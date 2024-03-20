Жуан Жезус: «У расистов маленький мозг. Надеюсь, что будут более строгие законы. Мы все одинаковые и созданы Богом»

Жуан Жезус надеется на введение более строгих мер для борьбы с расизмом.

Ранее стало известно, что защитник «Интера» Франческо Ачерби был исключен из заявки сборной Италии на ближайшие матчи из-за того, что он, вероятно, назвал выступающего за « » «ниггером» в матче Серии А. Дело расследуется прокуратурой.

«К сожалению, расизм – проблема, с которой мы сталкиваемся уже долгое время. Некоторые говорят об улучшениях, но, к сожалению, некоторые законы не соблюдаются. Это печально, потому что все мы одинаковые – белые, черные и все остальные. Я верю, что мы созданы Богом, и у всех нас одна и та же задача – жить на этой земле, нет никаких различий.

К сожалению, на стадионах все еще присутствует расизм. Мы должны вырасти как люди, и я думаю, многие не осознают, что это может причинять боль. Мы люди, у нас есть сердце, душа и мозг, и я надеюсь, что будут приняты более строгие законы, чтобы остановить это.

В любом случае, нужно быть сильным, у тех, кто проявляет расизм, маленький мозг. Нужно думать про себя: «Я знаю, что я идеален таким, каким меня создал бог, и я здесь ради своей мечты играть в футбол». Необходимо осознавать себя и всегда говорить, если вы пострадали от акта расизма. Я советую молодежи быть сильными духом – к сожалению, акты расизма случаются постоянно. Нужно быть сильным и никого не слушать», – сказал Жезус.