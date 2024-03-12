Александр Мостовой: «Готов возглавить «Спартак», какие проблемы? Буду так же прыгать и скакать на бровке, обещаю – я в хорошей форме. В футбол играл, что-то понимаю в нем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой ахахаха Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой заявил, что готов возглавить «Спартак».

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба планирует уволить Гильермо Абаскаля.

«Я готов возглавить клуб, какие проблемы-то? Вторым тренером, пятым и так далее.

Обещаю, буду так же прыгать и скакать на бровке, я в хорошей форме. В футбол я играл, что-то понимаю в нем», – сказал бывший игрок «Спартака».

«Спартак» ужасен во всем. Тактический приговор Абаскалю

Александр Мостовой: «Думаете, я не могу покричать с бровки за 1,5-2 млн в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то орут, бегают»

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96 комментариев
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Да назначьте вы уже Мостового!
+140
-4
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Будем надеяться, что звёзды сойдутся и это произойдёт 😂
+75
-3
+72
Ждем! на презентации думаю все знают, что он будет делать)
+53
-3
+50
"буду так же прыгать и скакать на бровке"

Назван главный критерий назначения в Спартак
+34
-3
+31
Ответ Блицын
Да назначьте вы уже Мостового!
Я вчера недоумевал, не находя Царя в списках претендентов. Какие-то Черчесовы, Карпины, Николичи...
+29
0
+29
Ответ sp.msk.86
Ждем! на презентации думаю все знают, что он будет делать)
Минимум сотню раз!
+26
-1
+25
Вот бы собрать в студии Бубнова, Мостового, Карпина и Шалимова. Эфир побил бы все рекорды
+21
-1
+20
Да когда же его назначат, чисто поугорать
+18
-1
+17
Ответ Aleksey Yashin
"буду так же прыгать и скакать на бровке" Назван главный критерий назначения в Спартак
Вместо хG после матча будут высчитывать, сколько Сашка наскакал и напрыгал)
+9
0
+9
Неплохо, неплохо.
+10
-1
+9
Ответ Demyan Grachev
рукой?)
Это же не Дзюба! Конечно же начеканит мяч ногами :)
+5
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+5
Если постоянно читать комментарии бывших профессиональных спортсменов, особенно футболистов, по тем или иным поводам, то реально можно согласиться с общепринятым мнением, что все они слегка туповаты.
+8
-4
+4
Ответ cricket777
Минимум сотню раз!
рукой?)
+5
-1
+4
Похоже, по мнению Мостового, умение чеканить мяч, является пропуском в любые сферы деятельности. Почему тогда не выставил свою кандидатуру на выборы президента. Не только любители футбола повеселились бы.
+3
0
+3
Тут статейка про "Интер". Там тренером Симоне Индзаги. Он был в тени ьрата,особых титулов игроком не снискал,как и славы. Однако не языком чесал,а учился. И в итоге вырос в тренерюгу.
А этот только балаболит,да чеканить мяч учит.
+2
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уверен, что результат точно хуже не будет!
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0
+2
Ну если Царь готов только «так же прыгать и скакать» то зачем он даже по приколу?
+2
0
+2
Ответ modano23
Если постоянно читать комментарии бывших профессиональных спортсменов, особенно футболистов, по тем или иным поводам, то реально можно согласиться с общепринятым мнением, что все они слегка туповаты.
Футболисты умнее хоккеистов.
+2
0
+2
Из культового клуба предлагает сделать цирковой манеж??? Совсем ахренели уже. Мостовой ноты путает. Куда эти ветераны смотрят? Почему позволяют?
+2
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Елена Воробей во времена Аншлага: "Ну возьмииииите меня!"
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Давно известно, что например тренер по плаванию может не уметь плавать...
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Mom, please!!!
+1
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#ДайтеСпартакМостовому
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Ответ Чукотский политпроект
Вот бы собрать в студии Бубнова, Мостового, Карпина и Шалимова. Эфир побил бы все рекорды
Что они будут делать?
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Ответ Блицын
Да назначьте вы уже Мостового!
Уж хотя бы в Спартак-2 могли позвать бы.
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Ответ Dinamik1
Вот бузова певица это нормально?А почему Мостовой не тренер.Пусть попробует.
Бузову вторым тренером.
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Саня ! А сколько раз ты чеканишь ? Понятно что больше чем рыжий ))) Но все же !
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Давайте на гос.услугах наберем 100тыс подписей для выдвижения царя на должность тренера спартака. Хоть что-то будет интересное
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Елена Воробей во времена Аншлага: "Ну возьмииииите меня!"
Чур меня! Ваганыч опять приснится!
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Этот цирк зародился при федуне и его пигалице. Превратили знаменитый FCSM в посмешеще. Фанатское движение тоже молчит. Кто-то методично хочет убить клуб
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