Властимил Петржела: «Работа в «Зените» равноценна работе в «Реале» – всегда ощущаешь себя королем в своей стране, много денег, лучшие футболисты. Разница лишь в том, что в Испании не единоличное правление»

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела высказался о работе в «Зените».

«Работа в «Зените», будь ты футболистом или тренером, равноценна работе в «Реале». Мне кажется, это действительно хорошее сравнение.

Ты всегда ощущаешь себя королем в своей стране, у тебя много денег, за эти клубы играют лучшие футболисты своих лиг. Отличие лишь в том, что в Испании не единоличное правление», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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52 комментария
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Ответ akaAzazello
На игроков ведь тоже - Бернабеу свистит своим до перерыва (как в матче с Лейпцигом), а может и аплодировать игроку соперников (как когда-то Рональдиньо из Барсы). Рафаэль Варан высказывался по этому поводу (похоже, не перенеся давления и уйдя в МЮ) - (цитата смысловая, а не дословная) - "на утро после победы болельщики от тебя уже требуют победу в следующем турнире"
Из Реала могут уволить за то, что команда скучно выиграла чемпионат )
+30
-1
+29
Ответ RUSfan SpartakOV
Я чего-то не понял,когда Петржела с зенитом властвовал в одиночку в нашей стране?!🤔🙄🤣🤣🤣
Сразу после того, как с Реалом квадропул взял. За 5 минут до того, как проснулся
+24
-1
+23
Я чего-то не понял,когда Петржела с зенитом властвовал в одиночку в нашей стране?!🤔🙄🤣🤣🤣
+26
-3
+23
Ответ Struzhok
Главное отличие — совсем разное давление на тренеров. В Зените можно быть на расслабоне, а там чуть что не так — сразу истерика. Да даже если и все так)))
На игроков ведь тоже - Бернабеу свистит своим до перерыва (как в матче с Лейпцигом), а может и аплодировать игроку соперников (как когда-то Рональдиньо из Барсы).

Рафаэль Варан высказывался по этому поводу (похоже, не перенеся давления и уйдя в МЮ) - (цитата смысловая, а не дословная) - "на утро после победы болельщики от тебя уже требуют победу в следующем турнире"
+20
0
+20
Главное отличие — совсем разное давление на тренеров. В Зените можно быть на расслабоне, а там чуть что не так — сразу истерика. Да даже если и все так)))
+19
-3
+16
Ответ DM.Man
Да не братик ты мне)
Динамо худший клуб страны))
+16
-2
+14
То-то в его времена Зенит был без конкурентов))
+11
-1
+10
Ответ Ксюша Каблукова
Че то вы попутали немного)) Динамо - спортивное общество с великой историей, а вы денежный клубец, который в 90-х бегал без штанов и трофеев)) А уж про другие виды спорта и не вспоминать лучше до сих пор))
Ксюша, если если у клуба последнее нормальное чемпионство было в 1963 году, последнее кривое в 1976, а последний хоть какой то трофей в 1995, это точно "великая история"? xDD
+8
0
+8
Ответ akaAzazello
На игроков ведь тоже - Бернабеу свистит своим до перерыва (как в матче с Лейпцигом), а может и аплодировать игроку соперников (как когда-то Рональдиньо из Барсы). Рафаэль Варан высказывался по этому поводу (похоже, не перенеся давления и уйдя в МЮ) - (цитата смысловая, а не дословная) - "на утро после победы болельщики от тебя уже требуют победу в следующем турнире"
Есть футболисты, которым аплодируют все, вне зависимости от клубных предпочтений🤷‍♂️
Голу Роналду через себя в ЛЧ, например, аплодировал весь стадион
+7
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+7
Ответ Ксюша Каблукова
Че то вы попутали немного)) Динамо - спортивное общество с великой историей, а вы денежный клубец, который в 90-х бегал без штанов и трофеев)) А уж про другие виды спорта и не вспоминать лучше до сих пор))
Кто-то клуб из прошлого, а кто-то из настоящего с прекрасным будущим. Второй вариант мне больше нравится.
И, кстати, не подскажете ли причины успехов спортивных обществ ЦСКА и Динамо в советское время? =)
+7
-2
+5
Вы читать умеете? Петржела не про свою работу в Зените вообще-то. Попробуйте развернуться и прочитать глазами.
+6
-1
+5
Ответ DM.Man
Короли в своей стране) Вот типичная страничка «королей») https://fc-zenit.ru/club/zenit_history/history_15/
братик, поясни за Динамо? мне просто интересно, если у клуба последнее нормальное чемпионство было в 1963 году, последнее кривое в 1976, а последний хоть какой то трофей в 1995. как такой клуб может считаться "великим", как вы его неоднократно называете?
+19
-15
+4
Ответ La Crosse Bobcats
братик, поясни за Динамо? мне просто интересно, если у клуба последнее нормальное чемпионство было в 1963 году, последнее кривое в 1976, а последний хоть какой то трофей в 1995. как такой клуб может считаться "великим", как вы его неоднократно называете?
Да не братик ты мне)
+14
-11
+3
Ответ DM.Man
Да не братик ты мне)
на вопрос ответь)))
+8
-5
+3
Без Власты не удалось бы перехватить Чадиковски у Барсы в свое время, это факт, пан то знает что говорит.
+4
-1
+3
Ответ SkSK
То-то в его времена Зенит был без конкурентов))
еще один. где он говорит про "свои" времена.
вроде как очевидно, то он говорит про современный Зенит
+2
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+2
Ответ Ксюша Каблукова
Че то вы попутали немного)) Динамо - спортивное общество с великой историей, а вы денежный клубец, который в 90-х бегал без штанов и трофеев)) А уж про другие виды спорта и не вспоминать лучше до сих пор))
каблук, 50 лет с чемпионства - это не "великая история", это прошлое, миф
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Ответ Log in
Из Реала могут уволить за то, что команда скучно выиграла чемпионат )
Мне кажется, вы говорите о Фабио Капелло. Причём дважды ;)

