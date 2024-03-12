Почеттино о том, что Мудрик не играет в старте «Челси»: «Вопрос больше к нему, чем ко мне. Нужно заслужить»

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино высказался о том, что Михаил Мудрик потерял место в старте «Челси».

Вчера вингер вышел на замену на 71-й минуте матча 28-го тура АПЛ между «Челси» и «Ньюкаслом» и забил победный гол на 76-й. Игра завершилась со счетом 3:2.

– Что должен сделать Мудрик, чтобы заслужить возможность провести серию матчей?

– Он забил очень хороший гол. Действительно очень хороший. Этого мы и ждем от игрока, который выходит со скамейки, – влияния.

Нужно конкурировать с разными игроками на позиции, где он может выходить, и заслужить место на поле. Это вопрос больше к нему, чем ко мне, – сказал Почеттино

В 2024-м Мудрик не выходил в старте «Челси» на матчи АПЛ. В прошлый раз он появился с первых минут в матче чемпионата в декабре – тогда «Челси» играл с «Кристал Пэлас» (2:1). В той игре Михаил забил гол.

В этом сезоне вингер сыграл 1252 минуты в 29 матчах за «Челси» во всех турнирах. У него шесть голов и две результативные передачи.

Полную статистику 23-летнего игрока сборной Украины можно найти здесь.

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18 комментариев
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к чему да ни к чему)
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Тренер лучше знает физическое состояние футболистов. В старте должны играть лучшие. Конкуренция.
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Не знаю насчёт Мудрика, но Стерлингу в старте делать нечего от слова совсем.
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ничего, если Стерлинг будет также жесточайше пороть моменты - Михайло-Михаил будет играть в старте
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Почеттино в Миротворец
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Мудро
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Ответ Тухель
Ну у Почеттино всегда были маленькие кахонес. Кейн после травмы в финале ЛЧ, вылизывание всем звездам ПСЖ, а сейчас Стерлинг же показывает божественную игру. Я не говорю что Мудрик обязан быть в старте, но можно рассмотреть другие варианты при которых Рахимки в старте не будет, но аргентинец сыкло и всегда им был.
Все еще дуешься, да? Или лучше в Баварии дела исправляй 😄
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Ответ NickN
Мудрику, конечно, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Задатки топ игрока у него есть. Другой вопрос - сумеет ли Поч полноценно раскрыть его?
у Поча времени до лета осталось, вряд ли успеет
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Ответ Ivan Ivanych
С чего это полено должно быть в старте? Да его вообще не должно быть в челси.
Кто и где должен быть - решает не Ванька не пойми из какой дыры, а те, кто за футболистов платит. Если владельцы Челси за Мудрика столько заплатили - значит он и должен быть в Челси. Очевиднее некуда...
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