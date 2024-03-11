«Челси» – «Ньюкасл». 1:1 – Исак сравнял счет. Онлайн-трансляция
«Челси» принимает «Ньюкасл» в 28-м туре АПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 6-й минуте форвард «синих» Николас Джексон забил пяткой. На 43-й нападающий «сорок» Александер Исак сравнял счет.
- Дата проведения
- 11 марта, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Петрович, Гюсто, Чалоба, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Палмер, Кайседо, Стерлинг, Джексон.
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Ньюкасл –
Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок, Альмирон, Гордон (Мерфи, 36), Исак.
- Предупреждение:
- Стерлинг (39).
Поэтому я зато, чтобы новый тренер сейчас начинал работу, чем бессмысленно пинать эту аргентинскую хромую утку