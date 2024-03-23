FA пересмотрит порядок утверждения формы сборной Англии из-за цветов креста святого Георгия на комплекте для Евро-2024

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Nike игровая форма Политика стиль Риши Сунак Футбол

Форму сборной Англии будет утверждать иначе после скандала перед Евро-2024.

Компания Nike представила форму, в которой английская сборная сыграет на Евро-2024, и крест святого Георгия на ней выполнен не в традиционном красном цвете, а с использованием фиолетового, синего и голубого.

Это вызвало критику со стороны главного тренера команды Гарета Саутгейта и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

 

Фото: skysports.com

Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует в срочном порядке пересмотреть порядок утверждения формы национальной сборной на фоне заявлений о том, что ответственные лица, утвердившие нынешний вариант, не заметили «странного» изменения на задней части воротника.

«Когда дело доходит до наших национальных флагов, мы не должны ничего изменять, потому что они являются символом гордости, самобытности, того, кто мы есть, и они идеальны такими, какие они есть», – сказал Риши Сунак.

«Что дальше? Вместо «Трех львов» – три кошки?» Всю Англию злят «игривые» цвета флага на новой форме

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