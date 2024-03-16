Вильям Галлас: «Аршавин был талантлив, но у него не получилось великой карьеры. АПЛ – сложная лига, нужно показывать себя даже на тренировке, а он был немного ленив. Его футбол заточен на игру раз в неделю»

Теги Андрей Аршавин Вильям Галлас премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Вильям Галлас поделился мнением об Андрее Аршавине в «Арсенале».

– Первые 6 месяцев казалось, что Аршавин на голову выше многих игроков АПЛ, что он был настолько хорош. Вы согласны с этим?

– Да.

– Тогда прочему, на ваш взгляд, его карьера на топ-уровне была такой недолгой?

– Для него это было too much («слишком много» – Sports). Ему было слишком сложно. 

– Быть стабильным и поддерживать дисциплину?

– Да, стабильным для того, чтобы оставаться на таком высоком уровне. Ты должен быть сильным. 

– Ментально?

– Да. Я не думаю, что он был достаточно силен в этом компоненте. Аршавин был правда талантлив, но у него не получилось великой карьеры.  

АПЛ – очень сложная лига. Речь даже не про то, что там много игр, а [про то,] что нужно отдавать себя на тренировках каждый день. 

Ты должен показывать себя даже на тренировке, а Аршавин был немного ленив. Я видел, что его футбол заточен на игру раз в неделю, и в первые 6 месяцев это даже работало. Но в долгую это невозможно. 

Помню одну тренировку, когда мы все усердно работали, а он отдыхал. Однажды он мне даже сказал: «Вильям, успокойся». Я ответил: «Почему? Нам надо выигрывать». Но он этого не понимал. Очень, очень жаль, ведь он мог пойти очень далеко, – сказал экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды он мне даже сказал: «Вильям, успокойся. Твои ожидания, это твои проблемы»
+54
-4
+50
У нас весь футбол на недельный цикл заточен
+32
-3
+29
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Шевченко
+32
-4
+28
Беда Андрея в том, что поехал за границу он уже ближе к 30. И поехал не куда-нибудь, а в АПЛ, где самые большие нагрузки. А атлетом он никогда не был.
Если бы сложилось как-то иначе, уехал бы в более молодом возрасте и куда-нибудь в Испанию, то, уверен, он проявил бы себя еще более ярко.
+12
0
+12
Верно подмечено, в конце карьеры в Арсенале конкретно в обороне недорабатывал, да и атаке от мяча скорее пытался избавиться, трудолюбия не хватало, смотрелось не очень
+12
0
+12
Ответ mistr
У нас весь футбол на недельный цикл заточен
Только Вадим Евсеев знает, на что в России заточен футбол ;) "У нас футбол для голов, что ли?" (С)
+10
-2
+8
Точно подмечено
+9
-3
+6
За Аршавина конечно немного обидно. Мог далеко пойти. Но в АПЛ на одном таланте долго не продержишься, пахать надо адово.
+4
0
+4
У Шавы в принципе не хватало физухи и никакие тренировки не могли это изменить. Не надо было переходить в самый бегующий чемпионат, в Испании ему было бы гораздо комфортнее.
+5
-1
+4
Ответ ML26
Ну и приехал он не молодым пареньком. Свою лучшую форму он как раз уместил в эти 1,5-2 года, а потом пошел спад. Он мог бы продолжать играть где-нибудь в Европе в команде попроще, но ему это не нужно было
Не, праймовый Аршавин это 2006-2009. В Англии уже его закат был.
+5
-1
+4
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Андрей Шевченко, не?!
+8
-5
+3
Ответ Nikolay Stavrogin
Напрашивался конечно переход в Барселону, да и сам вроде хотел туда, но неадеквашки из рук-ва попросили взамен Месси 😁. 95% матчей чемпа катаешь на классе, готовишься к эль классико и лч. Возможно пик в Европе был бы не 1,5 года, а хотя бы 3)
С таким отношением к делу он в той Барселоне еще бы меньше продержался.

