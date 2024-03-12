Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. ЦСКА примет «Ростов», «Зенит» завтра сыграет с «Динамо»

ЦСКА примет «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.

В среду « » сыграет дома с « ».

В четверг « » встретится на своем поле с « », « » – с «Балтикой».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч – 1:1.

Первый матч – 0:1.

Первый матч – 0:1.

Первый матч – 2:2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России