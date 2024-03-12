Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. ЦСКА примет «Ростов», «Зенит» завтра сыграет с «Динамо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Балтика Оренбург Футбол

ЦСКА примет «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.

В среду «Зенит» сыграет дома с «Динамо».

В четверг «Спартак» встретится на своем поле с «Оренбургом», «Локомотив» – с «Балтикой».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Ответные матчи

ЦСКА – Ростов
Дата проведения
12 марта, 20.15, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

Первый матч – 1:1.

Зенит – Динамо
Дата проведения
13 марта, 20.15, «Газпром Арена»
Онлайн матча

Первый матч – 0:1.

Спартак – Оренбург
Дата проведения
14 марта, 18.00, «Лукойл Арена»
Онлайн матча

Первый матч – 0:1.

Локомотив – Балтика
Дата проведения
14 марта, 18.00, «стадион Локомотив»
Онлайн матча

Первый матч – 2:2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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13 комментариев
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Обожаю ожидание матча!! самое прекрасное время!
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Вперёд, Зенит! будет мощная заруба!!!
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Ответ Давид Кочинян
Только защита Кубка сможет хоть как-то оправдать Федотова за слитый в очередной раз чемпионат. Удачи ЦСКА в тяжелом матче с «Ростовом»! 🔴🔵
Да, сколько он таких нам сезонов слил, штук 6? Физрук ещё тот, конечно
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+1
Ответ Давид Кочинян
Только защита Кубка сможет хоть как-то оправдать Федотова за слитый в очередной раз чемпионат. Удачи ЦСКА в тяжелом матче с «Ростовом»! 🔴🔵
ЦСКА - удачи, вам - минус
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Ответ RSI
Потому что после матча радоваться уже нечему?)))
Потому что он прошёл ( лёгкая грусть (
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Супертяжелый матч, да еще в холоде.
Обе команды хотят компенсировать неудачный сезон...
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Вперед, ЦСКА!
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00:15 - время начала матча ЦСКА-Ростов по Новосибирску. Жаль. Не посмотрю.
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Ответ Давид Кочинян
Только защита Кубка сможет хоть как-то оправдать Федотова за слитый в очередной раз чемпионат. Удачи ЦСКА в тяжелом матче с «Ростовом»! 🔴🔵
Можно уточнить, что означает ваша фраза: Слитый в очередной раз? Особенно меня интересует слово: Очередной. Федотов работает второй сезон. В пролом сезоне ЦСКА занял 2-е место и выиграл Кубок, это называется слив?
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Ответ Din Korso
Обожаю ожидание матча!! самое прекрасное время!
Потому что после матча радоваться уже нечему?)))
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