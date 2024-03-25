Властимил Петржела: «Работа в «Зените» равноценна работе в «Реале» – всегда ощущаешь себя королем в своей стране, много денег, лучшие футболисты. Разница лишь в том, что в Испании не единоличное правление»

Властимил Петржела высказался о работе в «Зените».

«Работа в «Зените», будь ты футболистом или тренером, равноценна работе в « ». Мне кажется, это действительно хорошее сравнение.

Ты всегда ощущаешь себя королем в своей стране, у тебя много денег, за эти клубы играют лучшие футболисты своих лиг. Отличие лишь в том, что в не единоличное правление», – сказал бывший главный тренер « ».