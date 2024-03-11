Вильям Галлас: «Не подписав Роналду, «Челси» совершил ошибку. Криштиану привносит менталитет победителя»

Теги Криштиану Роналду Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Вильям Галлас считает, что «Челси» стоило пригласить Криштиану Роналду в 2022-м.

«Челси» совершил ошибку, не подписав Роналду. Он был доступен, и «Челси» для него стал бы хорошим вариантом.

Все знают, насколько важен Криштиану может быть в раздевалке. Он привносит менталитет победителя, и это могло бы пойти команде на пользу.

Со стороны «Челси» это была ошибка», – отметил бывший защитник «синих» в интервью Genting Casino.

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43 комментария
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Ответ Роман
Роналду хотя бы лигу в Серии А и Кубки брал. Твой пеший, играя с лучшими, просто провалился. Иначе сказать обосрался.
Юве с Роналду рухнул на 4-е место, а МЮ - на 6-е. Месси же в ПСЖ дважды стал чемпионом за два года. Так что обосрался вовсе не Лео, а другой футболист.
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В Юве и МЮ Роналду привнес что угодно, но только не менталитет победителя.
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Ответ Holy Diver
Отобрать пенку у Мбаппе, не забить и из-за этого вылететь от Реала - это не позор, ты прав.
На поле была драка между Месси и Мбаппе за право пробить пенальти или игроки решили между собой добровольно? И ПСЖ вылетел во многом из-за ошибки судьи, который не зафиксировал фол на Доннарумме.

А ник хорош, кстати.
Gotta get away
Holy diver, yeah
+8
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+7
Ответ Роман
Комментарий скрыт
С каких пор вылет от Баварии и Реала является позором? Это что, какие-то аутсайдеры?
+14
-7
+7
Ответ Роман
Всё так. Но плачут вечно ноющие: "любит Барселону", "любит Лионеля Месси".
Если ты приходишь в команду и "привносишь менталитет победителя", то ты должен вместе с командой выигрывать трофеи, да ?

МЮ и Аль-Наср с момента, как Роналду перешел к ним в клубы, выиграли 1 трофей на двоих за эти почти 4 сезона - что-то такой себе "менталитет победителя".
И то этот трофей - Кубок арабских чемпионов, где играют клубы только из арабских стран Африки и Азии.
+10
-4
+6
МЮ Сульшера: ну да, ну да
+10
-5
+5
Ответ Роман
Комментарий скрыт
18.12.2022. 🧯🧯🔥
+5
-1
+4
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
18.12.2022.🧯🧯🧯
+5
-1
+4
Ювентус, МЮ, Аль Наср не дадут соврать
+7
-3
+4
Ответ Мохнатый55
В Юве и МЮ Роналду привнес что угодно, но только не менталитет победителя.
Роналду хотя бы лигу в Серии А и Кубки брал. Твой пеший, играя с лучшими, просто провалился. Иначе сказать обосрался.
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О каком периоде Челси идёт речь?
Впрочем, при любом раскладе Роналду поступил правильно.
Челси не удалось подписать молодого Роналду и за это Кеньона не задержали в клубе.
Я думаю, что переход в МЮ в ежовые рукавицы Сэра Алекса помог стать молодому Роналду тем, кем он стал. Никакого духа у него ещё не было.
Стал бы он таким перейдя в Челси со свойственной команде тренерской чехарде - трудно сказать.
А второй приход прошедшим летом тоже ничего ни команде, ни Роналду ничего бы не дал хорошего. Дух был, а силёнок уже не было.
+5
-3
+2
Ответ andrey.elsukov25@gmail.com
Ну да, Месси же взяли, чтобы чемпионат Франции выиграть 🤡 «первый» за несколько десятилетий 🤡
Месси брали для ЛЧ, но этого не вышло, так как соперники оказались слишком сильны. Однако, ПСЖ не провалился в чемпионате, как Юве и МЮ.

А для чего ты в комментарий добавил свое фото?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Челси» совершил ошибку в 2022м. Он привносит менталитет победителя". Гениально. Так в сезоне 2020/21 Челси выиграл ЛЧ, а Ювентусу при наличии португальца за праздник считался четверьтфинал. Тогда можно про все клубы так сказать, что ошиблись, кроме МЮ, не подписавшие его)
видел ошибку и сдержался, чтоб не поправить)) спокойствие и равновесие
+3
-2
+1
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ювентус при Роналду отлетал в плей-офф ЛЧ от Аякса, Лиона и Порту. вот гранды так гранды))
+2
-1
+1
Я извиняюсь, новость о Великом Роналду, но почему тогда первые комменты оставляют фанатки Месси?
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Ошибки было две: во-первых, это вынуждение Абрамовича продать клуб, во-вторых, продать его Боули
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В Челси давно уже забыли про менталитет победителей.
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Комментарий удален пользователем
Тогда челси точно вылетел бы чемпионшип
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-7
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Ответ Мохнатый55
Юве с Роналду рухнул на 4-е место, а МЮ - на 6-е. Месси же в ПСЖ дважды стал чемпионом за два года. Так что обосрался вовсе не Лео, а другой футболист.
Комментарий удален модератором
Чтобы Челси стать топом и вернуться в ЛЧ нужны всего 2 человека это тренер с сильным характером и ЦФ который будет попадать по воротам. Все победы в АПЛ Челси были достигнуты при тренерах которых уважали и с нападающими которым не нужно было 100 моментов. Маур, Анчи, Конте тренеры со стержнем, как и Дрогба с Костой не тюфяки.
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Челси совершил ошибку, когда распродал всех футболистов и тренера с менталитетом победителя. А сейчас пожинает плоды, когда тренер с менталитетом ТТХ проигрывает в финале вышедшим детям Клоппа.
+2
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Ответ rusichi
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
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