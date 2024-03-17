«Палмейрас» разнес «Понте Прета» – 5:1! Sports показывал матч в прямом эфире с комментарием Бобкова и Синявского

Теги Палмейрас Понте Прета чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Палмейрас» разгромил «Понте Прета» (5:1) в 1/4 финала Лиги Паулиста.

Sports показывал матч в прямом эфире, игру комментировали Павел Бобков и Тимофей Синявский.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

Палмейрас – Понте Прета 5:1 (3:0, 2:1)
Дата проведения
17 марта, 00.00, «Arena Barueri»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Лопес, 2:0 – 19 Лопес, 3:0 – 38 Серкейра, 4:0 – 66 Пикерес, 5:0 – 70 Лопес, 5:1 – 90 Ренато.
ПалмейрасУэвертон, Майке, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес (Кайо Паулиста, 77), Зе Рафаэл (Габриэл Менино, 83), Рафаэл Вейга (Гильерме, 74), Морено, Лопес (Эстеван, 73), Эндрик (Рони, 73).
Понте ПретаРоша, Иносенсио, Жуниор (Фелипе, 46), Матеус, Кастро, Риссо, Элвис (Родригес, 46), Эмерсон Сантос (Фрага, 64), Рамон, Яго (Ренато, 64), Мариньо (Venicius, 86).
Предупреждения:
Яго (22), Матеус (25), Рамон (45), Рафаэл Вейга (47), Иносенсио (53), Луан (75), Габриэл Менино (88), Эстеван (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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