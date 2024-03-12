Эдвардс возвращается в «Ливерпуль» – он станет директором FSG по футбольным вопросам. Хьюз из «Борнмута» будет спортдиректором

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Борнмут Фабрицио Романо Футбол

Майкл Эдвардс возвращается в «Ливерпуль».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, Эдвардс договорился с FSG. Он вернется в «Ливерпуль» и станет важнейшей фигурой в строительстве нового проекта.

После изначального запроса, а также новой попытки убедить Эдвардса, которые были предприняты два месяца назад, «Ливерпулю» удалось договориться с менеджером. Также в руководство клуба войдет Ричард Хьюз, который десять лет работал в «Борнмуте». Он станет спортивным директором.

По данным The Athletic, Эдвардс займется всеми футбольными вопросами в FSG, то есть его роль будет связана не только с «Ливерпулем». Согласие Хьюза зависело от того, примет ли Эдвардс предложение «Ливерпуля».

Эдвардс уже работал в «Ливерпуле» и покинул клуб летом 2022 года.

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37 комментариев
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А вот и крутые новости подъехали 👍😎
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Теперь более чем уверен, что Ливерпуль не падёт после ухода Клоппа. Клубу есть на кого опереться.
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Отличная новость
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Ответ Red Line
Ну тренера ещё нет, и это всё кот в мешке, но позитивные сдвиги наблюдаются, это хорошо.
При таком человеке слабого тренера в Ливерпуле наврядли будет.
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Прекрасная новость, но Юргена всё равно не случится сразу заменить, личность маштаба Венгера и Фергюсона, опять страдать сто процентов
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Лучшая новость за последнее время
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Вот это новость
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Вот это просто отличная новость!
А ведь ему на пару с Яном Грэмом принадлежит одна из лучших компаний в Англии, работающая в сфере спортивной аналитики (Ludonautics)!

А учитывая, что и берём спортдиром именно того специалиста, которого хотел Эдвардс и клуб - то просто великолепная!

ps. кстати, предварительно Эдвардс отказал МЮ и Челси
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Нормально Борнмут за неделю лишился двух топ-функционеров. Спортдир ушел в Ньюкасл, а Хьюз которого видели ему на замену, уплыл в Ливерпуль
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Вот и пошли топ трансферы.
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Первые крутые трансферы! ждём продолжения
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Отличная новсть..Один из лучших менеджеров в Европе.
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Да это же круто! Какие классные ребята у них работают.
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Ответ Red Line
Ну тренера ещё нет, и это всё кот в мешке, но позитивные сдвиги наблюдаются, это хорошо.
Интересно, за что тебя заминусовали.
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Эдвардс один из творцов успеха Ливерпуля. Очень грамотный специалист.
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отлично
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очень позитивная новость, надеюсь не фейк! фундамент Клопп с Эдвардсом выстроили, а надстройки по их чертежам достроят... коммерческий эффект и сбалансированная трансферная политика дают такой супер бонус, что никакие финансовые фэйр-плей не страшны
+1
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+1
Ответ S H A R K
Теперь более чем уверен, что Ливерпуль не падёт после ухода Клоппа. Клубу есть на кого опереться.
Не думаю что Эдвардс заменит то что делает Клопп
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Нормуль уволился, а через время зовут обратно и предложили бОльшую должность и скорее всего бОльшую ЗП
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Ливерпуль 3.0 ?)
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Ответ S H A R K
Теперь более чем уверен, что Ливерпуль не падёт после ухода Клоппа. Клубу есть на кого опереться.
Ну тренера ещё нет, и это всё кот в мешке, но позитивные сдвиги наблюдаются, это хорошо.
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Ответ Дмитрий Воробьев
Интересно, за что тебя заминусовали.
Не знаю)
Видать не дал розовые очки надеть некоторым)
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Ответ Андрей Синельщиков
Так так так, то есть Хьюз из Борнмута придет, то есть номинально тренером может стать Ираола. Это было бы весьма любопытно глянуть, зная, какую игру он ставит.
Потенциально, да. Но Ираолы не было в шорт-листа ни одного из журналистов, даже близко, даже когда Хьюз в них фигурировал
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Ответ mantihor_e
Отличнейшая новость, тут отлично сработали FSG и Майк Гордон
точнее, Эдвардс выжал с них всё что хотел. Но это и неплохо, ибо теперь человек с такими качествами снова работает на наш клуб.
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Ответ Red Line
Ну тренера ещё нет, и это всё кот в мешке, но позитивные сдвиги наблюдаются, это хорошо.
В управлении после ухода Эдвардса было все так себе, все держалось на одном Клоппе, пожалуй. Сейчас есть шанс выстроить более прочный фундамент и тогда любому тренеру будет намного проще.
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Ответ Jade CAT Odessa
точнее, Эдвардс выжал с них всё что хотел. Но это и неплохо, ибо теперь человек с такими качествами снова работает на наш клуб.
ну просто спордиром он не хотел, плюс у него своя компания аналитическая, а Ливерпулю был нужен именно он, поэтому дали ему больше влияния на всю футбольную структуру. Теперь менее боязно за будущее клуба без Клоппа
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А теперь можно писать желтуху про тренера
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Очень хорошо
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Так так так, то есть Хьюз из Борнмута придет, то есть номинально тренером может стать Ираола. Это было бы весьма любопытно глянуть, зная, какую игру он ставит.
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Единственное опасение что это может сократить пул потенциальных кандидатов на тренерскую позицию. Эдвардс в свое время ушел из за большого влияния Клоппа на многие вопросы, если у потенциального тренера будут сильные амбиции иметь последнее слово в области подбора игроков и т.д. то может случится очередной конфликт
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