upd: При Пересе важны уже трофеи, а не игра (remontada рулит). Анчелотти это не понял в первый заход, но во 2й, сражаясь за кубки/суперкубки - выводы сделал :)
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Ответ papadok
Кому какая разница в Реале, что там происходит в Зените? А так, да, одно лицо.
Странный комментарий. Даже не понимаю, к чему он.
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Ответ pogbadrogba
Есть футболисты, которым аплодируют все, вне зависимости от клубных предпочтений🤷‍♂️ Голу Роналду через себя в ЛЧ, например, аплодировал весь стадион
Скорее есть стадионы (вернее зрители на них) - которые такое делают - можно добавить шедевр того же Криштиано на Juventus Stadium за гол головой с 2.5+ метра. Или Celtic Park, где Модричу аплодировали за каждое красивое передвижение мяча.

Но (к моему личному сожалению) большинство зрителей на стадионах болеют не за красоту фтубола, а за свой клуб ;)
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Ответ Евгений Кузнецов
интересно, а стоят ли во главе испанской футбольной федерации экс-руководители "Реала"? а владеет ли спонсор "Реала" единственным общенациональным спортивным телеканалом в Испании? а может ли "Реал" легко менять правила в Ла Лиге, как "Зенит" те же лимиты, под себя? так что ресурсы "Зенита" в этом плане помощнее реаловских будут! Пересу есть к чему стремиться)
Зениту лимиты просто необходимы. Всеми силами проталкивал. Самому-то не смешно?
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Ответ DM.Man
Короли в своей стране) Вот типичная страничка «королей») https://fc-zenit.ru/club/zenit_history/history_15/
ого, на сайте Зенита описана подробная история тяжелых времен в первой лиге. Кстати, а у Динамо на сайте такая история есть или там только на чемпионства времен Берии и британское турне 1945 года наяривают?))
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Ахаххаха, король Испании в шоке
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Ответ RUSfan SpartakOV
Я чего-то не понял,когда Петржела с зенитом властвовал в одиночку в нашей стране?!🤔🙄🤣🤣🤣
перечитай еще раз, и найди где он говорит про себя?
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Ответ DM.Man
Да не братик ты мне)
ответил мощно, и по сути
нет
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Ответ Ксюша Каблукова
Че то вы попутали немного)) Динамо - спортивное общество с великой историей, а вы денежный клубец, который в 90-х бегал без штанов и трофеев)) А уж про другие виды спорта и не вспоминать лучше до сих пор))
Это вы попутали. Во времена СССР на московцев работала вся страна. Могущественные армия и МВД(бабло без ограничений и отчётности) + забрать могли любого (якобы служить в СА или ВВ) + админ.ресурс + вся пресса (центральная) в москве + возможность посылать за границу, например в составе сборной ( так просто было не поехать) и много чего ещё. Отсюда известность и популярность. А сейчас всё изменилось и вы захныкали.
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Ответ Жорег Борщофф
Странный комментарий. Даже не понимаю, к чему он.
А вот все остальные комментарии на спортсе - они точно к чему-то? Но Вас заинтересовал именно мой...
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Ответ Жорег Борщофф
Странный комментарий. Даже не понимаю, к чему он.
Ежели по делу, комментарий о разнице в масштабах футбольных лиг... Хотя аккаунту, который любит "Алексей Миллер" объяснить это будет сложно :)
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Ответ vallabaza
смотрю, в чехии много имбецилов...
Меньше чем в России, но тоже не мало
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Ответ Struzhok
О, да. Я живу в Израиле, и даже здесь атмосфера вокруг футбола такая, что по сравнению с ней любой российский матч — курорт для престарелых. Что уж говорить о)
А вы прикиньте современный Коллизей (многие испанские стадионы строят по подобию больше в высоту ярусами - и стадион Мадрида не исключение - а после реконструкции он самый высокий стадион Европы) с закрытой крышей (на Бернабеу она уже работает с начала весны - скорее закрывают из-за аккустического эффекта публики, чем из-за погоды)!
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