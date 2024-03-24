Харри Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы.

Об этом официально сообщила Футбольная ассоциация .

был заменен на 67-й минуте матча против сборной (0:1). По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время защитник « » пройдет дополнительное обследование – ожидается, что его восстановление не займет много времени.

Также расположение сборной покинул голкипер Сэм Джонстон. На матч против сборной 26 марта в сборную вызваны Рико Льюис и Джеймс Траффорд.