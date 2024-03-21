Карпин о смерти Уткина: «#####, как же так то, Вась 🖤🖤🖤 Не верю до сих пор, друг!»

Валерий Карпин эмоционально отреагировал на смерть Василия Уткина.

Спортивный комментатор ушел из жизни 19 марта. Ему было 52 года.

«##### [Блин], как же так то, Вась 🖤🖤🖤

Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать!

Покойся с миром!» – написал главный тренер сборной России и « » в соцсети.

«Мама, я смотрю этот матч!» 52 цитаты Василия Уткина

Вася Уткин. Любимый комментатор России