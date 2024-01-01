Доку стал лидером по числу успешных обводок (133) в топ-5 лиг Европы в 2023 году. Сане – 2-й, Винисиус – 4-й

Теги Бавария Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетик лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Лерой Сане Винисиус Жуниор Родриго Жереми Доку Нико Уильямс Футбол

Жереми Доку – лидер по числу успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

21-летний полузащитник стал лидером по числу успешных обводок (133) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году. 

По его ходу он перешел из «Ренна» в «Манчестер Сити». 

Второе место по числу обводок занял 27-летний полузащитник «Баварии» Лерой Сане (114), третье – 21-летний полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс (110).

Четвертое – 23-летний вингер «Реала» Винисиус Жуниор (106), пятое – 22-летний полузащитник «Реала» Родриго (101). 

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5 комментариев
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Доку хорош
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А где новый Марадона?
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Доку крутой игрок, очень удачный трансфер, хоть и за 60 миллионов
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Очень сильный футболист.
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Ответ Давид Agabekyan
А где новый Марадона?
Сдулся :)
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