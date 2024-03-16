Карпин о разговорах игроков сборной России перед выборами: «Про политику не слышал, а про соперников по матчам – да»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Политика Матч ТВ Футбол

Игроки сборной России перед выборами президента не обсуждали политику.

Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В субботу вся сборная посетила избирательный участок в Новогорске. Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта.

«Про политику я не слышал [от игроков], а именно про соперников [по товарищеским матчам] — да. Все между собой обсуждают, что интересно посмотреть и себя проверить на таком уровне.

Не должны были собираться в эти даты, а должны были собраться только в понедельник. Но так как тур отменили, то собрались уже с пятницы. Раз можно поучаствовать в выборах всем вместе, то использовали эту возможность», – сказал Карпин.

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36 комментариев
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Политикой не интересуемся, просто агитируем проголосовать за путина.
+21
-4
+17
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Там в основном бабки и женщины среднего возраста были. Алешка: «ыыыы дети со спортса»

Еще и данные Памфиловой приводит. Гойда, что сказать!
+17
-1
+16
Ответ Recreated
Даже гадать не буду за кого они практически все проголосовали!
За Карпина))
+9
0
+9
Даванков кстати соратник владельца спортса)
+9
-1
+8
Даже гадать не буду за кого они практически все проголосовали!
+10
-3
+7
"а именно про соперников [по товарищеским матчам] — да. Все между собой обсуждают, что интересно посмотреть и себя проверить на таком уровне."

Ну да, там результат неочевиден, может случиться что угодно, обсудить интересно.
+3
0
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Как дела в Белгороде?
+9
-6
+3
Ответ Recreated
Даже гадать не буду за кого они практически все проголосовали!
Как будто их голос за кого бы то ни было что-то решит
+4
-3
+1
Ответ Красный чай
Даванков кстати соратник владельца спортса)
И чёт кстати никакой агитации нет)
Даже в принципе особо нет, пара баннеров в городах, какие-то жалкие дебаты которые никто не смотрел)
+1
0
+1
Ответ FilinMD
Комментарий удален модератором
А вы слушаете "иноагентов"❓ смотрите, могут бдительные граждане донести☝️
+1
0
+1
Ответ стоун
потому что это номинация "лучший документальный фильм", а не художественный
документальной в ней тоже не много только даты.
+2
-1
+1
Ответ Лига Мастеров
оскар фильму 20 дней в Мариуполе это чистая политика там художественной, ценности ноль. А сборная Сербии по уровню как наша где политика?
потому что это номинация "лучший документальный фильм", а не художественный
+3
-2
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было, матч с Сербией больше про политику, чем про спорт...
оскар фильму 20 дней в Мариуполе это чистая политика там художественной, ценности ноль. А сборная Сербии по уровню как наша где политика?
+8
-7
+1
У нас политикой вообще интересоваться не принято.
+1
0
+1
Смешно всегда слушать такие рассуждения! Люди всегда обсуждают насущные вопросы! Без политики никуда не деться с "этой подводной лодки"(Россия и царь)!
+1
0
+1
Оно, что в политике сейчас, что в играх сборной, выбора нет, какие разговоры, о чем ?)
+1
0
+1
Ответ Лига Мастеров
оскар фильму 20 дней в Мариуполе это чистая политика там художественной, ценности ноль. А сборная Сербии по уровню как наша где политика?
Конечно художественной ценности ноль, это же документалка.
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Комментарий удален модератором
Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово!
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Ответ Денис Давыдов
И чёт кстати никакой агитации нет) Даже в принципе особо нет, пара баннеров в городах, какие-то жалкие дебаты которые никто не смотрел)
Да и смысл, проценты уже расписаны
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Так нет политики, откуда разговоры возьмутся?
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Ответ Красный чай
Даванков кстати соратник владельца спортса)
Наш кандидат, от народа!
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Ответ Красный чай
Даванков кстати соратник владельца спортса)
Ну, и?
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Ответ Красный чай
Даванков кстати соратник владельца спортса)
Комментарий удален модератором
Ответ Максим Попов
Конечно не слышал, шестёрки, как приказали так и проголосовали
при чём тут единогласные голосования в ЕС????
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Ответ Лига Мастеров
документальной в ней тоже не много только даты.
то есть ты его уже посмотрел, где показывают?
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Теперь понятно, почему тур отменили --нужна была картинка голосующей сборной...
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им, что, - делать нечего как языком чесать....чеши не чеши - результат один и он уже известен....это не предстоящий футбол...
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А что, в стране есть какая-та политическая жизнь? А обсуждать репрессии, беззаконие и бесконечную ложь пропаганды скучно.
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Ответ qiqe
при чём тут единогласные голосования в ЕС????
В ес свобода,а у нас фюрер
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