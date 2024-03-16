Вильям Галлас: «Аршавин был талантлив, но у него не получилось великой карьеры. АПЛ – сложная лига, нужно показывать себя даже на тренировке, а он был немного ленив. Его футбол заточен на игру раз в неделю»

Вильям Галлас поделился мнением об Андрее Аршавине в «Арсенале».

– Первые 6 месяцев казалось, что Аршавин на голову выше многих игроков , что он был настолько хорош. Вы согласны с этим?

– Да.

– Тогда прочему, на ваш взгляд, его карьера на топ-уровне была такой недолгой?

– Для него это было too much («слишком много» – Sports). Ему было слишком сложно.

– Быть стабильным и поддерживать дисциплину?

– Да, стабильным для того, чтобы оставаться на таком высоком уровне. Ты должен быть сильным.

– Ментально?

– Да. Я не думаю, что он был достаточно силен в этом компоненте. Аршавин был правда талантлив, но у него не получилось великой карьеры.

АПЛ – очень сложная лига. Речь даже не про то, что там много игр, а [про то,] что нужно отдавать себя на тренировках каждый день.

Ты должен показывать себя даже на тренировке, а был немного ленив. Я видел, что его футбол заточен на игру раз в неделю, и в первые 6 месяцев это даже работало. Но в долгую это невозможно.

Помню одну тренировку, когда мы все усердно работали, а он отдыхал. Однажды он мне даже сказал: « , успокойся». Я ответил: «Почему? Нам надо выигрывать». Но он этого не понимал. Очень, очень жаль, ведь он мог пойти очень далеко, – сказал экс-игрок « » и сборной Франции.