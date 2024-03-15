Ренато Гойкович: «Зенит» – это «ПСЖ», лучшие деньги у него. В России есть деление – «Зенит», а потом все остальные»

Ренато Гойкович сравнил «Зенит» и «ПСЖ».

«Мне кажется, что в России есть деление на команды: есть « », а потом идут все остальные. Он на вершине айсберга.

По сути «Зенит» – это « », лучшие деньги России у него. И поэтому питерцы показывают лучший футбол в чемпионате», – заявил защитник « » .

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир , набрав 40 очков в 20 матчах. Клуб выиграл пять подряд титулов в чемпионате.