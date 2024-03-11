«Челси» – «Ньюкасл». 1:1 – Исак сравнял счет. Онлайн-трансляция

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Николас Джексон онлайны Футбол

«Челси» принимает «Ньюкасл» в 28-м туре АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 6-й минуте форвард «синих» Николас Джексон забил пяткой. На 43-й нападающий «сорок» Александер Исак сравнял счет.

Челси – Ньюкасл 1:1 (перерыв)
Дата проведения
11 марта, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Джексон, 1:1 – 43 Исак.
ЧелсиПетрович, Гюсто, Чалоба, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Палмер, Кайседо, Стерлинг, Джексон.
НьюкаслДубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок, Альмирон, Гордон (Мерфи, 36), Исак.
Предупреждение:
Стерлинг (39).

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24 комментария
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Как-то слишком не верят в Ньюкасл сегодня все котировки. Искренне удивлен: они и с такими травмами очень даже хороши
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Кукурелья грубо играет, уже сколько раз фолил в итоге нанес травму Гордону
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Ответ onsigne
Сейчас ещё нормально. Вот в прошлом году голы месяца выбирали из матчей женской и молодежной команд.
Да, прошлый сезон каждый матч смотрел, тут через два-три получается. У меня аж депрессия началась тогда, хоть я просто импонирую команде больше всего, не представляю, какого преданным фанатам.
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Все по делу. Шальной гол Челси не должен вводить в заблуждение. Синие абсолютно беспомощны весь тайм во всех компонентах. Ощущение, что игроков набрали в соседнем пабе по объявлению. Жалкое зрелище
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Надеюсь сегодня ЧЕЛСИ победит,команда отдохнула,играем на своем поле,соперник примерно одного класса,когда если не сегодня?
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красиво
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Выход Челси из обороны в атаку как всегда уровень дно
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Офигеть забили гол. Пропустил 15 мин. Каждому году Челси удивляюсь 😁 вот это времена пошли…
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Если Челси продолжит играть пассивно, сороки забьют гол
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от днища в виде чалобы уже блевать тянет. верните сильву
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чалоба без пропущенного гола команде не позволит сыграть
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Челси надо выигрывать и подниматься уже как можно выше. Сезон уже потерян, но лицо надо сохранить!
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жаль офсайд. разобрался то здорово
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Да уже никто не будет играть в этом году нормально.Все в команде понимают, что Поч нежилец.Зачем напрягаться, если летом будет тренер и нужно по новой завоевывать место в составе? Будет игра плюс-минус как при Фрэнки.

Поэтому я зато, чтобы новый тренер сейчас начинал работу, чем бессмысленно пинать эту аргентинскую хромую утку
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Чалоба это мем
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Ответ AnMe
Офигеть забили гол. Пропустил 15 мин. Каждому году Челси удивляюсь 😁 вот это времена пошли…
Сейчас ещё нормально. Вот в прошлом году голы месяца выбирали из матчей женской и молодежной команд.
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Победы Челси!!!
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Ответ CFCheadhunter
Только он? Я смотрю на работу с мячом и только к Пальме нет претензий
Он на фоне любого вопиюще плох с мячом
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