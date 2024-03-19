Нобель Арустамян: «Вася навсегда лучший. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота»

Нобель Арустамян высказался о смерти блогера Василия Уткина.

«Не могу поверить.

У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота.

навсегда лучший», – написал журналист.

Ушел из жизни Василий Уткин. Что он значил для вас?