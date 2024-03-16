Вильям Галлас: «Аршавин был талантлив, но у него не получилось великой карьеры. АПЛ – сложная лига, нужно показывать себя даже на тренировке, а он был немного ленив. Его футбол заточен на игру раз в неделю»
Вильям Галлас поделился мнением об Андрее Аршавине в «Арсенале».
– Первые 6 месяцев казалось, что Аршавин на голову выше многих игроков АПЛ, что он был настолько хорош. Вы согласны с этим?
– Да.
– Тогда прочему, на ваш взгляд, его карьера на топ-уровне была такой недолгой?
– Для него это было too much («слишком много» – Sports). Ему было слишком сложно.
– Быть стабильным и поддерживать дисциплину?
– Да, стабильным для того, чтобы оставаться на таком высоком уровне. Ты должен быть сильным.
– Ментально?
– Да. Я не думаю, что он был достаточно силен в этом компоненте. Аршавин был правда талантлив, но у него не получилось великой карьеры.
АПЛ – очень сложная лига. Речь даже не про то, что там много игр, а [про то,] что нужно отдавать себя на тренировках каждый день.
Ты должен показывать себя даже на тренировке, а Аршавин был немного ленив. Я видел, что его футбол заточен на игру раз в неделю, и в первые 6 месяцев это даже работало. Но в долгую это невозможно.
Помню одну тренировку, когда мы все усердно работали, а он отдыхал. Однажды он мне даже сказал: «Вильям, успокойся». Я ответил: «Почему? Нам надо выигрывать». Но он этого не понимал. Очень, очень жаль, ведь он мог пойти очень далеко, – сказал экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции.
Если бы сложилось как-то иначе, уехал бы в более молодом возрасте и куда-нибудь в Испанию, то, уверен, он проявил бы себя еще более ярко.
Хави, Иньеста, Бускетс в полузащите. В атаке вообще молчу. Катал бы он на банке с выходами на замену. И в кубке)
Или это не показатель "влияния на игру всей команды"? Какие успехи Аршавина в этом направлении?
"— Лучший футболист в истории России?
— Аршавин."
Хотя как минимум у Аленичева, Мостового и Карпина карьера была более успешная. А Аршавин - это что-то типа Шалимова в плане карьеры.