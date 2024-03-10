«Нужно было что-то максимально скрепное, русское, но без лубка. Выбрали сказки: глубокая часть культурного кода». Основатель создавшего дизайн формы сборной России агентства о концепции

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Sports.ru игровая форма стиль Футбол

Основатель создавшего дизайн формы сборной агентства рассказал о ее создании.

Сборная России ранее представила форму от российского бренда Jogel: домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода».

«Нужна была простая идея, которая объединит людей. Футбол в принципе объединяет миллионы, конкретно сборная России – огромную страну. Нам нужно было что-то понятное всем поколениям. Максимально скрепное, русское, но без лубка, хохломы и кокошников. 

Мы представили четыре концепции. Одна из них – чисто футбольная, с отсылкой к первому матчу в истории сборной России. Другие – с воротником в виде косоворотки с орнаментом, что-то похожее было у сборной Англии пару лет назад.

В итоге выбрали идею русских сказок. Это понятная и глубокая часть культурного кода. Когда ты говоришь словосочетание «Русская сказка», в голове всплывает какой-то добрый образ с приятными цветами и мелодия.

Дальше выбирали персонажей и истории. На главной форме – Жар-птица. С ней все было просто. Кому-то она напоминает птицу Феникс, которая возрождается из пепла. Такая созвучность с текущим моментом. Жар-птица – энергия созидания и внезапного чуда, чтобы разбудить спящие эмоции людей и вернуться на стадион к поддержке. Технически это пылающий симметричный паттерн в стиле калейдоскопа, который начинается из солнечного сплетения.

С выездным комплектом чуть сложнее. Количество сказок и персонажей – огромное. Можно каждый год придумывать что-то новое. У нас даже была идея с формой изумрудного цвета как трибьют Даниле-Мастеру и Хозяйке Медной горы. 

Остановились на Морозе как символе:

1. Это определяющая часть для климата нашей страны.

2. На выезде важна максимальная концентрация.

3. Каким бы мороз ни был холодным, он оставляет красивые узоры на окнах. А с ними можно сравнить движение мяча по полю. Красота – и на поле, и на узорах на форме.

Такая ассоциация с добрыми периодами зимы и хаотичные фактурные узоры, которые добавляют глубины. 

Нам нужно было не усложнять и всем понравиться, сделать так, чтобы спортсменам было удобно, а всем остальным – красиво. Люди покупают футболку сборной России (или клуба) ради причастности, чтобы показать любовь. Поэтому форма должна быть понятной и красивой. Мы за то, чтобы инвестировать в эстетику как можно больше», – рассказал основатель SpecialOne Станислав Яковлев в интервью Sports.

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16 комментариев
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Жар птица. Помню. Было у отца три сына.
Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе футболист)
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+17
Скрепное 🤦🏻‍♂️
+19
-2
+17
Максимально скрепное? Ну тогда надо было цитаты Васильича на форму поместить
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+8
"Дюков о форме сборной России от Jogel: «Проект реализован на уровне лучших мировых стандартов».
"Кому и кобыла невеста".
+6
-1
+5
«Трибьют Даниле-мастеру…»

Вспоминается: «Криэйтором, Вава, криэйтором.»
+3
0
+3
У нас скрепы теперь во всём.
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"С узором мороза можно сравнить движение мяча". Ясненько.
+2
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Видимо без пафоса нельзя было представить форму.
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Комментарий удален модератором
Вообще, сказки про Жар-птицу имеют много вариантов, но там же во всех то злые братья, то глупый и жадный царь, то людей заживо в кипятке варят. Ну как-то такое себе для формы
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Что и требовалось доказать, очередной инструмент пропаганды. Сборной России по футболу де юре не существует, легитимность этой сборной такая же как у сборной 25 по хоккею под руководством ротенберга
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Скучная, невзрачная форма, хотя казалось бы можно было придумать что-то очень крутое, раз это твой главный актив...Зато пафоса...
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Из цитаты я два слова вообще не понял.
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Просто смех и грех.
Можно было форму не менять , оснований для этого нет , а чтобы вообще люди на футбол ходили , так надо для начала отменить fan id.
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Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален модератором
Не стоит забывать про узника совести - Промеса!)
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Ответ Андрей Балабаев
Максимально скрепное? Ну тогда надо было цитаты Васильича на форму поместить
Карту, откуда готовилось нападение
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