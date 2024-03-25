Властимил Петржела: «Работа в «Зените» равноценна работе в «Реале» – всегда ощущаешь себя королем в своей стране, много денег, лучшие футболисты. Разница лишь в том, что в Испании не единоличное правление»
Властимил Петржела высказался о работе в «Зените».
«Работа в «Зените», будь ты футболистом или тренером, равноценна работе в «Реале». Мне кажется, это действительно хорошее сравнение.
Ты всегда ощущаешь себя королем в своей стране, у тебя много денег, за эти клубы играют лучшие футболисты своих лиг. Отличие лишь в том, что в Испании не единоличное правление», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Рафаэль Варан высказывался по этому поводу (похоже, не перенеся давления и уйдя в МЮ) - (цитата смысловая, а не дословная) - "на утро после победы болельщики от тебя уже требуют победу в следующем турнире"
Голу Роналду через себя в ЛЧ, например, аплодировал весь стадион
И, кстати, не подскажете ли причины успехов спортивных обществ ЦСКА и Динамо в советское время? =)
вроде как очевидно, то он говорит про современный Зенит
upd: При Пересе важны уже трофеи, а не игра (remontada рулит). Анчелотти это не понял в первый заход, но во 2й, сражаясь за кубки/суперкубки - выводы сделал :)
Но (к моему личному сожалению) большинство зрителей на стадионах болеют не за красоту фтубола, а за свой клуб ;)
нет