Орельен Тчуамени: «Если испанцы увидят Мбаппе вживую, они поймут, насколько он великий игрок»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени высоко отозвался о Килиане Мбаппе.

«Испанцы действительно знают, каким игроком является Килиан...

Если они действительно увидят его вживую, они поймут, насколько он великий игрок», – сказал хавбек «Реала».

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал». Летом у него истекает контракт с «ПСЖ».

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30 комментариев
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😂😂 Испанцы видели Месси и Роналду на пике, Роналдо и Роналдиньо до них, я думаю их Мбаппе не удивит.
То что после ухода Месси и Роналду в Ла Лиге не было суперзвезды, это уже другой вопрос, Мбаппе конечно в этом плане будет популярнее Левандовского, Бензема и Гризманна.
+38
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+36
И добавил, что в Реал в пятнадцатый раз не зовут.
+45
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+14
Я конечно придираюсь,но а что, испанские клубы не играли в ЛЧ с ПСЖ и болельщики не видели Мбаппе?)
+15
-4
+11
Ответ SaH4r.
И добавил, что в Реал в пятнадцатый раз не зовут.
Смешно это слышать от фаната клуба, который себе носки позволить купить не может без лишнего рычага
+27
-20
+7
Ответ Fan of Sport
😂😂 Испанцы видели Месси и Роналду на пике, Роналдо и Роналдиньо до них, я думаю их Мбаппе не удивит. То что после ухода Месси и Роналду в Ла Лиге не было суперзвезды, это уже другой вопрос, Мбаппе конечно в этом плане будет популярнее Левандовского, Бензема и Гризманна.
Там рядом комментатор вечно пытается как-то принизить заслуги Криро. Так старается , что есть ощущение, что Криштиану ему когда-то давно в суп нагадил)
+2
0
+2
Ответ SaH4r.
И добавил, что в Реал в пятнадцатый раз не зовут.
Да, любимая фраза фанатов Барсы, которые они даже не знают кому приписать из Реала, в итоге пришли к выводу что эту фразу какой-то фанат сказал в комментариях где-то когда то.
+21
-20
+1
Испанцы видели Роналду и Месси, много кого они видели, я очень хотел бы посмотреть как Килиан перестроит свою игру когда скорость и резкость пойдет на спад.
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