Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити Сборная Англии по футболу Сборная Бельгии по футболу травмы товарищеские матчи (сборные) Харри Магуайр Сэм Джонстон Джеймс Траффорд Здоровье Рико Льюис Футбол

Харри Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы.

Об этом официально сообщила Футбольная ассоциация Англии.

Магуайр был заменен на 67-й минуте матча против сборной Бразилии (0:1). По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время защитник «МЮ» пройдет дополнительное обследование – ожидается, что его восстановление не займет много времени.

Также расположение сборной покинул голкипер Сэм Джонстон. На матч против сборной Бельгии 26 марта в сборную вызваны Рико Льюис и Джеймс Траффорд.

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16 комментариев
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Вы достали со своими "товарняками", даже вон Харри "треснул"!
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Стоп холодильник, итс май лайф
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Плохо, каждая потеря есть плохо для и без того травматичного вдоль и поперёк МЮ. Вроде по слухам Лича должен вернуться уже к игре с Брентфордом, ну хоть этот плюс.
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Холодильник сломался
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Сейчас полегче в обороне должно стать
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Немногие доберутся до евро
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наверное в серьге и в ласинах тренировался
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Сб Англии держит марку. За несколько дней минус Сака, Кейн, Джонстон и Магвайр)
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Интересно, что именно? Компрессор или конденсатор? Или может быть из за фреона?
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Ответ S. A.
Из-за травмы)) Такой же, как и Сака?
а что у Сака все таки не травма?)
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