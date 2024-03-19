Нобель Арустамян: «Вася навсегда лучший. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия происшествия Нобель Арустамян Футбол

Нобель Арустамян высказался о смерти блогера Василия Уткина.

«Не могу поверить.

У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота.

Вася навсегда лучший», – написал журналист.

Ушел из жизни Василий Уткин. Что он значил для вас?

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61 комментарий
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Я даже зарегился спецом. Дважды общался с Василием лично, с детства для меня футбол с ним ассоциируется. И редко, может даже впервые в жизни, мне так грустно от потери чужого человека..Вася, ты глыба, ты веха истории, тебя на забудут никогда. Теперь ты официально легенда, к сожалению..
+294
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+288
«Я видел дриблинг Арбелоа»…
+147
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+145
«От пышной шевелюры Пуйоля мяч уходит за пределы поля. Волей-неволей тут стихами заговоришь».

Вечная память легенде!
+125
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+123
Ответ Васюнезабудут
Я даже зарегился спецом. Дважды общался с Василием лично, с детства для меня футбол с ним ассоциируется. И редко, может даже впервые в жизни, мне так грустно от потери чужого человека..Вася, ты глыба, ты веха истории, тебя на забудут никогда. Теперь ты официально легенда, к сожалению..
Для меня он тоже часть моего детства. Матч МЮ-Реал Мадрид. Лига Чемпионов и Ла Лига. Студии после туров РПЛ. Несгибаемая ирония и умение идти своим путем. В конце концов человек видел дриблинг Арбелоа! Вечная память!
+71
-1
+70
Ответ Покагорячев
«Я видел дриблинг Арбелоа»…
«Правая штанга хороша тем, что в нее надо бить чуть-чуть левее»
+61
0
+61
Ответ Arthurino
Для меня он тоже часть моего детства. Матч МЮ-Реал Мадрид. Лига Чемпионов и Ла Лига. Студии после туров РПЛ. Несгибаемая ирония и умение идти своим путем. В конце концов человек видел дриблинг Арбелоа! Вечная память!
Частичка детства ушла, это факт для любителей футбола в возрасте 25-35
+46
-1
+45
Всем привет, меня зовут Василий Уткин и рядом со мной мой коллега Василий Соловьев... Жаль очень
+38
-2
+36
Я всегда был уверен что профессия комментатора - одна из самых бесполезных в мире, т.е. если идет матч МЮ - Реал, мне вообще все равно что доносится из динамиков, я все равно посмотрю этот матч и получу удовольствие, и точно так же я не буду смотреть Томь - Кубань ни при каких раскладах, как бы блестяще его бы ни комментировали.
Но вот было исключение: Англия - Тринидад я запомню навсегда, это был полный трэш, это не футбол вообще, не знаю зачем я это включил, но досмотрел я до конца ТОЛЬКО из за комментария Василия. Ну реально мастер своего дела. Вечная память
+29
-1
+28
Даже сформулировать ничего не могу. Шок. Для меня Лига Чемпионов начиналась с Васи и его голоса, футбольная журналистика с НТВ+ и его "Футбольного клуба", Sports.ru с его блогов и конференции, куда я будучи студентом писал и он неоднократно отвечал. Плакать хочется.
+24
0
+24
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (с).
+21
-1
+20
«Эшли Коул делает просто блестящий пас на Крауча. Он как бы говорит: «Расти, Крауч! Ты должен быть ещё выше, и тогда у тебя всё получится».
Что-то это вспомнилось
+14
0
+14
Не у тебя одного, Нобель.
Сижу, и не верю.
+13
-1
+12
это правда, как будто какую-то часть детства забрали 😭😭😭😭
+9
0
+9
Ответ Владимир Андреевич
Я всегда был уверен что профессия комментатора - одна из самых бесполезных в мире, т.е. если идет матч МЮ - Реал, мне вообще все равно что доносится из динамиков, я все равно посмотрю этот матч и получу удовольствие, и точно так же я не буду смотреть Томь - Кубань ни при каких раскладах, как бы блестяще его бы ни комментировали. Но вот было исключение: Англия - Тринидад я запомню навсегда, это был полный трэш, это не футбол вообще, не знаю зачем я это включил, но досмотрел я до конца ТОЛЬКО из за комментария Василия. Ну реально мастер своего дела. Вечная память
Англия - Тринидад легендарный по своему матч, я тоже ни когда не забуду комментарии Васи этой встречи)
+8
0
+8
Светлая память. Харизматичный был мужик.
+9
-1
+8
Ответ Васюнезабудут
Частичка детства ушла, это факт для любителей футбола в возрасте 25-35
Мне далеко за 35, и он дня меня тоже частичка детства
+7
0
+7
ты прав Нобель, Василий стал классиком при жизни... в одном ряду с Озеровым, Махарадзе, Маслаченко, Розановым... светлая тебе память Василий
+6
-1
+5
Ушла легенда. Светлая память.
+4
0
+4
Я не верю. Не могу поверить и не хочу
+4
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+4
Ответ IvanKopalich
«Правая штанга хороша тем, что в нее надо бить чуть-чуть левее»
Спасибо))
Вася был гений
+4
0
+4
Играйте в футбол!🙏
+3
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+3
«Чем Реал отличается от такси?»
+3
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+3
"Самир Насери это не призыв к действию, это фамилия такая". Как вам мужики?
+2
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Когда у Василия на спортсе была конфа, не раз общался с ним лично там.
Огромная потеря.
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Король спортивной журналистики! Большая утрата..
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Голос детства и лиги чемпионов...
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Комментатор от бога. Талантище. Невероятный слог. Но такие тараканы в голове(( Таких комментаторов и близко сейчас нет((
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"С другого угла подача. Кросс Крооса! Не вышло даже и круассана."
+2
0
+2
Ответ Alex
«Эшли Коул делает просто блестящий пас на Крауча. Он как бы говорит: «Расти, Крауч! Ты должен быть ещё выше, и тогда у тебя всё получится». Что-то это вспомнилось
Один из лучших футбольных эфиров, что я видел. Так виртуозно стебать до безобразия унылую сборную Англии мог только Василий
+1
0
+1
Я думаю у всех сейчас так....
+2
-1
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