Доку стал лидером по числу успешных обводок (133) в топ-5 лиг Европы в 2023 году. Сане – 2-й, Винисиус – 4-й

Жереми Доку – лидер по числу успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

21-летний полузащитник стал лидером по числу успешных обводок (133) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

По его ходу он перешел из « » в « ».

Второе место по числу обводок занял 27-летний полузащитник «Баварии» (114), третье – 21-летний полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс (110).

Четвертое – 23-летний вингер «Реала» (106), пятое – 22-летний полузащитник « » Родриго (101).

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