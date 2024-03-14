Шансы «Ман Сити» выиграть ЛЧ – 32,3%, «Реал» и «Арсенал» в топ-3, «Барса» – 7-я, «Атлетико» – последний (Opta)

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Opta считает «Ман Сити» фаворитом Лиги чемпионов, за ним идут «Реал» и «Арсенал».

Суперкомпьютер Opta проанализировал шансы команд, вышедших в 1/4 финала Лиги чемпионов, на победу в турнире.

Исходя из полученных данных, фаворитом на победу является «Манчестер Сити», шансы английского клуба оцениваются в 32,30%.

За ним идут «Реал Мадрид» (16,87%) и «Арсенал» (13,09%).

Шансы на победу «ПСЖ» составляют 11,80%, замыкает пятерку «Бавария» (10,75%).

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается в 5,62%, а «Барселоны» в 5,38%. Меньше всего шансов у «Атлетико», набравшего 4,19%.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.

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81 комментарий
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У Боруссии шансов больше, чем у Атлетико?
все ясно
+70
-7
+63
Дортмунд должен быть последним. Домашний Атлетико - мощь, кто бы что не говорил
+39
-4
+35
Ответ madridist85
Арсенал????? Шутите? Порту кое как прошли. У Барсы шансов больше, чем у Арсенала. Что они там курят?
Ну так и Реал еле Лейпциг прошел, и если бы не ошибки арбитров немцы бы минимум допы зацепили бы. Арсенал по факту в лучшем состоянии чем Барса находится.

