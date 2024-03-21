Карпин о смерти Уткина: «#####, как же так то, Вась 🖤🖤🖤 Не верю до сих пор, друг!»

Теги Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин соцсети брань контент Футбол

Валерий Карпин эмоционально отреагировал на смерть Василия Уткина.

Спортивный комментатор ушел из жизни 19 марта. Ему было 52 года. 

«##### [Блин], как же так то, Вась 🖤🖤🖤

Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать! 

Покойся с миром!» – написал главный тренер сборной России и «Ростова» в соцсети. 

«Мама, я смотрю этот матч!» 52 цитаты Василия Уткина

Вася Уткин. Любимый комментатор России

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12 комментариев
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Наш Хагрид ушел. Хогвартса больше нет.
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Вася, с его офигительным литературным слогом, сейчас бы обязательно придумал, какую уместную и острую шутку вставить о том, что спортс всё-таки иногда расшифровывает свои ребусы, как здесь у Карпина, например. Я тоже начитан и умею тонко троллить, но так же сиюминутно, на что был способен Вася, сымпровизировать не могу.
Блин, какого же всё-таки неординарного человека потерял футбольный мир. Уже два дня прошло, а я до сих пор поверить не могу, что его остроумного аудиоряда больше никогда не будет.
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52 года, чем ближе мы к этому возрасту, тем больше мы понимаем, что это вообще не возраст…
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"Худшее, что можно сделать по случаю чьей-то смерти - нацеплять личину, искать ритуал. Имейте в виду на случай моей. Я разрешаю злые шутки и иронию. Только такая свобода позволяет ценить настоящую грусть"
(с) Василий Уткин
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Я не ожидал даже что меня так « дёрнет» его смерть. Умный, изящный слог, тонкая ирония и бесконечная харизма в таком большом теле. Стало неуютно..
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Ответ Куагмаер из куахога
Да мужик прекрасно тебя понимаю, ибо 17 лет пролетит до 52-х....моментально...
у кого 17 , а у кого 10....
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Ответ leon01
Я не ожидал даже что меня так « дёрнет» его смерть. Умный, изящный слог, тонкая ирония и бесконечная харизма в таком большом теле. Стало неуютно..
Плюсую. Ни одна смерть незнакомого со мной лично человека меня ещё так не цепляла.
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Ответ Денис Ширинов
52 года, чем ближе мы к этому возрасту, тем больше мы понимаем, что это вообще не возраст…
Да мужик прекрасно тебя понимаю, ибо 17 лет пролетит до 52-х....моментально...
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Валера молодец видно от души сказал
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Поймал себя на мысли что после видео которое выпустил Кравченко почему то подумал что это как последний танец после которого только один путь(((((((((((
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