Тюрам схватил Савича за пах – судья не показал карточки. Маркуса заменили через две минуты

Теги Интер Алексис Санчес Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Стефан Савич Шимон Марчиняк Маркус Тюрам Футбол

Маркус Тюрам необычным образом нарушил правила в игре с «Атлетико».

На 100-й минуте матча Лиги чемпионов при вводе «Интером» мяча из-за боковой форвард миланцев схватил опекавшего его защитника мадридцев Стефана Савича за пах. Черногорец с криком упал на газон.

Главный судья Шимон Марчиняк зафиксировал фол, но никакой карточки французу не показал.

В следующей паузе Тюрам поговорил с Савичем – они посмеялись. Почти сразу после этого Маркус был заменен на Алексиса Санчеса.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport

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42 комментария
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Заменили, пока резервные арбитры искали запасной HDMI-кабель для ВАРа? Иначе почему это не удаления, я не понимаю
+104
-4
+100
Тюрам довольный, Савич вроде тоже, кул стори!
+64
-2
+62
Ответ Ashnoet
Заменили, пока резервные арбитры искали запасной HDMI-кабель для ВАРа? Иначе почему это не удаления, я не понимаю
Потому что нашли только VGA кабель )
+41
-4
+37
Ответ Армейский Топор
Тюрам довольный, Савич вроде тоже, кул стори!
Даже Лав Стори)
+30
0
+30
вот чем данный поступок лучше укуса Суареса? просто бред, чем занимается Вар
+33
-4
+29
Антонио "Соски В Тиски" Рюдигер, Маркус "Кукошки В Ладошке" Тюрам, Криштиану "Manus In Anus" Роналду))
+32
-11
+21
Ответ GibsonFlyingV
Антонио "Соски В Тиски" Рюдигер, Маркус "Кукошки В Ладошке" Тюрам, Криштиану "Manus In Anus" Роналду))
А еще Гонсало Хара с его пальцем
+14
-2
+12
Ответ Ashnoet
Заменили, пока резервные арбитры искали запасной HDMI-кабель для ВАРа? Иначе почему это не удаления, я не понимаю
Судья на варе гомосеком оказался)
+20
-9
+11
Винни Джонс: "Моё воспитание" )))
+6
0
+6
Подлость не осталась безнаказанной. Дальше идет Атлетико. Яйца отомщены.
+6
0
+6
Винни Джонс и Пол Гаскойн N лет спустя
+4
0
+4
Ответ JuVero
Тем, что того же Суареса за укус Кьеллини так же не удалили.
ВАР не было тогда
+2
0
+2
В рамках диагностики аномальных уплотнений. Дружеская помощь.
+3
-2
+1
Ответ фк кабинет
Вчера не дали красную Кристенсену, сегодня Тюраму. Вар реальность.
Интересно, сколько ещё раз ты должен написать про это чтоб перестало гореть?)
И сколько раз тебе нужно отвечать что в моменте с Кристиансеном небыло красной? Да там вообще судья свистнул офсайд Осимена а не нарушение.
+3
-2
+1
Ответ GibsonFlyingV
Антонио "Соски В Тиски" Рюдигер, Маркус "Кукошки В Ладошке" Тюрам, Криштиану "Manus In Anus" Роналду))
Луис "Кусарес" Суарес
+2
-1
+1
Ответ tolstiy
Самое логичное- фол на жёлтую, а их на варе не подсказывают. А так да, кк на ровном месте мог схлопотать...
Ну, такая провокация и неспортивное поведение, разве желтая? За пальцы меж ягодиц и укусы красные были. По мне, те же яйца, только в профиль))
+2
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Интересноо что скажет папа Тюрама по этому поводу?
+1
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Полудельфин кароч, ок. Так и запишем.
+1
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Судьи увлеклись просмотром и не успели удалить Тюрама до замены)
+1
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Ответ Ashnoet
Заменили, пока резервные арбитры искали запасной HDMI-кабель для ВАРа? Иначе почему это не удаления, я не понимаю
Перес проплатил
0
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0
Ответ Ashnoet
Заменили, пока резервные арбитры искали запасной HDMI-кабель для ВАРа? Иначе почему это не удаления, я не понимаю
Самое логичное- фол на жёлтую, а их на варе не подсказывают. А так да, кк на ровном месте мог схлопотать...
+1
-1
0
проверил на месте или нет 🤣
0
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Ответ Ashnoet
Заменили, пока резервные арбитры искали запасной HDMI-кабель для ВАРа? Иначе почему это не удаления, я не понимаю
Видимо нет трактовки такого нарушения 😁 ждём поправки
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Ответ Mr@k
Судья на варе гомосеком оказался)
искал кадр покрупнее
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Ответ Ashnoet
Заменили, пока резервные арбитры искали запасной HDMI-кабель для ВАРа? Иначе почему это не удаления, я не понимаю
А под какое ударение это подходит?)))
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Ответ Ashnoet
Заменили, пока резервные арбитры искали запасной HDMI-кабель для ВАРа? Иначе почему это не удаления, я не понимаю
Тюрам тоже искал кабель у Савича
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КамингАут от Тюрамчика )) но вообще это конечно не красная ) а дисквалификация Суареса за простой на эмоциях лёгкий укус на 4 месяца это вообще лютейший бред нашего сумасшедшего мира. Дисквы и красные в каждом матче надо было давать мерзким грязным Рамосу, Пепе , Марсело, Роналду. На всех 1500 симуляций и более 2000 грязных ударов спецом и исподтишка. И другим в реале, щас дело продолжают Вини и Рюдя, в каждом матче провокации, симуляции, кривляния, грязные удары.
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Ответ Ramin Mamedov
вот чем данный поступок лучше укуса Суареса? просто бред, чем занимается Вар
Тем что Суарес кусал не за пах
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Заменили от греха подальше. Буквально
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Ответ elkipalki
Поэтому Кристенсен мог дать хоть по яйцам, хоть по лицу. Оффсайд же был) откуда вы такие береттесь знатоки футьола?)
Хорошо знаток русского языка, приведи пример когда удаляли игрока который сфолил, но при этом за 3 секунды до этого свистнули офсайд.
Хотя не надо, во первых нету таких случаев, во вторых видно что ты сам понимаешь что нeбыло там удаления. Видно по тому что ты начал перечислять действия по которым Кристиансена реально бы удалили но он так не сделал, то есть "дать по яйцам или по лицу". Шах и мат. Свободен.
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