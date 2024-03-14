Тюрам схватил Савича за пах – судья не показал карточки. Маркуса заменили через две минуты
Маркус Тюрам необычным образом нарушил правила в игре с «Атлетико».
На 100-й минуте матча Лиги чемпионов при вводе «Интером» мяча из-за боковой форвард миланцев схватил опекавшего его защитника мадридцев Стефана Савича за пах. Черногорец с криком упал на газон.
Главный судья Шимон Марчиняк зафиксировал фол, но никакой карточки французу не показал.
В следующей паузе Тюрам поговорил с Савичем – они посмеялись. Почти сразу после этого Маркус был заменен на Алексиса Санчеса.
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport
И сколько раз тебе нужно отвечать что в моменте с Кристиансеном небыло красной? Да там вообще судья свистнул офсайд Осимена а не нарушение.
Хотя не надо, во первых нету таких случаев, во вторых видно что ты сам понимаешь что нeбыло там удаления. Видно по тому что ты начал перечислять действия по которым Кристиансена реально бы удалили но он так не сделал, то есть "дать по яйцам или по лицу". Шах и мат. Свободен.