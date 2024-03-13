Хави о проходе в 1/4 финала ЛЧ: «Барса» готова конкурировать в Европе. Мы получили много несправедливой критики и доминировали в игре с «Наполи»

Теги Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Хави заявил, что «Барселона» готова быть конкурентоспособной в еврокубках.

Каталонский клуб обыграл «Наполи» (4:2 по сумме двух игр) в 1/8 финала и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов .

«Я очень доволен. Мы сыграли отлично, провели цельный матч. Команда выложилась полностью. Мы доминировали во многих аспектах. Очень горжусь командой. 

Нам нужно было сделать шаг вперед – и именно это мы и сделали. Мы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов спустя четыре года. Пришло время насладиться.

Мы получили много несправедливой критики. Сегодня было показано, что команда готова конкурировать в Европе.

«Барселона» играла очень хорошо с мячом и без него. Мы совершили достаточно отборов мяча, не допускали быстрых переходов в атаку от соперника и сыграли отлично.

Думаю, болельщикам понравилось», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

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51 комментарий
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Ориоль Ромеу... Видели реакцию Хави на его обрез? Мне кажется, до конца сезона мы его на поле уже не увидим
+38
-5
+33
Хави - хороший тренер, что бы ни говорили мамкины эксперты с диванов.
+32
-10
+22
Не, игра была крутая, но так уж сразу уже не надо. Наполи тоже огненно играл,на удивление, и вполне мог пропустить и больше,но так же мог и сравнять и не раз, эпизодами прям наседал конкретно)
+22
-4
+18
Ответ Миша
Ориоль Ромеу... Видели реакцию Хави на его обрез? Мне кажется, до конца сезона мы его на поле уже не увидим
Выкатил Хвиче так сочно, будто хинкал подал
+17
-1
+16
Ответ Madhamish
Посмотрел бы я на Хави, если бы Линдстрем без помех попал в пустой угол или мяч пришел не в крестовину. а ниже. Повезло, а так раскудахтался. Хотя Барселона играла действительно неплохо. В кои то веки. Но все равно команда сырая. Рафинья порет момент за моментом. Ромео вообще за гранью добра и зла. Чел просто не готов играть на таком уровне, на таких скоростях. Больной Наполи переламывал игру и Барселона еле устояла. Если бы Наполи не сдох где-то в середине второго тайма. то посмотрел бы я на Хави. Но физики Наполи не хватило. Сказалась тренерская чехарда. В общем, повезло и с соперником и с результатом. Нечего хвастаться. Хотя успехи есть. Но скромные. Хави, приземлись!
если бы.... У Барсы тоже моменты были
+12
-1
+11
Барселона заслуженно прошла Наполи. Но такто Наполи в этом сезоне в явном кризисе, и победа над ними отнюдь не показывает, что все в порядке с игрой. В сл раунде скорее всего соперник посерьёзнее будет.
+5
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+5
Хави умница угадал с заменами сегодня наконец то

