Форвард СКА Бучельников на вопрос о Месси и Роналду: «Холанд, только Холанд. Машина для убийств, которая уничтожает все на пути»

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Дмитрий Бучельников выбрал Эрлинга Холанда в качестве любимого футболиста.

20-летний нападающий СКА провел этот сезон в аренде во владивостокском «Адмирале».

За 55 игр регулярного чемпионата КХЛ Бучельников набрал 29 (13+16) очков.

– Если выбирать из именитых футболистов, то кто тебе импонирует? Месси, Роналду, Мбаппе?

– Холанд, только Холанд.

– Болеешь за «Манчестер Сити»?

– Нет, просто мне нравится, что он такая машина для убийств, которая уничтожает все на пути, – сказал Дмитрий Бучельников.

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52 комментария
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Они вообще смотрят как он играет?
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+27
Ответ Великий Алонсо
Ну а что удивительного? 20 летний зумер толком не застал пиковых Роналду и Месси, конечно для него главная звезда это Холанд.
Вы правы. Пиковый Месси, ваш кумир, это было нечто исключительное.
+28
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Ну а что удивительного? 20 летний зумер толком не застал пиковых Роналду и Месси, конечно для него главная звезда это Холанд.
+30
-14
+16
Зачем вообще продолжают сравнивать Месси и Роналду?

Один доигрывает в Саудовской Аравии, другой – в США. Их противостояние – уже футбольная история, нерелевантная в 2024.
+16
-3
+13
Помню, раньше сравнивали Марадону с Платини, выиграл Марадона. Потом сравнивали Месси с Роналду, выиграл Месси. Теперь сравнивают Мбаппе с Холланом, думаю выиграет Мбаппе, потому что не тупые набивания статистики привлекают болельшиков, а именно игра в футбол
+13
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+6
Ответ samog
Они вообще смотрят как он играет?
так хоккеист же)
+7
-1
+6
Ответ samog
Они вообще смотрят как он играет?
именно! болтовня, ни одного футбольного термина
+9
-4
+5
Всё, ребята, расходимся, Бучельников (я правильно написал?) поставил точку в вечном споре!
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. 5 ЛЧ в 2 клубах. Король 3 сильнейших чемпов. Мопси 18. 3 ЛЧ в теплице. Худший игрок вне барсы). Выиграл Роналду, подтираясь хасбиком)
Теперь с таким же энтузиазмом напиши про плей офф ЧМ.
+3
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У каждого поколения свои кумиры. Мне вот Дель Пьеро нравится)
+3
0
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ну, да....а, чем Холанд отличается от Роналду....уж не скажите, что Бог поцеловал Роналду в голову, стоящего в очереди за Месси....смешно...
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Как боженька смолвил
+2
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Ответ morphvirg
Все по одной методичке пишешь, Олежа))
Влюбилась в меня?
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЧМ - это 5 матчей. Плей-офф ЛЧ - это 100 матчей. Итого : Роналду просто уничтожил донную пеналесси))
Кринж что, только 5 матчей в плей офф отыграл?)
Он 20 с лишним лет отбирался на главный турнир в истории спорта.
Вот и распиши его стату в плей офф за 20 с лишним лет.
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Эта машина потихоньку начинает ломаться
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Ответ samog
Они вообще смотрят как он играет?
Зачем смотреть как он играет если достаточно наяривать на циферки? Некоторые по такому принципу всю жизнь болеют за статистов.
+1
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. 5 ЛЧ в 2 клубах. Король 3 сильнейших чемпов. Мопси 18. 3 ЛЧ в теплице. Худший игрок вне барсы). Люди еще где-то на стадии развития макак. Еще не у всех сошла скорлупа с глазного яблока и мозгового центра. Слепцы и глупцы).
У Месси 4 ЛЧ
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Ответ Великий Алонсо
Ну а что удивительного? 20 летний зумер толком не застал пиковых Роналду и Месси, конечно для него главная звезда это Холанд.
Повезло ещё, что не Винисиус.
+2
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Не, Киркоров мне не нравится! Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный...
+2
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Холанд всего лишь крупнокалиберный снаряд.
+2
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холанд тупая машина для добивания в ворота ,
+4
-3
+1
хорошо ответил
+3
-2
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А у моего соседа на эту тему не спросили... Вот ведь как...
+1
0
+1
Ответ Асхат Мусин
Помню, раньше сравнивали Марадону с Платини, выиграл Марадона. Потом сравнивали Месси с Роналду, выиграл Месси. Теперь сравнивают Мбаппе с Холланом, думаю выиграет Мбаппе, потому что не тупые набивания статистики привлекают болельшиков, а именно игра в футбол
Причем исторически выше именно Чемпионы Мира.
Артемки конечно ненавидят этот турнир, но аудитория в несколько миллиардов, историческое наследие и масштаб ЧМ не имеет себе равных.
+4
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Вопрос был не "выбери между Месси и Роналду", а "кто тебе импонирует". Редактор, зачем набрасывать?
+2
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Ответ Tun
Это Платини-то тупо набивал стату? Сколько вам лет?
По сравнению с Марадоной да, а именно на Евро 84
0
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Ответ Leganessi
Ты козыряешь пенками в плей-офф ЧМ и 2 чистыми голами за 20 лет? Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов Бездарь 18 Тотальный разрыв недофутболста мопси)
Я прошу лишь стату кринжа в плей офф на главном турнире в истории спорта с аудиторией в несколько миллиардов?
Можешь еще добавить про медали, трофеи и МВП на ЧМ)
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Ответ morphvirg
И в качестве закрепителя обратился в женском роде)) Молодец, Олежа))
Ну так ты бегаешь за мной как влюбленная барышня)
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Ответ Дмитрий
Влюбилась в меня?
И в качестве закрепителя обратился в женском роде)) Молодец, Олежа))
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Глор)
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