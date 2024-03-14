Тюрам схватил Савича за пах – судья не показал карточки. Маркуса заменили через две минуты

Маркус Тюрам необычным образом нарушил правила в игре с «Атлетико».

На 100-й минуте матча Лиги чемпионов при вводе « » мяча из-за боковой форвард миланцев схватил опекавшего его защитника мадридцев за пах. Черногорец с криком упал на газон.

Главный судья зафиксировал фол, но никакой карточки французу не показал.

В следующей паузе Тюрам поговорил с Савичем – они посмеялись. Почти сразу после этого Маркус был заменен на .

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport