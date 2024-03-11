Браим будет играть за Марокко, сборная Испании не проявила заинтересованности

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании Сборная Марокко по футболу натурализация Браим Диас Футбол

Браим Диас предпочел выступать за сборную Марокко.

Решение хавбека «Реала» окончательное, сообщает Marca.

По данным источника, Королевская федерация футбола Испании не проявила особой заинтересованности в Браиме.

Таким образом, полузащитник может дебютировать за Марокко уже в этом месяце, если его вызовут на домашние товарищеские матчи с Анголой (22 марта) и Мавританией (26 марта). 

Браим родился в Малаге, но его родители – марокканцы, хотя сами родились в Испании. Его бабушка по линии отца родом из Марокко. Ранее Браим выступал за юношеские и молодежную сборные Испании.

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50 комментариев
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Это и понятно, ведь за Испанию играют такие монстры как Ферран
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Ну конечно это же не 17 летний игрок Барселоны
+67
-11
+56
Последний чм показал что не самый плохой вариант играть за марокко
+56
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+54
Испанская футбольная федерация удивляет своей пассивностью.
+22
-4
+18
…что есть очень странно. Всегда нравился этот игрок. Выглядит предпочтительнее Феррана
+14
-5
+9
Ответ Ivan Ivanych
Последний чм показал что не самый плохой вариант играть за марокко
А кубок Африки что показал?
+13
-5
+8
Почему же социалогический мадридизм не зарешал? И это в то время, когда в сборную зовут каталонских юнцов, впервые выступающих на взрослом уровне.
Похоже произошёл сбой в матрице
+15
-8
+7
Прагматичное решение, в Марокко будет основным игроком. А то был такой Мунир, которого быстро заиграли за Испанию, так он потом судился ради смены сборной
+6
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Ответ yulay
Комментарий скрыт
Интересные вы люди всю карьеру Феррана в Барселоне его хают свои же и говорят о его никчемности, а как только его сравнивают с игроком Реала он чуть ли за ЗМ не борется и лишь Перес ему мешает его получить
+10
-4
+6
Ответ TAGAY
Комментарий скрыт
Напомни когда в Марокко проводили Суперкубок Испании?
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Ответ Бронислав Каминский
У Ямала статистика круче,чем у этого бруска
У Ямала 8 голевых действий хоть и матчей больше, а у Браима 10 или 11 как у Ямала может быть статистика лучше?
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Фераны ,Ольмы они бы в заявку сборной не попадали б в 2008-2012 годах,носили б мячи на тренировках.Браим хороший игрок не слабее конкурентов по сборной.
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Сборные уже, как клубы выбирают. То Иньяки Уильямс устал ждать приглашения, теперь вот Диас.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Фераны ,Ольмы они бы в заявку сборной не попадали б в 2008-2012 годах,носили б мячи на тренировках.Браим хороший игрок не слабее конкурентов по сборной.
Брать за базу для сравнения самые успешные 4 года за почти 100-летнюю историю - отличный ход, здравый и разумный.
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Ответ Greg Jackson
Это и понятно, ведь за Испанию играют такие монстры как Ферран
А в чём претензия к Феррану в сборной?
У него прекрасная статистика по гол+пас в главной команде.
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Фарс.
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Ответ Пинающий Достоинства
Диас и в Марокко ?!
Абделькадер
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Ответ Momos
Комментарий удален модератором
Диас наполовину испанец так-то. Ну и ему не оставили выбора, в новости же прямо написано.
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Ответ Barsenoga
Вся сборная должна быть из воспитаников моей каталунии только тогда сборная будет на что то способная достаточно отуда выгнать всех игроков реала и можно снова выграть чм.
Проснись васян, какая ещё "твоя каталония "? Твой может быть какой-нибудь нижний урюпинск, но ни как не каталония.
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Ответ Бронислав Каминский
У Ямала статистика круче,чем у этого бруска
Сейчас бы Браима бруском называть...
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Ответ Metalloid
Ямаля надо заиграть и это логично, пока какая-нибудь диаспора не нашептала, это очевидно звезда, если не сломается. Браим в этом году только немного играет, а возраст не столь юный, не хочет ждать шанса сборной такие не нужны.
Он уже заигран и даже гол забил в 16 лет
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Ответ VuNePonimaete
Почему же социалогический мадридизм не зарешал? И это в то время, когда в сборную зовут каталонских юнцов, впервые выступающих на взрослом уровне. Похоже произошёл сбой в матрице
Получается какой-то социологический барсиланизм. Это так же как они ноют про судей, когда у самих заряженный чиновник в судейском корпусе
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Ответ Gato17
Родился и вырос в Испании, родители тоже родились в Испании, но все они Марокканцы...? Обожаю эти истории с гражданством :)
а что не так с их гражданством?
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Ответ corazon blanco
Испанская футбольная федерация удивляет своей пассивностью.
Пусть футболист сам выбирает где ему играть.
Моё мнение - он (и ему подобные в других странах) должен играть за Испанию и ждать шанса. Пусть играл бы тогда за детские сборные Марокко.
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Ответ Marslan Akmataliev
А в чём претензия к Феррану в сборной? У него прекрасная статистика по гол+пас в главной команде.
такИЕ монстры как Ферран читать надо уметь хотя бы туда входят и другие Сарабии
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Браим им не понадобилось,зато детей из Барселоны,они прямо у выхода из детсада ждут
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Браим Диаз недостаточно тёмный для нынешнего реала, поэтому его так и так в следующем сезоне скинут в Хетафе или Эспаньол
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Идиоты
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логично. Все таки он не достаточно силен для основы сборной Испании. Это железный игрок скамейки Реала, в этом году он играет много только из-за большой количества травм у Мадрида. А ему уже 24, так что большого прогресса уже не будет. Поэтому Марокко подходящий выбор для его уровня.
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Марокко рядом можно поиграть, по Африке по путешествуют )))
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