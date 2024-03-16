Карпин о разговорах игроков сборной России перед выборами: «Про политику не слышал, а про соперников по матчам – да»

Игроки сборной России перед выборами президента не обсуждали политику.

Об этом заявил главный тренер национальной команды .

В субботу вся сборная посетила избирательный участок в Новогорске. Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта.

«Про политику я не слышал [от игроков], а именно про соперников [по товарищеским матчам] — да. Все между собой обсуждают, что интересно посмотреть и себя проверить на таком уровне.

Не должны были собираться в эти даты, а должны были собраться только в понедельник. Но так как тур отменили, то собрались уже с пятницы. Раз можно поучаствовать в выборах всем вместе, то использовали эту возможность», – сказал Карпин.