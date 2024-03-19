Юрист «Спартака» о возможной экстрадиции Промеса в Россию из-за неуплаты налогов: «Человек должен быть экстрадирован в страну, гражданином которой является. И никак иначе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Татьяна Завьялова Футбол

В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможной экстрадиции Квинси Промеса в Россию.

Футболист «Спартака» взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ. Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что футболиста могут экстрадировать в Россию из-за неуплаты налогов – он задолжал ФНС 397 тысяч рублей. Эта информация не соответствует действительности – уголовное дело в отношении физического лица может быть открыто только в том случае, если его задолженность составляет не менее 2,7 млн рублей. 

«Может ли Россия экстрадировать Промеса за неуплату налогов? Если говорить про нормы международного права, не касаемо Квинси, а в целом – у ОАЭ свежайший договор международной конвенции с Нидерландами. Кому выдадут человека: стране, которая его требует, или третьей стороне?! У них свежайший договор!

С точки зрения международного права человека экстрадируют в страну, гражданином которой он является. Особенно если страна запрашивает. Промес не является гражданином страны, где совершал неуплату налогов. А гражданство Нидерландов у него есть. Соответственно, человек должен быть экстрадирован в страну, гражданином которой является. И никак иначе.

Более того, у страны, принимающей решение, абсолютно новый договор. Они, что, должны показать, что в 2021 году прописали туалетную бумагу, которую не будут исполнять?! Это все не касается Квинси – это касается стандартов международного права. Может, к Промесу вообще особое отношение будет», – сказала юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

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43 комментария
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Все идет к тому, что Промеса будут экстрадировать по частям.
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Ответ Kuryanin
Все идет к тому, что Промеса будут экстрадировать по частям.
Это если в Петербурге затребуют экстрадицию)
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+34
у Квинси с каждым новый косяк, так концу месяца его пол мира будет требовать, вот это популярность
+32
-3
+29
Если бы в России судили за неуплату налогов, то 90 % чиновников сидели на зоне, на лесоповале или в солнечном Магадане.
+21
-4
+17
Я не очень понимаю, при чём тут вообще «Спартак». Гражданин Нидерландов совершил уголовные преступления в своей стране, что зафиксировано даже не обвинениями, а судебными приговорами. Сейчас он гастарбайтер, работает по контракту в частной структуре на территории России. Место работы и должность не имеют никакого значения. Нидерланды, в соответствии с подписанным соглашением с РФ, требуют выдачи Промеса. Не у «Спартака», а у государства. Политического преследования явно нет, и экстрадиция просто обязательна. Поскольку он сейчас находится в ОАЭ, обратились туда. Если, по каким-то причинам, Эмираты не выдадут Промеса в Нидерланды, а отпустят в Россию, власти РФ обязаны экстрадировать его на родину. Во всех событиях фигурируют исключительно государства.
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Молодец юрист Спартака 👍
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Ответ Назар Игорь
Если бы в России судили за неуплату налогов, то 90 % чиновников сидели на зоне, на лесоповале или в солнечном Магадане.
Только чиновников?😂 90% населения если копнуть, то можно притянуть за не выплаченные налоги по поводу какого то теневого заработка или продажи чего-то по факту дороже, чем указано в документах.
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Как же его хотят вернуть и отмазать.
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Если человек преступник - он преступник во всем.
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свежайшая серия
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Скоро выяснится, что часовню тоже он развалил)
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Ответ kilo_gilo
Это если в Петербурге затребуют экстрадицию)
Он нам тут и по частям не нужен)))
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Да отвезите уже этого Куинси в тюрьму, пока не вскрылись ВСЕ его грехи. Есть опасения, что Чикатило может оказаться мелким шалунишкой на фоне масштабных дел "хорошего человека" Промеса.
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Сегодня даже в ГД о нём вспоминали, но вряд ли поможет)

