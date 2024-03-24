Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Харри Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы.
Об этом официально сообщила Футбольная ассоциация Англии.
Магуайр был заменен на 67-й минуте матча против сборной Бразилии (0:1). По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время защитник «МЮ» пройдет дополнительное обследование – ожидается, что его восстановление не займет много времени.
Также расположение сборной покинул голкипер Сэм Джонстон. На матч против сборной Бельгии 26 марта в сборную вызваны Рико Льюис и Джеймс Траффорд.