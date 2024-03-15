Ренато Гойкович: «Зенит» – это «ПСЖ», лучшие деньги у него. В России есть деление – «Зенит», а потом все остальные»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Оренбург Ренато Гойкович деньги Футбол

Ренато Гойкович сравнил «Зенит» и «ПСЖ».

«Мне кажется, что в России есть деление на команды: есть «Зенит», а потом идут все остальные. Он на вершине айсберга.

По сути «Зенит» – это «ПСЖ», лучшие деньги России у него. И поэтому питерцы показывают лучший футбол в чемпионате», – заявил защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах. Клуб выиграл пять подряд титулов в чемпионате.

46 комментариев
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Ренато попал.
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об этом ещё Достоевский писал.
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Ответ Алексей Мишин
Ренато попал.
Щас тут объяснят за Зенит питерские)) пардон, петербуржские.
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Трудно не согласиться.
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Ответ molot p
ну логично, в питере просто монетный двор находится
В современной России существуют два монетных двора – Московский (ММД) и Санкт-Петербургский (СПМД).
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Ответ Antonij
До 2000года Зенит вообще был середняком в России. А в СССР Зенит вообще часто прозябал в низших лигах, некоторые сезоны даже Динамо Спб было круче Зенита
Сразу видно лжеца. "Зенит" провел в высшей лиге Чемпионата СССР 49 из 54 сезонов, на 1 больше, чем ЦСКА и на 11 больше, чем "Локомотив". Больше сезонов в Высшей Лиге, чем "Зенит" провели лишь 5 клубов: "Спартак", "Динамо" из Москвы, Киева и Тбилиси и московское "Торпедо"
Сперва проверь, потом пиши.
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Гойко Митич:
- у американцев есть ружья, а у нас только луки, они на вершине, но мы не сдадимся!))
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а Круговой это Мбаппе...
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С одной стороны прав,а по сути нет.Кто не даёт другим клубам платить за хороших легионеров?Зачем покупать легионера если он играет на уровне наших или хуже.Зенит последние годы сделал хорошие приобретения,но и у них есть накладки.
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Только вот стоимость состава Зенита никогда и близко не превышала стоимость ближайших соперников настолько, как во Франции, Германии или Италии времён гегемонии Ювентуса. Максимум в 1.5 раза. Во Франции и Германии в 3 раза и более. Даже сейчас у ПСЖ без Месси, Неймара и прочих суперзвёзд состав на лярд по ТМ, у ближайшего по стоимости - Монако - 330 лямов.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Щас тут объяснят за Зенит питерские)) пардон, петербуржские.
Тогда уж, не пардон, а пардонте
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Ответ ShadyL
у других клубов бюджет заметно меньше не? особенно у ЦСКА, Спартак ещё ладно, вроде есть возможности
Вот именно в многих клубов такие же возможности как у Зенита.Только не видно ,что игроки отличные.
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Зенит уже не может покупать игроков за 40 мультов, потому как нет призовых за ЕК. А раньше мог.
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лучшие деньги России..
...
Где они?
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Всё дело в ложе, или в её отсутствии.
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Сейчас бакланы налетят.
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Прав конечно так и есть, по мерзости зенит и все остальные
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По первому абзацу стопудово
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Ответ Растиньяк
чемпионат одного клуба
Комментарий удален модератором
Ответ Растиньяк
чемпионат одного клуба
Клуб одного чемпионата
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Ответ Причёска Бэйла
Комментарий удален модератором
партак это парень твой?
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ну логично, в питере просто монетный двор находится
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Ответ Сергей Фетисов
С одной стороны прав,а по сути нет.Кто не даёт другим клубам платить за хороших легионеров?Зачем покупать легионера если он играет на уровне наших или хуже.Зенит последние годы сделал хорошие приобретения,но и у них есть накладки.
у других клубов бюджет заметно меньше не? особенно у ЦСКА, Спартак ещё ладно, вроде есть возможности
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Рената, как тебе не стыдно?!
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Ответ Сергей Фетисов
Вот именно в многих клубов такие же возможности как у Зенита.Только не видно ,что игроки отличные.
Ну давай, скажи что Спартак/ЦСКА/Динамо/Локо/любой другой клуб РПЛ может купить игрока за 40 лимонов)
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Ответ Сергей Фетисов
С одной стороны прав,а по сути нет.Кто не даёт другим клубам платить за хороших легионеров?Зачем покупать легионера если он играет на уровне наших или хуже.Зенит последние годы сделал хорошие приобретения,но и у них есть накладки.
ты понимаешь что игрока зарплатой заманивают, а не просто покупают? Что ему надо дать больше чем в Европе и чуть меньше чем у арабов?
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Ответ супермяч
Не говори. При таком бабле как у Зенита мариновать Круга до последнего на окладе 600к это жлобство
Хорошо что нищий ЦСКА подставил плечо
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И это нормально и максимально естественно. В каждой лиге есть команда с неограниченными возможностями. ПСЖ во Франции, бавария в Германии. Сити в Англии
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