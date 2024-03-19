Форвард СКА Бучельников на вопрос о Месси и Роналду: «Холанд, только Холанд. Машина для убийств, которая уничтожает все на пути»
Дмитрий Бучельников выбрал Эрлинга Холанда в качестве любимого футболиста.
20-летний нападающий СКА провел этот сезон в аренде во владивостокском «Адмирале».
За 55 игр регулярного чемпионата КХЛ Бучельников набрал 29 (13+16) очков.
– Если выбирать из именитых футболистов, то кто тебе импонирует? Месси, Роналду, Мбаппе?
– Холанд, только Холанд.
– Болеешь за «Манчестер Сити»?
– Нет, просто мне нравится, что он такая машина для убийств, которая уничтожает все на пути, – сказал Дмитрий Бучельников.
Один доигрывает в Саудовской Аравии, другой – в США. Их противостояние – уже футбольная история, нерелевантная в 2024.
Он 20 с лишним лет отбирался на главный турнир в истории спорта.
Вот и распиши его стату в плей офф за 20 с лишним лет.
Артемки конечно ненавидят этот турнир, но аудитория в несколько миллиардов, историческое наследие и масштаб ЧМ не имеет себе равных.
Можешь еще добавить про медали, трофеи и МВП на ЧМ)