Вице-президент РФС о Промесе: «История Кокорина и Мамаева нанесла больший ущерб имиджу российского футбола. Не нужно гиперболизировать проблему, это дело клуба и игроков, прежде всего»

Вице-президент РФС оценил влияние ситуации Квинси Промеса на имидж Мир РПЛ.

Напомним, футболист « » был арестован в ОАЭ после того, как скрылся с места ДТП. Он может быть экстрадирован в Нидерланды, где был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

«Это, прежде всего, дело клуба и игроков. Но то, что это происходит, – странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Но если она уже произошла, то разбираться в ней – прерогатива клуба и юристов со стороны игрока.

Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории. История Кокорина и нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело . Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история.

Неприятный инцидент. Но пока нет правовой оценки, очень сложно что-либо фиксировать», – сказал Денис Соловьев.

Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции

«Спартак» и Промес прописали условия на случай приговора. Но только за удар ножом – не за наркотики