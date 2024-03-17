«Палмейрас» разнес «Понте Прета» – 5:1! Sports показывал матч в прямом эфире с комментарием Бобкова и Синявского
«Палмейрас» разгромил «Понте Прета» (5:1) в 1/4 финала Лиги Паулиста.
Sports показывал матч в прямом эфире, игру комментировали Павел Бобков и Тимофей Синявский.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
- Дата проведения
- 17 марта, 00.00, «Arena Barueri»
- Голы:
- 1:0 – 3 Лопес, 2:0 – 19 Лопес, 3:0 – 38 Серкейра, 4:0 – 66 Пикерес, 5:0 – 70 Лопес, 5:1 – 90 Ренато.
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Палмейрас –
Уэвертон, Майке, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес (Кайо Паулиста, 77), Зе Рафаэл (Габриэл Менино, 83), Рафаэл Вейга (Гильерме, 74), Морено, Лопес (Эстеван, 73), Эндрик (Рони, 73).
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Понте Прета –
Роша, Иносенсио, Жуниор (Фелипе, 46), Матеус, Кастро, Риссо, Элвис (Родригес, 46), Эмерсон Сантос (Фрага, 64), Рамон, Яго (Ренато, 64), Мариньо (Venicius, 86).
- Предупреждения:
- Яго (22), Матеус (25), Рамон (45), Рафаэл Вейга (47), Иносенсио (53), Луан (75), Габриэл Менино (88), Эстеван (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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