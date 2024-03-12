Почеттино о том, что Мудрик не играет в старте «Челси»: «Вопрос больше к нему, чем ко мне. Нужно заслужить»

Маурисио Почеттино высказался о том, что Михаил Мудрик потерял место в старте «Челси».

Вчера вингер вышел на замену на 71-й минуте матча 28-го тура АПЛ между «Челси» и « » и забил победный гол на 76-й. Игра завершилась со счетом 3:2.

– Что должен сделать , чтобы заслужить возможность провести серию матчей?

– Он забил очень хороший гол. Действительно очень хороший. Этого мы и ждем от игрока, который выходит со скамейки, – влияния.

Нужно конкурировать с разными игроками на позиции, где он может выходить, и заслужить место на поле. Это вопрос больше к нему, чем ко мне, – сказал .

В 2024-м Мудрик не выходил в старте «Челси» на матчи . В прошлый раз он появился с первых минут в матче чемпионата в декабре – тогда «Челси» играл с «Кристал Пэлас» (2:1). В той игре Михаил забил гол.

В этом сезоне вингер сыграл 1252 минуты в 29 матчах за «Челси» во всех турнирах. У него шесть голов и две результативные передачи.

Полную статистику 23-летнего игрока сборной Украины можно найти здесь.

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