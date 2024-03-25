Вице-президент РФС о Промесе: «История Кокорина и Мамаева нанесла больший ущерб имиджу российского футбола. Не нужно гиперболизировать проблему, это дело клуба и игроков, прежде всего»
Вице-президент РФС оценил влияние ситуации Квинси Промеса на имидж Мир РПЛ.
Напомним, футболист «Спартака» был арестован в ОАЭ после того, как скрылся с места ДТП. Он может быть экстрадирован в Нидерланды, где был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.
«Это, прежде всего, дело клуба и игроков. Но то, что это происходит, – странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Но если она уже произошла, то разбираться в ней – прерогатива клуба и юристов со стороны игрока.
Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории. История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история.
Неприятный инцидент. Но пока нет правовой оценки, очень сложно что-либо фиксировать», – сказал Денис Соловьев.
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Кокорин и Мамаев - наши, вся история произошла в Москве, слишком наглядно.
И вообще безусловно вся эта гопота конечно знала, что перед ними чиновники и отоварила стулом.
Какой удар по имиджу итальянского и киприотского футбола!
На каких бы весах измерить пьяную драку в забегаловке недалёких отечественных футболистов, нарвавшихся, на свою беду, на непростого гражданина и осуждённого за контрабанду наркотиков и поножовщину другого недалёкого, но неотечественного футболиста?
Вице-президент РФС Соловьёв или лукавит, или столь же недалёк.