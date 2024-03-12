Александр Мостовой: «Готов возглавить «Спартак», какие проблемы? Буду так же прыгать и скакать на бровке, обещаю – я в хорошей форме. В футбол играл, что-то понимаю в нем»
Александр Мостовой заявил, что готов возглавить «Спартак».
Ранее сообщалось, что руководство московского клуба планирует уволить Гильермо Абаскаля.
«Я готов возглавить клуб, какие проблемы-то? Вторым тренером, пятым и так далее.
Обещаю, буду так же прыгать и скакать на бровке, я в хорошей форме. В футбол я играл, что-то понимаю в нем», – сказал бывший игрок «Спартака».
«Спартак» ужасен во всем. Тактический приговор Абаскалю
Александр Мостовой: «Думаете, я не могу покричать с бровки за 1,5-2 млн в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то орут, бегают»
Назван главный критерий назначения в Спартак
А этот только балаболит,да чеканить мяч учит.