Приняты законы, закрепляющие возможность освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ
Поправки дают возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.
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Ответ aek4
Интересный юрист. То есть если договор не свежий, то не работает? Международное право в РФ, это вообще непонятно что такое. После принятия нормы о приоритете внутреннего законодательства над международными договорами. Типа это признаем, это не признаем.
Приоритет внутреннего законодательства над международным тут не при чём! Речь идет о двухстороннем (!) Договоре между государствами о взаимной выдаче преступников. Между государствами, участниками Интерпола. Вариант для Промеса только один: его выдача в Нидерланды.
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Ответ leda53
Я не очень понимаю, при чём тут вообще «Спартак». Гражданин Нидерландов совершил уголовные преступления в своей стране, что зафиксировано даже не обвинениями, а судебными приговорами. Сейчас он гастарбайтер, работает по контракту в частной структуре на территории России. Место работы и должность не имеют никакого значения. Нидерланды, в соответствии с подписанным соглашением с РФ, требуют выдачи Промеса. Не у «Спартака», а у государства. Политического преследования явно нет, и экстрадиция просто обязательна. Поскольку он сейчас находится в ОАЭ, обратились туда. Если, по каким-то причинам, Эмираты не выдадут Промеса в Нидерланды, а отпустят в Россию, власти РФ обязаны экстрадировать его на родину. Во всех событиях фигурируют исключительно государства.
У России нет соглашения об экстрадиции с Нидерландами
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Хитрый, конечно, способ выцепить человека из под розыска интерпола, но стоит ли оно того, чтобы так извращаться ради уголовника?
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Человек вообще нарушения законов жить не может ни какой стране?
Какой-то незаконопослушный гражданин))
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Поделите его пополам, что бы все довольные были.
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Ответ Vladimir Kotelevskiy
Он нам тут и по частям не нужен)))
Вы забыли у Мюллера спросить)))
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Америка кого только не экстрадировали и ни че, поф, есть их гражданство или нет
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Ответ leda53
1. Кого Нидерланды не выдали России? Хоть один случай! 2. Считаю вопрос принципиальным: уголовные преступники должны экстрадироваться на их родину, если есть такое требование. Это борьба с преступностью, и ничто иное. Оговорки: если нет политической составляющей, или сомнений в качестве судопроизводства в стране. Для меня последнее — бесспорно.
Во-первых, я нигде не писал что Россия или Нидерланды в принципе не сотрудничают по выдаче. Но практически прекратили, это правда.
По делу об MH-17 отказались выдать нескольких россиян.
Во-вторых, я ещё раз повторяю: договоры об экстрадиции не обязывают беспрекословно выдавать любого задержанного по первому требованию. Нет такой обязанности. Это всегда остаётся на усмотрение страны которая получила запрос, даже если договор между странами есть. С чем ты ту споришь?
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Спартак не может - ИФНС поможет😄
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Ответ Montenegro Serbian
власти РФ обязаны экстрадировать его на родину --------------------- Откуда заблуждение что ОБЯЗАНЫ? Сами придумали? Во-первых, Россия на момент начала 2024 года вышла из многих международных договоров. Во-вторых, возможность экстрадиции между старанами никогда не была обязанностью. То есть в любой момент может быть отказано, причём без объяснения причин (как с визами). Просто так обычно не принято было делать, т.к и страна которой ты отказываешься выдать преступника, тоже может начать отвечать симметрично на твои запросы. Но в данный момент между РФ и Нидерландами прекращено практически любое сотрудничество и никто никому никого не выдаёт
1. Кого Нидерланды не выдали России? Хоть один случай! 2. Считаю вопрос принципиальным: уголовные преступники должны экстрадироваться на их родину, если есть такое требование. Это борьба с преступностью, и ничто иное. Оговорки: если нет политической составляющей, или сомнений в качестве судопроизводства в стране. Для меня последнее — бесспорно.
+1
-1
0
Ответ leda53
Я не очень понимаю, при чём тут вообще «Спартак». Гражданин Нидерландов совершил уголовные преступления в своей стране, что зафиксировано даже не обвинениями, а судебными приговорами. Сейчас он гастарбайтер, работает по контракту в частной структуре на территории России. Место работы и должность не имеют никакого значения. Нидерланды, в соответствии с подписанным соглашением с РФ, требуют выдачи Промеса. Не у «Спартака», а у государства. Политического преследования явно нет, и экстрадиция просто обязательна. Поскольку он сейчас находится в ОАЭ, обратились туда. Если, по каким-то причинам, Эмираты не выдадут Промеса в Нидерланды, а отпустят в Россию, власти РФ обязаны экстрадировать его на родину. Во всех событиях фигурируют исключительно государства.
власти РФ обязаны экстрадировать его на родину
---------------------
Откуда заблуждение что ОБЯЗАНЫ?
Сами придумали?
Во-первых, Россия на момент начала 2024 года вышла из многих международных договоров.
Во-вторых, возможность экстрадиции между старанами никогда не была обязанностью. То есть в любой момент может быть отказано, причём без объяснения причин (как с визами). Просто так обычно не принято было делать, т.к и страна которой ты отказываешься выдать преступника, тоже может начать отвечать симметрично на твои запросы.
Но в данный момент между РФ и Нидерландами прекращено практически любое сотрудничество и никто никому никого не выдаёт
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Ответ Хызыр
Только чиновников?😂 90% населения если копнуть, то можно притянуть за не выплаченные налоги по поводу какого то теневого заработка или продажи чего-то по факту дороже, чем указано в документах.
Плюс сдача в аренду жил. площади. Мало кто платит с этого налоги, а вот кол-во сдающих огромное.
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Будут экстрадировать в Голландию, но только он до нее не доедет, в Москве застрянет
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Ответ Назар Игорь
Если бы в России судили за неуплату налогов, то 90 % чиновников сидели на зоне, на лесоповале или в солнечном Магадане.
а почему бы чиновникам, даже нечестным, не платить налоги? а со взяток их так и так не платят, но это уже другое правонарушение
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Ответ Kuryanin
Все идет к тому, что Промеса будут экстрадировать по частям.
Нужно постараться ноги унести.
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Предлагаю сажать за неуплату налогов со взяток!!!
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