Орельен Тчуамени: «Если испанцы увидят Мбаппе вживую, они поймут, насколько он великий игрок»
Орельен Тчуамени высоко отозвался о Килиане Мбаппе.
«Испанцы действительно знают, каким игроком является Килиан...
Если они действительно увидят его вживую, они поймут, насколько он великий игрок», – сказал хавбек «Реала».
Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал». Летом у него истекает контракт с «ПСЖ».
То что после ухода Месси и Роналду в Ла Лиге не было суперзвезды, это уже другой вопрос, Мбаппе конечно в этом плане будет популярнее Левандовского, Бензема и Гризманна.