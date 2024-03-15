Ренато Гойкович: «Зенит» – это «ПСЖ», лучшие деньги у него. В России есть деление – «Зенит», а потом все остальные»
Ренато Гойкович сравнил «Зенит» и «ПСЖ».
«Мне кажется, что в России есть деление на команды: есть «Зенит», а потом идут все остальные. Он на вершине айсберга.
По сути «Зенит» – это «ПСЖ», лучшие деньги России у него. И поэтому питерцы показывают лучший футбол в чемпионате», – заявил защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович.
На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах. Клуб выиграл пять подряд титулов в чемпионате.
Сперва проверь, потом пиши.
- у американцев есть ружья, а у нас только луки, они на вершине, но мы не сдадимся!))
...
Где они?