Ивич о назначении в «Спартак»: «Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьей. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим»
Владимир Ивич оценил вероятность своего назначения в «Спартак».
Сообщалось, что экс-главный тренер «Краснодара» – один из кандидатов для красно-белых.
«Спартак»? Сейчас я в Греции, отдыхаю со своей семьей.
Взял ли я паузу до лета? Посмотрим», — сказал Ивич.
Сейчас пойдут по списку: Ивич, Черчесов, Карпин и т.д. Обязательно спросят у Мостового.
Надо же чем то трафик набивать... )))
Так более вероятно получить от него рпзвернутый ответ)