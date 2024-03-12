Эдвардс возвращается в «Ливерпуль» – он станет директором FSG по футбольным вопросам. Хьюз из «Борнмута» будет спортдиректором
Майкл Эдвардс возвращается в «Ливерпуль».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, Эдвардс договорился с FSG. Он вернется в «Ливерпуль» и станет важнейшей фигурой в строительстве нового проекта.
После изначального запроса, а также новой попытки убедить Эдвардса, которые были предприняты два месяца назад, «Ливерпулю» удалось договориться с менеджером. Также в руководство клуба войдет Ричард Хьюз, который десять лет работал в «Борнмуте». Он станет спортивным директором.
По данным The Athletic, Эдвардс займется всеми футбольными вопросами в FSG, то есть его роль будет связана не только с «Ливерпулем». Согласие Хьюза зависело от того, примет ли Эдвардс предложение «Ливерпуля».
Эдвардс уже работал в «Ливерпуле» и покинул клуб летом 2022 года.
А ведь ему на пару с Яном Грэмом принадлежит одна из лучших компаний в Англии, работающая в сфере спортивной аналитики (Ludonautics)!
А учитывая, что и берём спортдиром именно того специалиста, которого хотел Эдвардс и клуб - то просто великолепная!
ps. кстати, предварительно Эдвардс отказал МЮ и Челси
Видать не дал розовые очки надеть некоторым)