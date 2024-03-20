Жуан Жезус: «У расистов маленький мозг. Надеюсь, что будут более строгие законы. Мы все одинаковые и созданы Богом»

Теги серия А Италия Наполи Жуан Жезус дискриминация Футбол

Жуан Жезус надеется на введение более строгих мер для борьбы с расизмом.

Ранее стало известно, что защитник «Интера» Франческо Ачерби был исключен из заявки сборной Италии на ближайшие матчи из-за того, что он, вероятно, назвал выступающего за «Наполи» Жезуса «ниггером» в матче Серии А. Дело расследуется прокуратурой.

«К сожалению, расизм – проблема, с которой мы сталкиваемся уже долгое время. Некоторые говорят об улучшениях, но, к сожалению, некоторые законы не соблюдаются. Это печально, потому что все мы одинаковые – белые, черные и все остальные. Я верю, что мы созданы Богом, и у всех нас одна и та же задача – жить на этой земле, нет никаких различий.

К сожалению, на стадионах все еще присутствует расизм. Мы должны вырасти как люди, и я думаю, многие не осознают, что это может причинять боль. Мы люди, у нас есть сердце, душа и мозг, и я надеюсь, что будут приняты более строгие законы, чтобы остановить это.

В любом случае, нужно быть сильным, у тех, кто проявляет расизм, маленький мозг. Нужно думать про себя: «Я знаю, что я идеален таким, каким меня создал бог, и я здесь ради своей мечты играть в футбол». Необходимо осознавать себя и всегда говорить, если вы пострадали от акта расизма. Я советую молодежи быть сильными духом – к сожалению, акты расизма случаются постоянно. Нужно быть сильным и никого не слушать», – сказал Жезус.

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26 комментариев
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мы все одинаковы, но у расистов маленький мозг. теперь найдите противоречие
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Походу он очень долго ждал и готовился пока его назовут черным
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Ответ Timo Lindström
Походу он очень долго ждал и готовился пока его назовут черным
У них у всех там в голове программа на этот счёт, ближайшие 10 лет этот чувак будет хайпить.
Щас поездит по разным каналам, скажет как ему плохо, а потом ему поставят памятник как Флойду(ученику) в условной Варшаве или вна окриане
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"...потому что все мы одинаковые – белые, черные и все остальные."(с)
Совершеннейший бредок.
Никогда не были и не будем.К счастью.
Когда негр говорит о размере мозга "расистов" это вызывает улыбку,лично у меня.
Ему бы оглянуться и оценить,что в современном мире создано представителями негроидной расы и белой.
Ну а о таком сложном понятии как количество нейронных связей в мозгу Жезусу вряд ли ведомо.
И на всякий случай,у кашалота мозг весит около 8 кг,но футбол(в который играет Жезус) и колесо(как пример) придумал не он.
Вот когда негроидная раса изобретёт хоть что то! полезное для человечества будешь бредить о равенстве.
И заранее предвосхищаю вопросы о рабстве.
Зимбабве и ЮАР были нормальными странами до середины 90-х.
Апартеида нет более 30-ти лет.
Что представляют из себя эти страны сегодня под управлением чёрных можете найти информацию в сети,а если повезёт (как мне) увидите собственными глазами.
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Неплохой пресс-секретарь у Интера. Пишет неплохо. Трогательно так.
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Все как я писал вчера. Начинается сгущение красок))) такое ощущение что его лишили каких-то прав. Он на что оскорбился? На то что его назвали черным? Так он по факту черный.
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Я не понял, он нас всех сейчас нигерами назвал?!)
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Ответ Bayern2004
"...потому что все мы одинаковые – белые, черные и все остальные."(с) Совершеннейший бредок. Никогда не были и не будем.К счастью. Когда негр говорит о размере мозга "расистов" это вызывает улыбку,лично у меня. Ему бы оглянуться и оценить,что в современном мире создано представителями негроидной расы и белой. Ну а о таком сложном понятии как количество нейронных связей в мозгу Жезусу вряд ли ведомо. И на всякий случай,у кашалота мозг весит около 8 кг,но футбол(в который играет Жезус) и колесо(как пример) придумал не он. Вот когда негроидная раса изобретёт хоть что то! полезное для человечества будешь бредить о равенстве. И заранее предвосхищаю вопросы о рабстве. Зимбабве и ЮАР были нормальными странами до середины 90-х. Апартеида нет более 30-ти лет. Что представляют из себя эти страны сегодня под управлением чёрных можете найти информацию в сети,а если повезёт (как мне) увидите собственными глазами.
Продолжай
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Ответ Bayern2004
"...потому что все мы одинаковые – белые, черные и все остальные."(с) Совершеннейший бредок. Никогда не были и не будем.К счастью. Когда негр говорит о размере мозга "расистов" это вызывает улыбку,лично у меня. Ему бы оглянуться и оценить,что в современном мире создано представителями негроидной расы и белой. Ну а о таком сложном понятии как количество нейронных связей в мозгу Жезусу вряд ли ведомо. И на всякий случай,у кашалота мозг весит около 8 кг,но футбол(в который играет Жезус) и колесо(как пример) придумал не он. Вот когда негроидная раса изобретёт хоть что то! полезное для человечества будешь бредить о равенстве. И заранее предвосхищаю вопросы о рабстве. Зимбабве и ЮАР были нормальными странами до середины 90-х. Апартеида нет более 30-ти лет. Что представляют из себя эти страны сегодня под управлением чёрных можете найти информацию в сети,а если повезёт (как мне) увидите собственными глазами.
Зимбабве никогда не была нормальной страной. Нормальной была Родезия. Как только власть сменилась, переименовали сразу началась разруха, под руководством чёрных, с "большим" мозгом.
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Ответ zzzeeerrrooo
Он уже давно не играет за Интер
Тьфу, Ачерби в Интере конечно. Очепятлся. )
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Ответ Balt
Неплохой пресс-секретарь у Интера. Пишет неплохо. Трогательно так.
Он уже давно не играет за Интер
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Винисиус очень ждет, что его оскорбят как представителя негроидной расы. Осознанно или нет - не знаю. Но это психическая болезнь. И готовит речь, что у расистов маленький мозг)))
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Комментарий удален модератором
Жуан Жезус: "У расистов - маленький мозг"

Прямо из преисподней салютует один австрийский художник)
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Как же задолбали эти негры! Ну назвал он тебя нигером, назови его белоснежкой! Вечно ноют, жалуются. Не нравиться, гоу в Африку, там не будет расизма.
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Типичный футболист...
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Правильно сказал кстати! И прежде всего нужно быть сильными и не слушать таких вот оборзевших отморозков, как он.
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Расисты должны подать в суд за дискриминацию
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Пока они говорят что это их задевает и прочее,так и будет продолжаться. Покажи что тебе всё равно и сами отстанут так как поймут,что это бесполезно
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У Яя Туре не забыл проконсультироваться?
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Как говорил Сергей Савельев про подобные утверждения - это панамская утка
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Нужно создать челлендж #metoo, только на почве расизма.
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Расизм это плохо, поэтому черныш Жуан езжай в свою Бразилию там точно тебя пожалеют, Неймар, Пауло Коста, Альдо и Алвес
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