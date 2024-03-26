Товарищеские матчи. Испания против Бразилии, Германия играет с Нидерландами, Франция – с Чили, Англия – с Бельгией, Португалия в гостях у Словении

Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч в Мадриде.

Также во вторник играет с Бельгией, – с Нидерландами, – со Словенией, – с Чили, – с Хорватией.

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.