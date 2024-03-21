Карпин о смерти Уткина: «#####, как же так то, Вась 🖤🖤🖤 Не верю до сих пор, друг!»
Валерий Карпин эмоционально отреагировал на смерть Василия Уткина.
Спортивный комментатор ушел из жизни 19 марта. Ему было 52 года.
«##### [Блин], как же так то, Вась 🖤🖤🖤
Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать!
Покойся с миром!» – написал главный тренер сборной России и «Ростова» в соцсети.
«Мама, я смотрю этот матч!» 52 цитаты Василия Уткина
Блин, какого же всё-таки неординарного человека потерял футбольный мир. Уже два дня прошло, а я до сих пор поверить не могу, что его остроумного аудиоряда больше никогда не будет.
(с) Василий Уткин