Орельен Тчуамени: «Если испанцы увидят Мбаппе вживую, они поймут, насколько он великий игрок»

Орельен Тчуамени высоко отозвался о Килиане Мбаппе.

«Испанцы действительно знают, каким игроком является Килиан...

Если они действительно увидят его вживую, они поймут, насколько он великий игрок», – сказал хавбек «Реала».

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал». Летом у него истекает контракт с «ПСЖ».