Хави, Иньеста, Бускетс в полузащите. В атаке вообще молчу. Катал бы он на банке с выходами на замену. И в кубке)
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Мхитарян в Дортмунде куда больше влиял
+3
-1
+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А кто его называет супер великим?
+5
-4
+1
Ответ evgshk
С таким отношением к делу он в той Барселоне еще бы меньше продержался. Хави, Иньеста, Бускетс в полузащите. В атаке вообще молчу. Катал бы он на банке с выходами на замену. И в кубке)
Причем тут отношение к делу? Физически человек не тянул таких лошадиных нагрузок, поэтому распределял силы.
+1
0
+1
Ответ Nikolay Stavrogin
Напрашивался конечно переход в Барселону, да и сам вроде хотел туда, но неадеквашки из рук-ва попросили взамен Месси 😁. 95% матчей чемпа катаешь на классе, готовишься к эль классико и лч. Возможно пик в Европе был бы не 1,5 года, а хотя бы 3)
В Барсу Пепа? Ахах)
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Точно подмечено
А мы с Вами и не знали ))
+1
0
+1
Ответ riverman1980
что показал Шевченко на Евро или ЧМ? ничего.
А кто, кроме Шевченко получал "Золотой мяч", играя за клуб одной из топ-лиг, в период, когда тот выигрывал Лигу чемпионов УЕФА?
Или это не показатель "влияния на игру всей команды"? Какие успехи Аршавина в этом направлении?
+1
0
+1
Ленивая Мурзилка
+2
-1
+1
Ответ Ashot Kafka
Мхитарян в Дортмунде куда больше влиял
Взял армянин ЛЧ?
0
0
0
Ответ sergey2022
Верно подмечено, в конце карьеры в Арсенале конкретно в обороне недорабатывал, да и атаке от мяча скорее пытался избавиться, трудолюбия не хватало, смотрелось не очень
Не так просто трудиться днем, когда тусовался ночью в клубе. Это всем знакомое состояние) И тут никакая любовь к труду не поможет.
0
0
0
Ответ seppblatter@mail.ru
Не так просто трудиться днем, когда тусовался ночью в клубе. Это всем знакомое состояние) И тут никакая любовь к труду не поможет.
))
0
0
0
Ответ Nikolay Stavrogin
Напрашивался конечно переход в Барселону, да и сам вроде хотел туда, но неадеквашки из рук-ва попросили взамен Месси 😁. 95% матчей чемпа катаешь на классе, готовишься к эль классико и лч. Возможно пик в Европе был бы не 1,5 года, а хотя бы 3)
То есть, в Арсенале нужны невероятные усилия по физической подготовке, а в Барселоне они вообще не нужны. При этом разница в классе в те года была на 0-5 примерно в пользу Барселоны. Так получается? Одни невероятно впахивали, а вторые тренировались как игроки медийной лиги раз в неделю, а все остальное время тусовались и играли в приставку. Может быть ваш Аршавин не было настолько крутым, чтобы в принципе играть даже за тот слабый Арсенал, который мыкался по четвертым местам? Павлюченко куда лучше себя проявлял в Англии. Но ни тот, ни другой, не были достойны игры в старте за свои клубы.
0
0
0
Ответ Svobodu Mne
А кто его называет супер великим?
Например, вот цитата Акинфеева:

"— Лучший футболист в истории России?
— Аршавин."

Хотя как минимум у Аленичева, Мостового и Карпина карьера была более успешная. А Аршавин - это что-то типа Шалимова в плане карьеры.
0
0
0
да он и сейчас нашел работу «не бей лежачего». Непонятно за что отвечающая должность в Зените и болтовня на Матч ТВ нечастая.
0
0
0
Я думаю у Шавы изначально не было желания сделать великую карьеру. Он просто кайфовал от игры
0
0
0
А ещё он картавит
0
0
0
Относится к большинству игроков российской школы... Хорошие ЗП и игра в полноги. Помню в 80х сборная играла товарняк с румынами, победили 3:0... Шавло не играл, но на матче был, после показывал свою новенькую 6ку. Молодежь, не бумер, ВАЗ 2106. Поэтому их поколение как могли костьми ложились, чтобы на Западе играть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий