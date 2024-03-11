Руководство «Спартака» провело переговоры с Ивичем в ноябре. С тренером «Краснодара» общались через его брата («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» вел переговоры о назначении Владимира Ивича в ноябре.

По информации «Чемпионата», руководство красно-белых общалось с главным тренером «Краснодара» через его брата. «Спартак» давно рассматривал Ивича в числе кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

Сообщалось, что отступные сербского специалиста в «Краснодаре» составляют 900 тысяч евро.

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44 комментария
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Спартак, как сорока. Ищет все что блестит... (с)
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Здесь должна быть обличающая речь про ослабление конкурента, но... Это же не Зенит, так что все в порядке.
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Ответ Mohnatiy
Надеюсь, даже попыток его сейчас забрать не будет. Совсем не по человечески получится.
Где ты видел человечность в большом бизнесе?
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Шило на мыло. Вон сейчас прекрасно видно как играет Краснодар Ивича после больших сборов - никак не играет.
Очередной физрук шарлатан
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Надеюсь, даже попыток его сейчас забрать не будет. Совсем не по человечески получится.
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Зачем он нам нужен?
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Помнится пару месяцев назад как тут хейтели зенит за выдергивание ахметова, но спатрак это другое, так???
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Ответ RUSfan SpartakOV
Да ты не волнуйся,Ивич нам не нужен,тем более после того как проиграл Ростову,у вас хоть Ивич,хоть кто-ничего не меняется...Наступают решающие матчи и Краснодар валится...
Ага, не то что Спартак. Те никогда никогда не ждут "решающих матчей"
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Ответ schwein
Здесь должна быть обличающая речь про ослабление конкурента, но... Это же не Зенит, так что все в порядке.
Для начала, нужны пруфы, что с ним вообще связывались, хотя, здесь же привыкли поливать и без них)
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Ответ arspurs9
Здесь должны быть факты, а не информация Чемпионата, но когда реальность интересовала швайни?)
Ой еще один болельщик Спартака, который внезапно перестал верить инсайдерам. Да что же ты будешь делать, озарение сегодня какое то на вас всех свалилось.
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Ответ Данко Лазович
не нес бы сектантскую пургу, может и минусов было бы поменьше. А так, ну живи с этим, в своем розовом миром протухших кореек))
на спортсе минусы ставят боты если ты не знал) ну не все конечно, но большую часть. Я с 2007 года наблюдаю за этим безобразием)
спокойно банят аккаунты за любую критику Зенита, причем перманентно, зато schwein до сих пор живой =)

а в чем пурга то друг? что я написал не так? Вы Данни перекупили на пике за 30 лямов, Бухарова и Рондона выкупали у конкурентов, переманивали Дзюбу, раскупали Ростов. Стоит игроку неплохо себя проявить - на карандаш. Я не говорю что это плохо, это же бизнес.
Ты же сам написал про сороку и все что блестит. Я тебе ответил, что не болеле Зенита про это писать) Так в чем пурга? вопрос риторический.
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Ответ Ксяоми Ноутов
Для начала, нужны пруфы, что с ним вообще связывались, хотя, здесь же привыкли поливать и без них)
А что, все резко перестали верить инсайдерам? Ничего себе.
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Ответ Mohnatiy
Надеюсь, даже попыток его сейчас забрать не будет. Совсем не по человечески получится.
По отношению Спартака к Краснодару? Смешно
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Ответ suka1989
Комментарий скрыт
кто понял, тот понял;))
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Это было бы очень не красиво.
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Советовались с Ивичем по поводу Черчесова?!
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Ответ Данко Лазович
раз ты такой умный, и в бизнесе шаришь, то к чему ты приводишь примеры зенита?))
ты прав, бизнес и Зенит - вещи разные) только админресурс и звонки откуда надо)

