Вице-президент РФС о Промесе: «История Кокорина и Мамаева нанесла больший ущерб имиджу российского футбола. Не нужно гиперболизировать проблему, это дело клуба и игроков, прежде всего»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Павел Мамаев Александр Кокорин Квинси Промес Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

Вице-президент РФС оценил влияние ситуации Квинси Промеса на имидж Мир РПЛ.

Напомним, футболист «Спартака» был арестован в ОАЭ после того, как скрылся с места ДТП. Он может быть экстрадирован в Нидерланды, где был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

«Это, прежде всего, дело клуба и игроков. Но то, что это происходит, – странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Но если она уже произошла, то разбираться в ней – прерогатива клуба и юристов со стороны игрока.

Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории. История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история.

Неприятный инцидент. Но пока нет правовой оценки, очень сложно что-либо фиксировать», – сказал Денис Соловьев.

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26 комментариев
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А ха ха 🤣 да Кокорин отлично играет за пределами РФ и никому эта история не нужна кроме чиновников которые завтракают в Кофемании….
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Да ладно, Кокорина с Мамаевым совершенно неадекватно их проступкам наказали и история эта нанесла урон имиджу не футбола, а чиновничей камарилье, хотя куда уже больше. И сравнивать удар стулом и удар ножом плюс более тонны наркоты, причем оценивая первый как более страшный, может только очередной чиновник.
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История Промеса связана с Россией постольку, поскольку Промес после всех этих случаев перешел в Спартак.
Кокорин и Мамаев - наши, вся история произошла в Москве, слишком наглядно.
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Груз наркоты и удар стулом по голове чиновника безусловно идентичны)
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Покушение на убийство и контрабанда полутора тонн наркоты это конечно частная история. Ну-ну.
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Ответ T622222
А ха ха 🤣 да Кокорин отлично играет за пределами РФ и никому эта история не нужна кроме чиновников которые завтракают в Кофемании….
Да-да, и водитель оказался чиновником.
И вообще безусловно вся эта гопота конечно знала, что перед ними чиновники и отоварила стулом.
Какой удар по имиджу итальянского и киприотского футбола!
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фанаты Спартака. пожалуйста. ну сделайте хоть что-то. раз уже наверху начали с другими арестантами сравнивать. там была драка, и люди сели в тюрьму. а тут человек вёз полторы тонны, тонны! наркотиков. доза это максимум граммы, а тут полторы тонны. это ненормально. уж молчим про дтп, атаки с ножом итд. и такого человека покрывает ваш клуб, покрывает наш футбольный союз. и человек этот, между прочим, осуждён, он буквально преступник и виновен, тут нет разночтений и быть не может. нет толерантности тяжёлым наркотикам, и особенно их распространителям. выйдите и скажите, пожалуйста, что это неправильно и не должно оправдываться. если и других клубов болельщики могли высказываться на матчах со Спартаком, было бы идеально. понимаю, что это крик в пустоту и розовые очки, но это уже полный пэ.
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а я и не знал, что у нашего футбола есть какой-то имидж......😂😁
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Ответ justbored
поставка была перехвачена же
А. Ну тогда ладно. Вообще не считается.
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Никакого ущерба Кокорин и Мамаев имиджу РФ не нанесли,обычная бытовая история,не более того….
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История Промеса - это прям готовый сценарий для фильма
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История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб

На каких бы весах измерить пьяную драку в забегаловке недалёких отечественных футболистов, нарвавшихся, на свою беду, на непростого гражданина и осуждённого за контрабанду наркотиков и поножовщину другого недалёкого, но неотечественного футболиста?
Вице-президент РФС Соловьёв или лукавит, или столь же недалёк.
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Кокорин и Мамаев вполне довольны жизнью. И, кому эта история испортила имидж?
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Кокорин и Мамаев - два хулигана, а Промес - настоящий осознанный гангста и нигга
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Сори что не по теме, как убрать мобильную версию сайта с телефона? Раньше было внизу вроде
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Задача: угадайте, за какой клуб болеет вице-президент РФС.
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Кокорин и Мамаев понесли наказание за своё преступление, отсидев в тюрьме. Промес пока что никакого наказания не понёс.
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Имидж российского футбола непокобелим !
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