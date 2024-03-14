Шансы «Ман Сити» выиграть ЛЧ – 32,3%, «Реал» и «Арсенал» в топ-3, «Барса» – 7-я, «Атлетико» – последний (Opta)
Opta считает «Ман Сити» фаворитом Лиги чемпионов, за ним идут «Реал» и «Арсенал».
Суперкомпьютер Opta проанализировал шансы команд, вышедших в 1/4 финала Лиги чемпионов, на победу в турнире.
Исходя из полученных данных, фаворитом на победу является «Манчестер Сити», шансы английского клуба оцениваются в 32,30%.
За ним идут «Реал Мадрид» (16,87%) и «Арсенал» (13,09%).
Шансы на победу «ПСЖ» составляют 11,80%, замыкает пятерку «Бавария» (10,75%).
Победа дортмундской «Боруссии» оценивается в 5,62%, а «Барселоны» в 5,38%. Меньше всего шансов у «Атлетико», набравшего 4,19%.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.
все ясно
И да, матанализ вряд ли можно накурить.
Дортмунд однозначно аутсайдер в этой компании
Вчерашний Атлетико показал отличный футбол, и обыграл одну из самых сильных команд Европы на сегодня. И матрасники вдруг последние в этих раскладах, ну ну. Барса обыграла дохлый Наполи, а Арсенал вообще чудом прошёл Порту, и обе команды ставят выше. Дортмунд кстати крепчайший орешек этой ЛЧ, и никому просто с ними не будет. С нетерпением жду жеребьевки.
Что Арсенал всех порвет слышали и в прошлом сезоне, а на деле пшик. Вначале хоть одно что то выиграть бы. Даже Пеп тим не сразу выиграли АПЛ и ЛЧ.