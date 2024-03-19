Форвард СКА Бучельников на вопрос о Месси и Роналду: «Холанд, только Холанд. Машина для убийств, которая уничтожает все на пути»

Дмитрий Бучельников выбрал Эрлинга Холанда в качестве любимого футболиста.

20-летний нападающий СКА провел этот сезон в аренде во владивостокском «Адмирале».

За 55 игр регулярного чемпионата КХЛ Бучельников набрал 29 (13+16) очков.

– Если выбирать из именитых футболистов, то кто тебе импонирует? Месси, Роналду, Мбаппе?

– Холанд, только Холанд.

– Болеешь за «Манчестер Сити»?

– Нет, просто мне нравится, что он такая машина для убийств, которая уничтожает все на пути, – сказал Дмитрий Бучельников.