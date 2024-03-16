Булыкин о Промесе: «Спартаку» нужно помогать ему, пока нет окончательного вердикта. Пока он не считается таким преступником, чтобы клуб нес видимые потери»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что «Спартак» должен поддержать Квинси Промеса.

«По возможности надо помогать, но закон – это совсем другое, там юристы должны помогать. Пока нет окончательного вердикта, нужно помогать ему, все-таки он лидер команды, системообразующий футболист в «Спартаке». Сейчас ему нужна поддержка. Если будет печальный исход, то это будет ужасно как для него, так и для «Спартака».

Как будет все развиваться дальше, мы увидим, все зависит от решения суда. Если он не сможет продолжать, то в футбольном плане для «Спартака» точно будет потеря, но имиджевые потери будут не такими страшными, как если бы играл какой-нибудь криминал в команде. Пока он не считается таким преступником, чтобы «Спартак» нес какие-то видимые потери.

Очень жалко, что человек попал в такую ситуацию. Хороший футболист, принес много пользы «Спартаку» и принес бы еще, если бы не такая ситуация. Есть еще надежда на разрешение этой ситуации, но она очень и очень маленькая, поэтому будем до конца ждать, что все решат и что будет с ним. Конечно, хотелось бы, чтобы он играл в футбол.

Мы играли с ним, мы знакомы, встречаемся, разговариваем, общаемся. Я считаю, что закон превыше всего. И если есть доказательства, то это уже серьезно», – сказал Дмитрий Булыкин.

Ранее Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста.

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44 комментария
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Всего лишь кокаиновый контрабандист... Отпустить и премию сто миллионов алых роз выдать. Срочно!
+25
-1
+24
Надо подать жалобу в Роснаркоконтроль.
+19
0
+19
Суд был, есть приговор, есть запрос о розыске и задержании Интерпола. Какой еще нужен окончательный вердикт?
+13
0
+13
Ответ Fatony
Всего лишь кокаиновый контрабандист... Отпустить и премию сто миллионов алых роз выдать. Срочно!
Такое ощущение, что в росфутболе вменяемых людей по пальцам одной руки можно пересчитать.
+12
0
+12
Записать трек в поддержку, если только
+6
0
+6
Ответ Михо
Суд был, есть приговор, есть запрос о розыске и задержании Интерпола. Какой еще нужен окончательный вердикт?
какой сверху скажут
+3
0
+3
Это интервью настолько тупое, что я просто вынужден предложить отправить Спартак в пердив!
+3
0
+3
Ответ theDoctor
Это интервью настолько тупое, что я просто вынужден предложить отправить Спартак в пердив!
Я вынужден с вами согласиться.
+2
0
+2
Ответ Otto Kretschmer
Надо подать жалобу в Роснаркоконтроль.
*Роснаркокартель
+2
0
+2
Ответ Fatony
А такое ведомство есть?
Конечно, точное название- Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.
+2
0
+2
Помогать кокаин возить?
+2
0
+2
Если за дело возьмется вся команда, то на года 2 сухарей сможет насушить. Весомая помощь будет.
+2
0
+2
Гатагов ему свой рэп посвятит
+2
0
+2
Спартак должен взять Промеса на поруки под личную ответственность. А когда апелляция провалится сеть в полном составе вместе с ним :)
+3
-1
+2
Ответ Otto Kretschmer
Надо подать жалобу в Роснаркоконтроль.
А такое ведомство есть?
+1
0
+1
Ответ Fatony
Всего лишь кокаиновый контрабандист... Отпустить и премию сто миллионов алых роз выдать. Срочно!
Тогда уж не роз, а маковых цветов.
+1
0
+1
вердикт же вроде есть, не?
+1
0
+1
Ну, если он Булыкиным не считается, тогда конечно.
+1
0
+1
Ответ Otto Kretschmer
Конечно, точное название- Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.
ФСКН упразднена в 2016
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С каких пор Промес кореш Булыкина ?
Рассказывает так будто с первого класса вместе
Ладно бы, по не осторожности сбил человека или самооборона, так нет же, умышленно участвовал в контрабанде тонны наркоты
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Ответ Stounsss
булыкин просто коврово лижет всех подряд. Конечно, наркоторговля и покушение на убийство ваще не считается ничем "таким".
вот чем заканчиваются поездки на мотике без шлема)
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Ответ balander09
С каких пор Промес кореш Булыкина ? Рассказывает так будто с первого класса вместе Ладно бы, по не осторожности сбил человека или самооборона, так нет же, умышленно участвовал в контрабанде тонны наркоты
Готов скостить ему три с половиной центнера?
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Ответ Катя СПб
И Абаскаль?
Конечно. И руководство клуба тоже :)
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Ответ Злодей Спб
Спартак должен взять Промеса на поруки под личную ответственность. А когда апелляция провалится сеть в полном составе вместе с ним :)
И Абаскаль?
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Ответ Max9999
какое то крайне запутанное заявление.
депутат
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Очень жалко, что человек попал в такую ситуацию (с). Жалко, конечно. Ни в чем ведь не виноват, чего прикопались-то...
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Ответ ОттоДракула
Такое ощущение, что в росфутболе вменяемых людей по пальцам одной руки можно пересчитать.
Брал бы шире-в российском спорте
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Ответ Чёрный тюльпан
Тогда уж не роз, а маковых цветов.
из Афганистана, в Чёрном тюльпане
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булыкин просто коврово лижет всех подряд. Конечно, наркоторговля и покушение на убийство ваще не считается ничем "таким".
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Ответ Катя СПб
Если за дело возьмется вся команда, то на года 2 сухарей сможет насушить. Весомая помощь будет.
Подпевок для рэп-треков можно побольше наделать. Если возьмется вся команда, то возгласов "Yo" и "в натуре" можно записать лет на 1,5+6 вперед.
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