PS: Емае, а еще говорят что спортс проспартаковский - сколько минусов накидали боты лазурного флагмана)
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Ответ Max Zhomkov
Шило на мыло. Вон сейчас прекрасно видно как играет Краснодар Ивича после больших сборов - никак не играет. Очередной физрук шарлатан
С Рубином отлично играли, казанцы просто отскочили. Все вопросы к руководству, которое непонятно чем занималось зимой. Конкурентов и достойных сменщиков лидерам Сперцяну, Кордобе, Алонсо просто нет. Если кто-то из пары Сперцян-Кордоба пропускает матч, то у Краснодара уже проблемы с игрой.
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Ответ schwein
Здесь должна быть обличающая речь про ослабление конкурента, но... Это же не Зенит, так что все в порядке.
А какой тут конкурент?
Конкуренты у мясных это ростов, ахмат и всякие факелы.
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Ответ schwein
Здесь должна быть обличающая речь про ослабление конкурента, но... Это же не Зенит, так что все в порядке.
Спартак не конкурент командам первой тройки)
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Ответ igor.igorev
Ивич такой же физрук как и Абаскаль. Кто вообще решил, что в стране с населением в 2 раза меньше Московской области куча классных тренеров и футболистов? Таких как Ивич у нас во второй лиги каждый второй. Надувать щёки все умеют.
И сколько наших тренеров выигрывало чемпионату зарубежные как Ивич? Пальцев на одной руке хотя бы хватит?
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Отстаньте вы от Краснодара. Вон у вас есть лысенький на примете, его и берите. Тем более свой, спартаковец
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Ответ Мартинелли
И сколько наших тренеров выигрывало чемпионату зарубежные как Ивич? Пальцев на одной руке хотя бы хватит?
А зачем нашим тренером работать за еду за границей? У нас в России прилично платят.
Что выиграл в своей жизни Ивич? Чемпионат по уровню типа белорусского? И всё на этом. Достижения закончились.
Кто там из балканцев выиграл АПЛ, чемпионаты Германии, Испании, Франции, Италии?
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Ответ jwbmwbqvih
Где ты видел человечность в большом бизнесе?
где ты увидел бизнес в российском футболе?)
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Ответ RUSfan SpartakOV
Ну тут даже спорить бесполезно,при всех своих качелях и проблемах Спартак-это СПАРТАК.У всех есть и взлеты и падения...И любая серия заканчивается... Придёт время и гегемония Зенита закончится...Начнется другая,может и не Спартака,но другая...но такие гегемонии бывают ,как правило только у таких клубов-с историей,традициями,титулами,как Спартак,Динамо, ЦСКА...У Краснодара этого нет(при всём моём уважении), конечно возможно,что-то подобное ,но это скорее будут вспышки... Именно это не позволяет вам наконец то выиграть первый титул.Хотя я искренне желал,чтоб вы(если не кто-то ещё),прервали серию зенита,но как видно привычный Краснодар вернулся...🤦
"У всех есть и взлеты и падения"
У всех, да. И только у Спартака падения сменяются только еще большими падениями, а ежесезонные антирекорды - новыми антирекордами.
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Ответ Yura azarov
К слову... Я не фанат Краснодара, просто был бы за, если бы они выиграли чемпионат) Поэтому и не хочу чтобы дёргали Ивича. А по поводу гегемонии зенита... Пока есть большие деньги- трудно будет их сдвинуть, как бы печально это не звучало.
Всё до поры ,до времени...
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Ответ RUSfan SpartakOV
Ну тут даже спорить бесполезно,при всех своих качелях и проблемах Спартак-это СПАРТАК.У всех есть и взлеты и падения...И любая серия заканчивается... Придёт время и гегемония Зенита закончится...Начнется другая,может и не Спартака,но другая...но такие гегемонии бывают ,как правило только у таких клубов-с историей,традициями,титулами,как Спартак,Динамо, ЦСКА...У Краснодара этого нет(при всём моём уважении), конечно возможно,что-то подобное ,но это скорее будут вспышки... Именно это не позволяет вам наконец то выиграть первый титул.Хотя я искренне желал,чтоб вы(если не кто-то ещё),прервали серию зенита,но как видно привычный Краснодар вернулся...🤦
К слову... Я не фанат Краснодара, просто был бы за, если бы они выиграли чемпионат) Поэтому и не хочу чтобы дёргали Ивича.
А по поводу гегемонии зенита... Пока есть большие деньги- трудно будет их сдвинуть, как бы печально это не звучало.
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Ответ Yura azarov
Ага, не то что Спартак. Те никогда никогда не ждут "решающих матчей"
Ну тут даже спорить бесполезно,при всех своих качелях и проблемах Спартак-это СПАРТАК.У всех есть и взлеты и падения...И любая серия заканчивается... Придёт время и гегемония Зенита закончится...Начнется другая,может и не Спартака,но другая...но такие гегемонии бывают ,как правило только у таких клубов-с историей,традициями,титулами,как Спартак,Динамо, ЦСКА...У Краснодара этого нет(при всём моём уважении), конечно возможно,что-то подобное ,но это скорее будут вспышки... Именно это не позволяет вам наконец то выиграть первый титул.Хотя я искренне желал,чтоб вы(если не кто-то ещё),прервали серию зенита,но как видно привычный Краснодар вернулся...🤦
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До конца сезона Ивич никуда не уйдёт, очевидно же. Краснодар всё еще борется за чемпионство, и никто не занимается подобным самоубийством профрепутации.
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это спартак, брат!
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