И да, матанализ вряд ли можно накурить.
+24
-4
+20
Вот после жребия шансы надо считать
+16
-3
+13
Ответ Roman
У Боруссии шансов больше, чем у Атлетико? все ясно
такие шансы,будто Холланд,Джуд и Геррейро всё ещё играют в Дортмунде)
+13
-3
+10
Бавария даже кризисная, за счёт класса исполнителей сильнее ПСЖ и Арсенала.
Дортмунд однозначно аутсайдер в этой компании
+17
-9
+8
Ответ Roman
У Боруссии шансов больше, чем у Атлетико? все ясно
У буков на Атлетико кооф 20, на Боруссию 26.
+7
-1
+6
Ответ Enchanter WIZZARD
Бавария даже кризисная, за счёт класса исполнителей сильнее ПСЖ и Арсенала. Дортмунд однозначно аутсайдер в этой компании
Арсенал на 1 месте в АПЛ и сыгранность лучше. Баварии поможет лишь везение и если 2-й матч будет дома
+7
-4
+3
Интересно посмотреть на коэффициенты завтра после жеребьёвки.
+4
-1
+3
Чересчур оптимистично для Сити, конечно... Надо прибавлять, в текущих кондициях будет сложно, 8ка лихая подобралась. В прошлом году с февраля как носорги сметали всех, а тут буксуют, особенно с топами.
+3
0
+3
А ржачно будет если Атлетико возьмёт!!!
+6
-3
+3
Ответ Тухель
Для Арсенала матч против МС будет ключевым, если победят Пеп тим, то по хорошему надо сливать ЛЧ. Не прям выставлять 2 состав, но сильно не рваться. Арсенал на данный момент не в том состояние, чтобы бороться и за АПЛ и за ЛЧ. А вот если ничья или поражение от МС, то я бы все силы бросил на ЛЧ. Не вижу ни одной прям мощной команды в этом сезоне в ЛЧ. Для Баварии, ПСЖ ЛЧ прям ключевой турник и других уже нет. Испанским грандам, Боруссии и МС придется тратить силы и в своём чемпионате. Для меня Арсенал будет фаворитом ЛЧ если потеряет очки против МС, как бы это странно не звучало, потому что тогда он будет среди тройки клубов которым свой чемпионат не мешает, но у Баварии в сезоне игры нет, а у ПСЖ нет ни игры и нет состава, там всё держится на гениальности Мбаппе, а гениальность даже супер пупер игрока это штука шаткое.
Арсенал как раз в том состоянии, чтобы за всё бороться. Лучший момент за лет 20
+5
-2
+3
финал Барса - Атлетико ))
+13
-11
+2
Ответ 10ztv
Арсенал на 1 месте в АПЛ и сыгранность лучше. Баварии поможет лишь везение и если 2-й матч будет дома
Сегодняшняя Бавария - контратакующая команда. Игра первым номером при Тухеле никакая. Кмк, здесь ей даже лучше попасть на атакающих фаворитов чем на Атлетико или Дортмунд, в таком стиле она любого здесь равновероятно пройдет
+2
0
+2
Все эти статистические расклады полная дичь. Исключение прошлый сезон, но и там фаворит должен был облажаться, спасибо Лукаку косому.
Вчерашний Атлетико показал отличный футбол, и обыграл одну из самых сильных команд Европы на сегодня. И матрасники вдруг последние в этих раскладах, ну ну. Барса обыграла дохлый Наполи, а Арсенал вообще чудом прошёл Порту, и обе команды ставят выше. Дортмунд кстати крепчайший орешек этой ЛЧ, и никому просто с ними не будет. С нетерпением жду жеребьевки.
+4
-2
+2
реал и сити явные фавориты. на третье место я бы поставил баварию
+5
-3
+2
Ответ 10ztv
Арсенал как раз в том состоянии, чтобы за всё бороться. Лучший момент за лет 20
Конечно конечно. Не было Арсенала 2007/2008, который большую часть чемпионата лидировал и играл божественно, но потом травмы и привет 3 место.
Что Арсенал всех порвет слышали и в прошлом сезоне, а на деле пшик. Вначале хоть одно что то выиграть бы. Даже Пеп тим не сразу выиграли АПЛ и ЛЧ.
+2
-1
+1
Ответ di Malkovich
Интересно посмотреть на коэффициенты завтра после жеребьёвки.
повысятся шансы у того - кому боруссию дадут
+2
-1
+1
Ответ Vikeif
Если не ошибаюсь, Сити уже лет 5 у букмекеров и аналитиков главный фаворит ЛЧ. Ну и по классике, Реал не стоит списывать со счетов.
реал второй, это считается что "списали"?
+1
0
+1
Ответ Нголо Щербатски
Комментарий скрыт
Они сейчас в топе команд Европы, не неси ахинею
+5
-4
+1
Ответ Алексей Краснов
У такого Атлетико будут наименьшие шансы на всех стадиях, но не удивлюсь, если его в финале увидим
У какого такого? Который доминатора итальянского из его зоны в концовке не выпускал?
+1
0
+1
Ответ madridist85
Я смотрю с точки зрения игры, а не мат анализа. Реал по сезону матерей. Арсенал с юнцами вряд-ли, что зацепит.
арсенал юнцы, первые в АПЛ, а барса то не юнцы а матерые волки ))) ага... пиши еще, аналитик мамкин
+2
-1
+1
Ответ 10ztv
Видели как они прошли атакующий байер. Против Сити и Арсенала - эта Бавария имеет мало шансов
Нуу, так рассуждая, видели мы и Сити с Астон Виллой, да и Арсенал два месяца назад нифига не блистал. Будем посмотреть :)
+3
-2
+1
Ответ DaniiI
Сегодняшняя Бавария - контратакующая команда. Игра первым номером при Тухеле никакая. Кмк, здесь ей даже лучше попасть на атакающих фаворитов чем на Атлетико или Дортмунд, в таком стиле она любого здесь равновероятно пройдет
Видели как они прошли атакующий байер. Против Сити и Арсенала - эта Бавария имеет мало шансов
+4
-3
+1
Ответ madridist85
Я смотрю с точки зрения игры, а не мат анализа. Реал по сезону матерей. Арсенал с юнцами вряд-ли, что зацепит.
Регулярно смотрю АПЛ последние несколько лет. Болею за Сити. Так вот, никогда еще не было боязно за матерый Сити, как вот сейчас перед игрой с Арсеналом. Арсенал - лучший и очень даже стабильный по сравнению с его недавними версиями
+1
0
+1
Ответ Enchanter WIZZARD
Бавария даже кризисная, за счёт класса исполнителей сильнее ПСЖ и Арсенала. Дортмунд однозначно аутсайдер в этой компании
Справедливости ради стоит отметить, что они и в своей группе смерти были аутсайдерами. Но вышли с первого места. Они умеют удивлять, при чем в обе стороны.
+1
0
+1
Ответ Родя Раскольников
Так ты определись, ты рассуждаешь с точки зрения игры или опыта игроков? Арсенал отлично играет, и на минуточку конкурирует на равных в чемпионате с двумя лучшими клубами мира последних лет 5-6. Типа то что показывают ПСЖ и Бавария в неконкурентных чемпионатах (а Бавария его еще и проигрывает) лучше игры Арсенала?
Тут все влияет. Играют хорошо, а как дело касается игр на вылет играет опыт. Недостаточно играть хорошо, надо быть психологически сильнее соперника. Сити с Реалом был лучше в 2021, а итог все знают.
+1
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+1
Ответ Ебздрогыч
Арсенал выше ПСЖ и Баварии? Довольно спорно, с учетом того с каким трудом они прошли Порту
Любой клуб против такого Порту играл бы тяжело, в том числе Интер прошлогодний, который дошел до финала обыграв Порту в 1/8 0-1
+3
-2
+1
Сити-Арсенал на любой стадии было бы любопытно...
+1
0
+1
Арсенал выше ПСЖ и Баварии? Довольно спорно, с учетом того с каким трудом они прошли Порту
+8
-7
+1
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