Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. ЦСКА примет «Ростов», «Зенит» завтра сыграет с «Динамо»
ЦСКА примет «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.
В среду «Зенит» сыграет дома с «Динамо».
В четверг «Спартак» встретится на своем поле с «Оренбургом», «Локомотив» – с «Балтикой».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 12 марта, 20.15, «ВЭБ Арена»
Первый матч – 1:1.
- Дата проведения
- 13 марта, 20.15, «Газпром Арена»
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
- 14 марта, 18.00, «Лукойл Арена»
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
- 14 марта, 18.00, «стадион Локомотив»
Первый матч – 2:2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обе команды хотят компенсировать неудачный сезон...