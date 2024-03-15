«Байер» не проигрывает 37 матчей – 32 победы и 5 ничьих. Поражений нет с мая

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Карабах Футбол

«Байер» продлил серию без поражений до 37 матчей.

Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Карабах» (3:2) в Лиге Европы, проигрывая 0:2 по ходу матча.

Леверкузенцы в последний раз проигрывали 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона. В текущем сезоне у них 32 победы и 5 ничьих.

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сенсации не случилось !))
Карабах , мое уважение. Крутая команда 💪
+28
-6
+22
После такого камбэка Алонсо точно в Ливерпуль надо
+25
-4
+21
Эту машину не остановить! Браво Алонсо.
+19
-1
+18
Судьба Леверкузену долги за все года в одном сезоне, оптом отдает.
+11
-1
+10
у всех английских судей мусорный бак вместо сердца?
+10
-3
+7
В таких матчах закаляется характер!!!
Хоть тренер и испанец, но Байер сейчас по характеру самый немецкий из немцев!!!
Надеюсь будет все хорошо у аспиринок)))
+6
0
+6
Удаление как по мне странное
Фримпонг таким образом мог и до своей штрафной добежать, и упасть, это тоже
Красная ?…
+6
-1
+5
Ответ mancity111
Там они не были фаворитом финала все-таки
тут как будто будут
+3
0
+3
Вот что, оказывается, надо было показывать на ТВ Матч.
+3
0
+3
УЕФА конечно не очень хотели видеть такую выскочку на поздней стадии, Байер куда приятнее смотрится.
+4
-2
+2
Что вы такое?
Какой уже матч вытаскивают в концовке?
И при этом не скажешь, что Байера дико фартит, они играют лучше, атакуют, но порой реализация подводит, порой проблемы с последним пас, но они точно знают что делают.
Хаби, ты крут!!
+6
-4
+2
ВОТ ЭТО КАМБЭК
+2
-1
+1
Поздравляю Байер !
+3
-2
+1
Байер будто не с этой планеты. Такой камбэк выдали. Алонсо аплодирую стоя 👏🏻👏🏻👏🏻
+2
-1
+1
Ответ mantihor_e
После такого камбэка Алонсо точно в Ливерпуль надо
Но назло Тейлор соперникам Ливерпуля не покажет красную)
+4
-3
+1
ЗМ Гримальдо!
+1
0
+1
Ответ Hi Hi
ну, фиаско в 2002 когда они слили 3 трофея за неделю все таки этим сезоном не откупить, там ЛЧ а тут ЛЕ
Там они не были фаворитом финала все-таки
+1
0
+1
Ответ Ольга Сокорова
щас попадет на Ливерпуль и усё 😁
Такой матч должен быть только в финале)
+1
0
+1
Ответ xion76
Эту машину не остановить! Браво Алонсо.
щас попадет на Ливерпуль и усё 😁
+3
-2
+1
Ответ Злой Руся
Сенсации не случилось !)) Карабах , мое уважение. Крутая команда 💪
Сенсация этого сезона - Байер
+7
-6
+1
Ответ Tolik_Sharsheev
В таких матчах закаляется характер!!! Хоть тренер и испанец, но Байер сейчас по характеру самый немецкий из немцев!!! Надеюсь будет все хорошо у аспиринок)))
Не будет, в следующем сезоне всех раскупят
0
0
0
Ответ Serkan_Ballboy
Игрок, который не забил на последних секундах за Карабах сегодня уснет?)
А Янкович, который мог просто выбить мяч, но позволил Паласиосу подкатом начать голевую атаку?
+1
-1
0
Ответ Aleksey Yashin
Неверлузен
Комментарий удален пользователем
Ответ добрый грек
Судьба Леверкузену долги за все года в одном сезоне, оптом отдает.
ну, фиаско в 2002 когда они слили 3 трофея за неделю все таки этим сезоном не откупить, там ЛЧ а тут ЛЕ
+1
-1
0
Ответ Имя-Мне Легион
Держись, и в курсе нас держи)
нормально все?
0
0
0
Ответ ````REAL_MADRID````
Английская судья 🐐 ты , помог не опозориться им
Судья продажная (цэ)
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Тяжело сегодня быть болельщиком Карабаха.
Комментарий удален пользователем
Ответ Злой Руся
Сенсации не случилось !)) Карабах , мое уважение. Крутая команда 💪
Меняется, смотря с какой стороны)
+1
-1
0
Неверкузен теперь Неверлузен
0
0
0
Баер был в минуте от позора от 10 карабаховцев 2 гола получили.🤣 Повезло Баеру что Карабах в меньшинстве были. Так бы не отыгрались.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий