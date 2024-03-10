«Нужно было что-то максимально скрепное, русское, но без лубка. Выбрали сказки: глубокая часть культурного кода». Основатель создавшего дизайн формы сборной России агентства о концепции

Основатель создавшего дизайн формы сборной агентства рассказал о ее создании.

ранее представила форму от российского бренда Jogel: домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода».

«Нужна была простая идея, которая объединит людей. Футбол в принципе объединяет миллионы, конкретно сборная России – огромную страну. Нам нужно было что-то понятное всем поколениям. Максимально скрепное, русское, но без лубка, хохломы и кокошников.

Мы представили четыре концепции. Одна из них – чисто футбольная, с отсылкой к первому матчу в истории сборной России. Другие – с воротником в виде косоворотки с орнаментом, что-то похожее было у сборной Англии пару лет назад.

В итоге выбрали идею русских сказок. Это понятная и глубокая часть культурного кода. Когда ты говоришь словосочетание «Русская сказка», в голове всплывает какой-то добрый образ с приятными цветами и мелодия.

Дальше выбирали персонажей и истории. На главной форме – Жар-птица. С ней все было просто. Кому-то она напоминает птицу Феникс, которая возрождается из пепла. Такая созвучность с текущим моментом. Жар-птица – энергия созидания и внезапного чуда, чтобы разбудить спящие эмоции людей и вернуться на стадион к поддержке. Технически это пылающий симметричный паттерн в стиле калейдоскопа, который начинается из солнечного сплетения.

С выездным комплектом чуть сложнее. Количество сказок и персонажей – огромное. Можно каждый год придумывать что-то новое. У нас даже была идея с формой изумрудного цвета как трибьют Даниле-Мастеру и Хозяйке Медной горы.

Остановились на Морозе как символе:

1. Это определяющая часть для климата нашей страны.

2. На выезде важна максимальная концентрация.

3. Каким бы мороз ни был холодным, он оставляет красивые узоры на окнах. А с ними можно сравнить движение мяча по полю. Красота – и на поле, и на узорах на форме.

Такая ассоциация с добрыми периодами зимы и хаотичные фактурные узоры, которые добавляют глубины.

Нам нужно было не усложнять и всем понравиться, сделать так, чтобы спортсменам было удобно, а всем остальным – красиво. Люди покупают футболку сборной России (или клуба) ради причастности, чтобы показать любовь. Поэтому форма должна быть понятной и красивой. Мы за то, чтобы инвестировать в эстетику как можно больше», – рассказал основатель SpecialOne Станислав Яковлев в интервью Sports.

Как делали новую форму сборной России? Что значит «жар-птица»? Почему шьют в Китае?