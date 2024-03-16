Булыкин о Промесе: «Спартаку» нужно помогать ему, пока нет окончательного вердикта. Пока он не считается таким преступником, чтобы клуб нес видимые потери»
Дмитрий Булыкин считает, что «Спартак» должен поддержать Квинси Промеса.
«По возможности надо помогать, но закон – это совсем другое, там юристы должны помогать. Пока нет окончательного вердикта, нужно помогать ему, все-таки он лидер команды, системообразующий футболист в «Спартаке». Сейчас ему нужна поддержка. Если будет печальный исход, то это будет ужасно как для него, так и для «Спартака».
Как будет все развиваться дальше, мы увидим, все зависит от решения суда. Если он не сможет продолжать, то в футбольном плане для «Спартака» точно будет потеря, но имиджевые потери будут не такими страшными, как если бы играл какой-нибудь криминал в команде. Пока он не считается таким преступником, чтобы «Спартак» нес какие-то видимые потери.
Очень жалко, что человек попал в такую ситуацию. Хороший футболист, принес много пользы «Спартаку» и принес бы еще, если бы не такая ситуация. Есть еще надежда на разрешение этой ситуации, но она очень и очень маленькая, поэтому будем до конца ждать, что все решат и что будет с ним. Конечно, хотелось бы, чтобы он играл в футбол.
Мы играли с ним, мы знакомы, встречаемся, разговариваем, общаемся. Я считаю, что закон превыше всего. И если есть доказательства, то это уже серьезно», – сказал Дмитрий Булыкин.
Ранее Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста.
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