Вильям Галлас: «Не подписав Роналду, «Челси» совершил ошибку. Криштиану привносит менталитет победителя»

Вильям Галлас считает, что «Челси» стоило пригласить Криштиану Роналду в 2022-м.

« » совершил ошибку, не подписав Роналду. Он был доступен, и «Челси» для него стал бы хорошим вариантом.

Все знают, насколько важен может быть в раздевалке. Он привносит менталитет победителя, и это могло бы пойти команде на пользу.

Со стороны «Челси» это была ошибка», – отметил бывший защитник «синих» в интервью Genting Casino.