Эдвардс возвращается в «Ливерпуль» – он станет директором FSG по футбольным вопросам. Хьюз из «Борнмута» будет спортдиректором

Майкл Эдвардс возвращается в «Ливерпуль».

Как пишет журналист , Эдвардс договорился с FSG. Он вернется в « » и станет важнейшей фигурой в строительстве нового проекта.

После изначального запроса, а также новой попытки убедить Эдвардса, которые были предприняты два месяца назад, «Ливерпулю» удалось договориться с менеджером. Также в руководство клуба войдет Ричард Хьюз, который десять лет работал в « ». Он станет спортивным директором.

По данным The Athletic, Эдвардс займется всеми футбольными вопросами в FSG, то есть его роль будет связана не только с «Ливерпулем». Согласие Хьюза зависело от того, примет ли Эдвардс предложение «Ливерпуля».

Эдвардс уже работал в «Ливерпуле» и покинул клуб летом 2022 года.