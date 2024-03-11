Браим будет играть за Марокко, сборная Испании не проявила заинтересованности
Браим Диас предпочел выступать за сборную Марокко.
Решение хавбека «Реала» окончательное, сообщает Marca.
По данным источника, Королевская федерация футбола Испании не проявила особой заинтересованности в Браиме.
Таким образом, полузащитник может дебютировать за Марокко уже в этом месяце, если его вызовут на домашние товарищеские матчи с Анголой (22 марта) и Мавританией (26 марта).
Браим родился в Малаге, но его родители – марокканцы, хотя сами родились в Испании. Его бабушка по линии отца родом из Марокко. Ранее Браим выступал за юношеские и молодежную сборные Испании.
Похоже произошёл сбой в матрице
У него прекрасная статистика по гол+пас в главной команде.
Моё мнение - он (и ему подобные в других странах) должен играть за Испанию и ждать шанса. Пусть играл бы тогда за детские сборные Марокко.