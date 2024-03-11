Браим будет играть за Марокко, сборная Испании не проявила заинтересованности

предпочел выступать за сборную Марокко.

Решение хавбека « » окончательное, сообщает Marca.

По данным источника, Королевская федерация футбола Испании не проявила особой заинтересованности в Браиме.

Таким образом, полузащитник может дебютировать за Марокко уже в этом месяце, если его вызовут на домашние товарищеские матчи с Анголой (22 марта) и Мавританией (26 марта).

Браим родился в Малаге, но его родители – марокканцы, хотя сами родились в . Его бабушка по линии отца родом из . Ранее Браим выступал за юношеские и молодежную сборные Испании.