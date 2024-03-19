Юрист «Спартака» о возможной экстрадиции Промеса в Россию из-за неуплаты налогов: «Человек должен быть экстрадирован в страну, гражданином которой является. И никак иначе»
В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможной экстрадиции Квинси Промеса в Россию.
Футболист «Спартака» взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ. Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что футболиста могут экстрадировать в Россию из-за неуплаты налогов – он задолжал ФНС 397 тысяч рублей. Эта информация не соответствует действительности – уголовное дело в отношении физического лица может быть открыто только в том случае, если его задолженность составляет не менее 2,7 млн рублей.
«Может ли Россия экстрадировать Промеса за неуплату налогов? Если говорить про нормы международного права, не касаемо Квинси, а в целом – у ОАЭ свежайший договор международной конвенции с Нидерландами. Кому выдадут человека: стране, которая его требует, или третьей стороне?! У них свежайший договор!
С точки зрения международного права человека экстрадируют в страну, гражданином которой он является. Особенно если страна запрашивает. Промес не является гражданином страны, где совершал неуплату налогов. А гражданство Нидерландов у него есть. Соответственно, человек должен быть экстрадирован в страну, гражданином которой является. И никак иначе.
Более того, у страны, принимающей решение, абсолютно новый договор. Они, что, должны показать, что в 2021 году прописали туалетную бумагу, которую не будут исполнять?! Это все не касается Квинси – это касается стандартов международного права. Может, к Промесу вообще особое отношение будет», – сказала юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.
Приняты законы, закрепляющие возможность освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ
Поправки дают возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.
Какой-то незаконопослушный гражданин))
По делу об MH-17 отказались выдать нескольких россиян.
Во-вторых, я ещё раз повторяю: договоры об экстрадиции не обязывают беспрекословно выдавать любого задержанного по первому требованию. Нет такой обязанности. Это всегда остаётся на усмотрение страны которая получила запрос, даже если договор между странами есть. С чем ты ту споришь?
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Откуда заблуждение что ОБЯЗАНЫ?
Сами придумали?
Во-первых, Россия на момент начала 2024 года вышла из многих международных договоров.
Во-вторых, возможность экстрадиции между старанами никогда не была обязанностью. То есть в любой момент может быть отказано, причём без объяснения причин (как с визами). Просто так обычно не принято было делать, т.к и страна которой ты отказываешься выдать преступника, тоже может начать отвечать симметрично на твои запросы.
Но в данный момент между РФ и Нидерландами прекращено практически любое сотрудничество и никто никому никого не выдаёт