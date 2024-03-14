Шансы «Ман Сити» выиграть ЛЧ – 32,3%, «Реал» и «Арсенал» в топ-3, «Барса» – 7-я, «Атлетико» – последний (Opta)

Opta считает «Ман Сити» фаворитом Лиги чемпионов, за ним идут «Реал» и «Арсенал».

Суперкомпьютер Opta проанализировал шансы команд, вышедших в 1/4 финала Лиги чемпионов, на победу в турнире.

Исходя из полученных данных, фаворитом на победу является « », шансы английского клуба оцениваются в 32,30%.

За ним идут « » (16,87%) и « » (13,09%).

Шансы на победу «ПСЖ» составляют 11,80%, замыкает пятерку « » (10,75%).

Победа дортмундской « » оценивается в 5,62%, а «Барселоны» в 5,38%. Меньше всего шансов у «Атлетико», набравшего 4,19%.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.