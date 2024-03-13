Хави о проходе в 1/4 финала ЛЧ: «Барса» готова конкурировать в Европе. Мы получили много несправедливой критики и доминировали в игре с «Наполи»

Хави заявил, что «Барселона» готова быть конкурентоспособной в еврокубках.

Каталонский клуб обыграл « » (4:2 по сумме двух игр) в 1/8 финала и прошел в четвертьфинал .

«Я очень доволен. Мы сыграли отлично, провели цельный матч. Команда выложилась полностью. Мы доминировали во многих аспектах. Очень горжусь командой.

Нам нужно было сделать шаг вперед – и именно это мы и сделали. Мы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов спустя четыре года. Пришло время насладиться.

Мы получили много несправедливой критики. Сегодня было показано, что команда готова конкурировать в Европе.

« » играла очень хорошо с мячом и без него. Мы совершили достаточно отборов мяча, не допускали быстрых переходов в атаку от соперника и сыграли отлично.

Думаю, болельщикам понравилось», – сказал главный тренер «Барселоны» .