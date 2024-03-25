Ивич о назначении в «Спартак»: «Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьей. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим» 

Владимир Ивич оценил вероятность своего назначения в «Спартак».

Сообщалось, что экс-главный тренер «Краснодара» – один из кандидатов для красно-белых.

« »? Сейчас я в Греции, отдыхаю со своей семьей.

Взял ли я паузу до лета? Посмотрим», — сказал Ивич.

Почему Ивич не заслужил увольнение из «Краснодара»