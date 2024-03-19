Нобель Арустамян: «Вася навсегда лучший. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота»
Нобель Арустамян высказался о смерти блогера Василия Уткина.
«Не могу поверить.
У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота.
Вася навсегда лучший», – написал журналист.
Вечная память легенде!
Но вот было исключение: Англия - Тринидад я запомню навсегда, это был полный трэш, это не футбол вообще, не знаю зачем я это включил, но досмотрел я до конца ТОЛЬКО из за комментария Василия. Ну реально мастер своего дела. Вечная память
Что-то это вспомнилось
Сижу, и не верю.
Вася был гений
Огромная потеря.