Все молодцы,так держать ждём когда поправится Френки и педри и смотрим жеребьевочку 🔥💪🏻
+8
-5
+3
Спасибо Хави за выход в 1/4 👏 Болельщики клуба уже соскучились по игре команды на подобной стадии, надеюсь Барса окажется конкурентоспособной в четвертьфинале
+5
-2
+3
Во многом спасают игру защитники, а атакующая линия просирает момент за моментом, то ли у них развитый эгоизм, то ли держат обиду друг на друга
+1
0
+1
Ответ zaebarca
Хави - хороший тренер, что бы ни говорили мамкины эксперты с диванов.
Ну и да, давайте играть против Баварии
+1
0
+1
Ответ Геннадий Тимченко
Если в 1/4 соперником не будет Реал, МС или Бавария, то вполне могут продвинуться и дальше ☝️
Мю? Ювентус и Челси как, нормально?
+3
-2
+1
Ответ fcb812
Хави умница угадал с заменами сегодня наконец то Все молодцы,так держать ждём когда поправится Френки и педри и смотрим жеребьевочку 🔥💪🏻
Ромеу чудом не привёз, слишком медлителен с мячом
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Ответ Гуру Ёптыть
Вдруг пришла мысль, что Барсе нужен сумасшедший тренер, типа Пэпа, Моуриньо, Артеты, на ум приходят только они, но не Хави. В идеале Моуриньо, они нужны друг-другу. Только такие психи могут вернуть успех. Посмотрите на взгляд Артеты в матче с Порту, очевидно сумасшедший, при этом успешен, доминирует.
Но Хави справился. Сумел настроить команду без лидеров. И Наполи не аутсайдер какой-то.
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Игрок Барсы Маккели MVP матча
За то, что не удалил Кристенсена после свистка на офсайд?
+3
-3
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Ответ Алан Кесаев
Барселона заслуженно прошла Наполи. Но такто Наполи в этом сезоне в явном кризисе, и победа над ними отнюдь не показывает, что все в порядке с игрой. В сл раунде скорее всего соперник посерьёзнее будет.
в следующем раунде Барса закончит
+3
-3
0
Ответ Provocadeur07
Если это будет кто-то не из пары Боруссия / ПСВ — то Барсе крышка. Надеюсь на Реал, хоть бы Реалу досталась Барса, Вини на чиле все сделает)
ахахахах, закройся
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Ответ Авторитетное мнение.
ахахахах, закройся
Забыл про Вини?)
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Ответ Евсей Пролеткин
если бы.... У Барсы тоже моменты были
Во втором тайме из таких, хороших, можно припомнить удар Рафиньи в упор после отката Канселу (безобразно, кстати, исполненный) и крученый удар Ямала в дальний, что по опасности даже не сравнить с ударом в пустой угол без помех или ударом Кварацхелии по центру ворот без помех с отката Ромеу. Барселона победила не по игровому преимуществу, а по фарту. Игра была открытой в обе стороны и результат мог быть любой.
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Ответ Madhamish
Посмотрел бы я на Хави, если бы Линдстрем без помех попал в пустой угол или мяч пришел не в крестовину. а ниже. Повезло, а так раскудахтался. Хотя Барселона играла действительно неплохо. В кои то веки. Но все равно команда сырая. Рафинья порет момент за моментом. Ромео вообще за гранью добра и зла. Чел просто не готов играть на таком уровне, на таких скоростях. Больной Наполи переламывал игру и Барселона еле устояла. Если бы Наполи не сдох где-то в середине второго тайма. то посмотрел бы я на Хави. Но физики Наполи не хватило. Сказалась тренерская чехарда. В общем, повезло и с соперником и с результатом. Нечего хвастаться. Хотя успехи есть. Но скромные. Хави, приземлись!
всё верно, но это<<Если бы>> работает в обе стороны.да если бы Линдстрем забил,но таких моментов у Барсы было 3-4 раза больше.Если бы Наполи не сдох физически,тоже могли бы возникнуть проблемы, но вед и у Барселоны чуть не главная проблема в этом сезоне,это физика,об этом только ленивый не говорит P.S.Эрнандеса не защищаю, в любви и симпатии к Хави тренеру, меня трудно заподозрить
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Ответ Евсей Пролеткин
Комментарий удален пользователем
Евсей, гол ты конечно Уэльсу хороший забил, но писать грамотно так и не научился
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Ответ marshalericsson1357
Не знаю, что Чави любит больше, футбол или пафосные речи.....
Прочитай речь, а не заголовок. Он вообще ничего пафосного не сказал, это просто обычное интервью после победы. Но конечно же надо набросить
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Ответ Геннадий Тимченко
Если в 1/4 соперником не будет Реал, МС или Бавария, то вполне могут продвинуться и дальше ☝️
Я, конечно, извиняюсь, но когда МЮ вышел в 1/4 ЛЧ ?)
+1
-1
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Ответ Миша
Ориоль Ромеу... Видели реакцию Хави на его обрез? Мне кажется, до конца сезона мы его на поле уже не увидим
В матче была куча таких обрезов от многих игроков.
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Ответ Миша
Ориоль Ромеу... Видели реакцию Хави на его обрез? Мне кажется, до конца сезона мы его на поле уже не увидим
увидим, потому что вся полузащита итак в лазарете
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Ответ Миша
Ориоль Ромеу... Видели реакцию Хави на его обрез? Мне кажется, до конца сезона мы его на поле уже не увидим
В шоке что он до сих пор выходит, ещё и в таком матче
0
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0
Вдруг пришла мысль, что Барсе нужен сумасшедший тренер, типа Пэпа, Моуриньо, Артеты, на ум приходят только они, но не Хави. В идеале Моуриньо, они нужны друг-другу. Только такие психи могут вернуть успех. Посмотрите на взгляд Артеты в матче с Порту, очевидно сумасшедший, при этом успешен, доминирует.
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Честь ЛаЛиги в порядке. Барса не подвела!
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Повезло, что от вратарской не забили и пенальти не дали
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Комментарий удален пользователем
Барселоне повезло выиграть при равной игре. Хави переоценивает итоги.

Поздравляю Барсу с выходом в 1/4
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