Руководство «Спартака» провело переговоры с Ивичем в ноябре. С тренером «Краснодара» общались через его брата («Чемпионат»)
«Спартак» вел переговоры о назначении Владимира Ивича в ноябре.
По информации «Чемпионата», руководство красно-белых общалось с главным тренером «Краснодара» через его брата. «Спартак» давно рассматривал Ивича в числе кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.
Сообщалось, что отступные сербского специалиста в «Краснодаре» составляют 900 тысяч евро.
Очередной физрук шарлатан
спокойно банят аккаунты за любую критику Зенита, причем перманентно, зато schwein до сих пор живой =)
а в чем пурга то друг? что я написал не так? Вы Данни перекупили на пике за 30 лямов, Бухарова и Рондона выкупали у конкурентов, переманивали Дзюбу, раскупали Ростов. Стоит игроку неплохо себя проявить - на карандаш. Я не говорю что это плохо, это же бизнес.
Ты же сам написал про сороку и все что блестит. Я тебе ответил, что не болеле Зенита про это писать) Так в чем пурга? вопрос риторический.
PS: Емае, а еще говорят что спортс проспартаковский - сколько минусов накидали боты лазурного флагмана)
Конкуренты у мясных это ростов, ахмат и всякие факелы.
Что выиграл в своей жизни Ивич? Чемпионат по уровню типа белорусского? И всё на этом. Достижения закончились.
Кто там из балканцев выиграл АПЛ, чемпионаты Германии, Испании, Франции, Италии?
У всех, да. И только у Спартака падения сменяются только еще большими падениями, а ежесезонные антирекорды - новыми антирекордами.
А по поводу гегемонии зенита... Пока есть большие деньги- трудно будет их сдвинуть, как бы печально это не звучало.