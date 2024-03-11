Руководство «Спартака» провело переговоры с Ивичем в ноябре. С тренером «Краснодара» общались через его брата («Чемпионат»)

«Спартак» вел переговоры о назначении Владимира Ивича в ноябре.

По информации «Чемпионата», руководство красно-белых общалось с главным тренером « » через его брата. «Спартак» давно рассматривал в числе кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

Сообщалось, что отступные сербского специалиста в «Краснодаре» составляют 900 тысяч евро.

«Спартак» ужасен во всем. Ташуев по делу обыграл Абаскаля