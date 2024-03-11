Вильям Галлас: «Не подписав Роналду, «Челси» совершил ошибку. Криштиану привносит менталитет победителя»
Вильям Галлас считает, что «Челси» стоило пригласить Криштиану Роналду в 2022-м.
«Челси» совершил ошибку, не подписав Роналду. Он был доступен, и «Челси» для него стал бы хорошим вариантом.
Все знают, насколько важен Криштиану может быть в раздевалке. Он привносит менталитет победителя, и это могло бы пойти команде на пользу.
Со стороны «Челси» это была ошибка», – отметил бывший защитник «синих» в интервью Genting Casino.
А ник хорош, кстати.
Gotta get away
Holy diver, yeah
МЮ и Аль-Наср с момента, как Роналду перешел к ним в клубы, выиграли 1 трофей на двоих за эти почти 4 сезона - что-то такой себе "менталитет победителя".
И то этот трофей - Кубок арабских чемпионов, где играют клубы только из арабских стран Африки и Азии.
Впрочем, при любом раскладе Роналду поступил правильно.
Челси не удалось подписать молодого Роналду и за это Кеньона не задержали в клубе.
Я думаю, что переход в МЮ в ежовые рукавицы Сэра Алекса помог стать молодому Роналду тем, кем он стал. Никакого духа у него ещё не было.
Стал бы он таким перейдя в Челси со свойственной команде тренерской чехарде - трудно сказать.
А второй приход прошедшим летом тоже ничего ни команде, ни Роналду ничего бы не дал хорошего. Дух был, а силёнок уже не было.
А для чего ты в комментарий добавил свое фото?