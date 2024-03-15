«Байер» не проигрывает 37 матчей – 32 победы и 5 ничьих. Поражений нет с мая

«Байер» продлил серию без поражений до 37 матчей.

Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Карабах» (3:2) в Лиге Европы, проигрывая 0:2 по ходу матча.

Леверкузенцы в последний раз проигрывали 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона. В текущем сезоне у них 32 победы и 5 ничьих.