранян, 73).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.30, «Метрополитано»
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Колумбия –
Варгас, Муньос (Арьяс, 45), Лукуми, Куэста, Мохика, Хамес (Кинтеро, 73), Лерма, Арьяс (Карраскаль, 67), Риос, Диас (Борре, 67), Кордоба (Асприлья, 74).
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Румыния –
Молдован, Рациу, Буркэ, Дрэгушин (Неделчару, 46), Опруц (Сореску, 87), Станчу (Ман, 78), Марин (Тэнасе, 78), Марин, Моруцан, Михэилэ (Хаджи, 56), Алибек (Дрэгуш, 57).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.30, «Болларт-Делелис»
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Кот-д`Ивуар –
Фофана, Синго, Коссуну, Агбаду, Конан, Сери (Кейта, 73), Кессиэ, Лазар (Думбия, 83), Пепе (Аденгра, 63), Бамба (Конате, 73), Диаките (Дуэ, 83).
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Уругвай –
Меле, Оливера, Касерес, Винья, Вальверде, де ла Крус (де Арраскаэта, 46), Угарте, Нандес (Родригес, 90), Родригес (Бентанкур, 46), Пельистри (Каноббио, 46), Виньяс.
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Эрнст Хаппель»
- Голы:
- 1:0 – 2 Шлагер, 1:1 – 25, пенальти Чалханоглу, 2:1 – 44 Грегорич, 3:1 – 48 Грегорич, 4:1 – 59, пенальти Грегорич, 5:1 – 78, пенальти Баумгартнер.
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Австрия –
Шлагер, Пош, Данзо (Данилюк, 88), Вебер, Мвене (Прасс, 70), Лаймер (Чам, 88), Шлагер, Баумгартнер (Виммер, 82), Шмид (Вайманн, 81), Зайвальд, Грегорич (Энтруп, 82).
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Турция –
Чакыр, Мюльдюр, Айхан, Демирал, Озкаджар (Челик, 78), Чалханоглу (Юксек, 87), Кахведжи (Акгюн, 61), Озджан (Кекчю, 61), Гюлер (Омюр, 78), Актюркоглу (Йылмаз, 62), Йылдыз.
- Предупреждения:
- Чалханоглу (31), Шлагер (74), Гюлер (74), Пош (80), Кекчю (80).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Стожице»
- Голы:
- 1:0 – 72 Гнезда-Черин, 2:0 – 80 Элшник.
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Словения –
Облак, Стоянович, Карничник, Блажич, Бийол (Дркушич, 87), Янжа, Ловрич (Вербич, 67), Гнезда-Черин, Элшник, Шпорар (Целар, 67), Шешко (Горенц-Станкович, 87).
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Португалия –
Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе (Антониу Силва, 46), Инасиу, Данилу Перейра, Жоау Канселу (Жота Силва, 88), Отавио (Франсишку Консейсау, 46), Рубен Невеш (Жоау Невеш, 89), Витинья, Жоау Феликс, Роналду.
- Предупреждения:
- Янжа (17), Стоянович (50), Жоау Канселу (50), Франсишку Консейсау (65).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Дойче банк Парк»
- Голы:
- 0:1 – 4 Верман, 1:1 – 11 Миттельштедт, 2:1 – 85 Фюллькруг.
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Германия –
тер Стеген, Рюдигер, Та, Миттельштедт (Раум, 79), Кроос, Гюндоган (Фюрих, 59), Андрих (Гросс, 59), Виртц (Мюллер, 73), Киммих (Хенрихс, 79), Хавертц (Фюллькруг, 73), Мусиала.
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Нидерланды –
Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, Аке, де Лигт, Блинд (Симонс, 89), Схаутен (де Рон, 75), Верман (Виффер, 89), Рейндерс (Тимбер, 66), Мален (Гакпо, 75), Депай (Вегорст, 75).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Авива-Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 23 Шакири.
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Ирландия –
Базуну, Коулмэн, О`Ши, Коллинз, Омобамиделе (Доэрти, 57), Смодич (Сайкс, 79), Брэйди (О`Дода, 79), Каллен (Азаз, 87), Найт (Смоллбоун, 57), Фергюсон, Джонстон (Ида, 57).
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Швейцария –
Мвого, Видмер (Мбабу, 65), Шер (Омерагич, 80), Эльведи, Джемерт, Джака (Фройлер, 46), Сьерро (Закария, 65), Эбишер, Шакири (Окафор, 76), Амдуни, Ндойе (Кутеса, 65).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Уэмбли»
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Англия –
Пикфорд, Конса, Данк, Стоунз (Гомес, 10), Чилуэлл, Райс, Фоден, Беллингем, Майну (Мэддисон, 74), Боуэн (Гордон, 80), Тоуни (Уоткинс, 80).
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Бельгия –
Зельс, Кастань, Вертонген, Дебаст (Фас, 83), Теате (Вранкс, 71), Тилеманс (Менье, 71), Мангаля (Опенда, 82), Онана, Троссард (Лукебакио, 60), Доку, Лукаку (Батшуайи, 83).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Хэмпден Парк»
- Гол:
- 0:1 – 32 Брэдли.
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Шотландия –
Ганн, Паттерсон, Купер, Тирни, Хендри, Робертсон (Фергюсон, 37), Макгинн (Армстронг, 78), Кристи (Шенкленд, 78), Мактоминей, Гилмор (Маклин, 70), Дайкс (Адамс, 70).
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Северная Ирландия –
Пикок-Фаррелл, Брэдли (Смит, 83), Хьюм, Макнейр, Тоул, Бэллард, Спенсер, Прайс (Макменамин, 83), Маккэнн (Томпсон, 87), Чарльз, Рид (Мадженнис, 57).
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Stade de Luxembourg»
- Дата проведения
- 26 марта, 23.00, «Оранж Велодром»
- Голы:
- 0:1 – 6 Нуньес, 1:1 – 18 Фофана, 2:1 – 25 Коло-Муани, 3:1 – 72 Жиру.
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Франция –
Меньян, Клосс (Кунде, 11), Конате, Салиба, Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Камавинга (Гендузи, 44), Жиру, Мбаппе, Коло-Муани.
- Дата проведения
- 26 марта, 23.00, «New Administrative Capital Stadium»
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Египет –
Габаски, Хани, Рабиа, Абдельмонем, Хамди, Трезеге, Тауфик (Кока, 46), Аттиа, Magdi Kafsha, Мармуш, Мохамед.
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Хорватия –
Лабрович (Котарски, 46), Станишич, Вида, Понграчич, Гвардиол (Юранович, 60), Модрич (Пашалич, 60), Брозович (Ковачич, 46), Влашич, Маер, Пьяца, Петкович.
- Предупреждение:
- Рабиа (27).
- Дата проведения
- 26 марта, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
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Испания –
Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Ольмо, Уильямс, Ямаль, Мората.
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Бразилия –
Бенто, Данило (Ян Коуто, 46), Фабрисио Бруно, Лукас Бералдо, Венделл, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс (Андре, 46), Гомес (Перейра, 46), Рафинья (Эндрик, 46), Винисиус Жуниор, Родриго.
- Предупреждения:
- Ле Норман (34), Лапорт (42), Бруно Гимараэс (42).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
прям по заветам сафа
Сравните Португалию с ним, и без него.
Игрок даже не нулевой, а чисто отрицательный.
Помогает соперникам своим вредным присутствием на поле.
Роббен будет?
Иначе неделю еще будем видеть истерику
Британские Виргинские острова - Американские Виргинские острова
В первом матче сыграли 1-1, сейчас в ответном 0-0 к последней минуте.
Товарка конечно, но все же )