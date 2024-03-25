Ивич о назначении в «Спартак»: «Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьей. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим» 

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич оценил вероятность своего назначения в «Спартак».

Сообщалось, что экс-главный тренер «Краснодара» – один из кандидатов для красно-белых.

«Спартак»? Сейчас я в Греции, отдыхаю со своей семьей. 

Взял ли я паузу до лета? Посмотрим», — сказал Ивич.

Почему Ивич не заслужил увольнение из «Краснодара»

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21 комментарий
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Посмотрим, главное чтобы не Черчесова ...
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В чемпионате пауза.
Сейчас пойдут по списку: Ивич, Черчесов, Карпин и т.д. Обязательно спросят у Мостового.
Надо же чем то трафик набивать... )))
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пусть дальше отдыхает, не нужен он Спартаку
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Ответ SGS55
В чемпионате пауза. Сейчас пойдут по списку: Ивич, Черчесов, Карпин и т.д. Обязательно спросят у Мостового. Надо же чем то трафик набивать... )))
При чём у Мостового спросят не "не предлагал ли Спартак работу?", а "что вы думаете по поводу такого-то кандидата?"
Так более вероятно получить от него рпзвернутый ответ)
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