«Байер» не проигрывает 37 матчей – 32 победы и 5 ничьих. Поражений нет с мая
«Байер» продлил серию без поражений до 37 матчей.
Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Карабах» (3:2) в Лиге Европы, проигрывая 0:2 по ходу матча.
Леверкузенцы в последний раз проигрывали 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона. В текущем сезоне у них 32 победы и 5 ничьих.
Карабах , мое уважение. Крутая команда 💪
Хоть тренер и испанец, но Байер сейчас по характеру самый немецкий из немцев!!!
Надеюсь будет все хорошо у аспиринок)))
Фримпонг таким образом мог и до своей штрафной добежать, и упасть, это тоже
Красная ?…
Какой уже матч вытаскивают в концовке?
И при этом не скажешь, что Байера дико фартит, они играют лучше, атакуют, но порой реализация подводит, порой проблемы с последним пас, но они точно знают что делают.
Хаби, ты крут!!